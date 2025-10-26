Uluitor! Pilotul din Formula 1, aproape să lovească doi stewarzi, chiar pe circuitul din Mexic: „Puteam să-i omor!”. Video

ADVERTISEMENT

Incident șocant în Grand Prix-ul mexican din Formula 1. Liam Lawson, , a trecut printr-un moment extrem de complicat în debutul cursei. Comisarii de traseu au traversat pista chiar în fața lui, iar doar o frână din reflex a făcut ca o tragedie să fie evitată.

Aproape de o tragedie! Pilotul a evitat coliziunea în ultima secundă

După doar câteva tururi din Marele Premiu al Mexicului, Liam Lawson s-a confruntat cu o situație incredibilă în Formula 1. Doi stewarzi au intrat pe circuit pentru a curăța pista, deși monoposturile se aflau la o distanță extrem de mică de ei.

i-a văzut târziu, însă a avut suficient timp la dispoziție pentru a frâna. În cazul în care Lawson ar fi forțat mai mult ieșirea din viraj, acesta i-ar fi putut lovi în plin pe cei doi comisari de cursă.

Șoc total după incidentul din Mexic. „Puteam să-i omor”

Reacția pilotului neozeelandez a fost una acidă, însă perfect justificată. Acesta nu a înțeles cum celor doi stewarzi li s-a permis să pătrundă pe circuit și a spus la radio că putea chiar să se producă o tragedie: „Puteam să-i omor, la naiba!”.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap……. — RBR Daily (@RBR_Daily)

Lando Norris, locul 1 la Marele Premiu al Mexicului

Cursa din Mexic a fost câștigată de britanicul Lando Norris, fără prea mari probleme. Leclerc s-a clasat pe locul 2, iar Max Verstappen, omul numărul 1 de la Red Bull, a completat podiumul. Pe finalul întrecerii s-a pilotat sub un virtual safety car. Remarcatul zilei a fost însă tânărul Ollie Bearman, care a terminat surprinzător pe poziția cu numărul 4.

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽 It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏 — Formula 1 (@F1)

Cum arată clasamentul în Formula 1 după Marele Premiu al Mexicului

E bătaie mare pentru titlul mondial. Cei doi piloți de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, sunt despărțiți de doar câteva puncte, iar Max Verstappen nu este încă scos din calcule.