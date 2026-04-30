Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Briciu, titular și în Rapid – CFR Cluj?

ADVERTISEMENT

Adrian Briciu (18 ani) a îngropat-o pe Rapid în derby-ul cu Dinamo. Portarul debutant al giuleștenilor, care l-a înlocuit pe accidentatul Marian Aioani Briciu ar putea fi la Rapid și în meciul din etapa viitoare, cu CFR Cluj.

Adrian Briciu, titular și în Rapid – CFR Cluj?

La Rapid e criză din toate punctele de vedere, inclusiv la portari Gâlcă mai are la dispoziție doar doi goalkeeperi, pe Briciu, de 18 ani, și pe Alex Șimonia, de 17 ani. Al doilea portar al Rapidului, Iliev, a suferit o entorsă și nu se știe când va reveni.

ADVERTISEMENT

Așadar, Costel Gâlcă ar putea apela la Briciu și în derby-ul cu CFR Cluj, programat pe Giulești, luni, 4 mai, de la ora 20:30. Briciu a comis-o grav în derby-ul cu Dinamo, mai ales la golul de 1-0 al lui Georgi Milanov. Și după aceea, portarul venit de la FC Argeș a mai avut câteva intervenții nefericite.

„Urmează un meci infernal. Clar cu nemulțumire, iar cu presiune, accidentări, probleme de lot. (n.r. – Tot Briciu cu CFR?) Păi celălalt portar e cu câteva luni mai mic. Spunea Florentin Petre că d-aia e frumos fotbalul. La 3 zile poți schimba impresia. Rapid poate bate pe oricine. Dacă nu bați CFR Cluj, nu te mai gândești nici la locul 4, că vin două deplasări.

ADVERTISEMENT

Dar, da. Există posibilitatea să apere tot Briciu. Dacă accidentarea lui Aioani se dovedește a fi gravă și nu va putea fi tratată la Marijana, clar soluția va fi tânărul Briciu. Așa va avea și el posibilitatea să schimbe impresia mai puțin bună de la debut. Are o săptămână la dispoziție, dacă Marian nu va fi bine. Se va pregăti bine și mental, are antrenor de portari, băieții vor fi lângă el, staff-ul îl va susține. Vreo 6-7 jucători s-au dus și aseară la el, după gol, să îl încurajeze.

ADVERTISEMENT

Am văzut și comentariile cu gestul lui Marian, când a fost înlocuit, când pune mâna la cap. Îi spune lui Briciu, care era la distanță, ‘Cu capul limpede, calm. Concentrează-te’. Asta e. E o situație grea, o situație de criză, că ăsta e adevărul. Echipa joacă prost. Echipa nu câștigă de 6 săptămâni. Rapid, dacă nu prinde cupele europene, e un an ratat. E un eșec sportiv mare. Mai ales că poziținorea pe podium de-a lungul campionatului a creat așteptări mari, chiar dacă jocul a suferit de multe ori. Dacă nu prinzi cupele europene, va fi un eșec”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT