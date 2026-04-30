Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj

Veste cât se poate de proastă pentru Rapid. După 1-3 cu Dinamo, Costel Gâlcă ar putea fi forțat să joace și contra lui CFR Cluj cu Adrian Briciu în poartă
Cristian Măciucă
30.04.2026 | 09:00
Uluitor Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu in poarta contra lui CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Briciu (18 ani) a îngropat-o pe Rapid în derby-ul cu Dinamo. Portarul debutant al giuleștenilor, care l-a înlocuit pe accidentatul Marian Aioani, nu s-a ridicat la nivelul partidei și a luat un gol de cascadorii râsului. Briciu ar putea fi la Rapid și în meciul din etapa viitoare, cu CFR Cluj.

Adrian Briciu, titular și în Rapid – CFR Cluj?

La Rapid e criză din toate punctele de vedere, inclusiv la portari. După accidentarea lui Marian Aioani, care a ieșit în minutul 2 al derby-ului Dinamo – Rapid 3-1, Gâlcă mai are la dispoziție doar doi goalkeeperi, pe Briciu, de 18 ani, și pe Alex Șimonia, de 17 ani. Al doilea portar al Rapidului, Iliev, a suferit o entorsă și nu se știe când va reveni.

ADVERTISEMENT

Așadar, Costel Gâlcă ar putea apela la Briciu și în derby-ul cu CFR Cluj, programat pe Giulești, luni, 4 mai, de la ora 20:30. Briciu a comis-o grav în derby-ul cu Dinamo, mai ales la golul de 1-0 al lui Georgi Milanov. Și după aceea, portarul venit de la FC Argeș a mai avut câteva intervenții nefericite.

„Urmează un meci infernal. Clar cu nemulțumire, iar cu presiune, accidentări, probleme de lot. (n.r. – Tot Briciu cu CFR?) Păi celălalt portar e cu câteva luni mai mic. Spunea Florentin Petre că d-aia e frumos fotbalul. La 3 zile poți schimba impresia. Rapid poate bate pe oricine. Dacă nu bați CFR Cluj, nu te mai gândești nici la locul 4, că vin două deplasări.

ADVERTISEMENT
Dar, da. Există posibilitatea să apere tot Briciu. Dacă accidentarea lui Aioani se dovedește a fi gravă și nu va putea fi tratată la Marijana, clar soluția va fi tânărul Briciu. Așa va avea și el posibilitatea să schimbe impresia mai puțin bună de la debut. Are o săptămână la dispoziție, dacă Marian nu va fi bine. Se va pregăti bine și mental, are antrenor de portari, băieții vor fi lângă el, staff-ul îl va susține. Vreo 6-7 jucători s-au dus și aseară la el, după gol, să îl încurajeze.

ADVERTISEMENT
Am văzut și comentariile cu gestul lui Marian, când a fost înlocuit, când pune mâna la cap. Îi spune lui Briciu, care era la distanță, ‘Cu capul limpede, calm. Concentrează-te’. Asta e. E o situație grea, o situație de criză, că ăsta e adevărul. Echipa joacă prost. Echipa nu câștigă de 6 săptămâni. Rapid, dacă nu prinde cupele europene, e un an ratat. E un eșec sportiv mare. Mai ales că poziținorea pe podium de-a lungul campionatului a creat așteptări mari, chiar dacă jocul a suferit de multe ori. Dacă nu prinzi cupele europene, va fi un eșec”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din...
iamsport.ro
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din istoria fotbalului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!