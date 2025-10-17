Sport

Uluitor! Rivalul lui Dan Şucu a fost arestat! Patronul Rapidului s-a bătut cu el la baionetă pentru a prelua Genoa

Co-fondatorul companiei 777 Partners, care a contestat preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu a fost arestat. Este acuzat că a fraudat peste 500.000.000 de euro.
18.10.2025 | 00:20
Dan Şucu a preluat în luna decembrie clubul Genoa, plătind 45 de milioane de euro pentru 77% din acţiunile clubului din Serie A. Anterior, clubul italian a fost deţinut de gigantul 777 Partners, care are în portofoliu alte cluburi mari.

Co-fondatorul gigantului american 777 Partners a fost arestat!

În ultimii ani, compania americană 777 Partners a avut probleme financiare grave. Iar Josh Wander, co-fondatorul companiei a fost arestat în cursul zilei de vineri în Statele Unite, fiind acuzat că a fraudat peste 500.000.000 de euro:

„Când Dan Şucu a preluat Genoa, compania 777 Partners l-a contestat pe Dan Şucu. Preşedintele grupului a fost arestat pentru complot şi fraudă, la o sumă estimată de 500.000.000 de euro. 

Ar fi promis active de 350.000.000 de euro care nu existau, erau oferite altora. În plus, le-ar fi cerut angajaţilor să falsifice extrase bancare. Compania americană deţinea cluburi importante precum Standard Liege, Hertha Berlin şi Vasco Da Gama.

A încercat să preia şi Everton, dar nu a reuşit. Dan Şucu s-a luptat cu ei pentru preluarea clubului Genoa”, a dezvăluit Gabi Safta în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Dan Şucu a preluat Genoa în decembrie 2024! Afacerea, contestată în instanţă de creditorul 777 Partners

Preluarea clubului Genoa nu a fost făcută în linişte de către Dan Şucu. Afacerea a fost contestată încă din start de creditorul celor de 777 Partners, firma A-Cap. 777 Partners a folosit activele drept garanții, astfel încât în cazul în care nu putea restitui împrumuturile, A-Cap devenea automat proprietar peste aceste acțiuni.

Cei de la A-Cap au considerat că preluarea s-a făcut ilegal şi s-au dus în instanţă. Dar, tribunalul din Genoa i-a dat câştig de cauza omului de afaceri român, care controlează clubul Genoa, cel al cărui preşedinte este.

