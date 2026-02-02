Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon

ADVERTISEMENT

Crystal Palace a efectuat cel mai scump transfer din istoria clubului în ultima zi a perioadei de mercato din Europa. Englezii au plătit 43 de milioane de lire sterline (aproape 50 de milioane de euro) pentru Jorgen Strand Larsen, atacant cu cifre dezastruoase în actualul sezon din Premier League: un gol și o pasă decisivă în 22 de meciuri.

Echipa din Premier League a plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon

Precedentul record pentru cel mai scump transfer din istoria lui Palace fusese stabilit tot în această iarnă, când londonezii au plătit 40 de milioane de euro celor de la Tottenham pentru Brennan Johnson. Transferul lui Strand Larsen rămâne unul aproape inexplicabil însă, ținând cont de evoluțiile norvegianului din acest sezon.

Atacantul a marcat 6 goluri în toate competițiile pentru Wolverhampton în actuala stagiune, însă 3 dintre ele au sosit într-un meci din Cupa Angliei cu Shrewsbury, o formație din divizia a patra. În campionat, atacantul a înscris un singur gol în 22 de meciuri, dintr-un penalty în partida pierdută cu 2-3 în octombrie contra nou-promovatei Burnley.

Cel mai probabil, suma a fost una atât de ridicată datorită evoluțiilor pe care Strand Larsen le-a avut în sezonul trecut, când reușea să marcheze de 14 ori în Premier League pentru Wolves. Conform , Palace a plătit 43 de milioane de lire sterline inițial, însă suma ar putea să crească până la 47 de milioane (aproape 55 de milioane de euro) cu diverse bonusuri.

Jean-Philippe Mateta rămâne la Crystal Palace după ce nu a trecut vizita medicală la AC Milan

În primă fază, Jorgen Strand Larsen era văzut drept un înlocuitor pentru francezul Jean-Philippe Mateta, care ajunsese la un acord cu AC Milan. Din nefericire pentru francez, acesta nu a trecut vizita medicală la clubul italian, din cauza unor probleme la genunchi, iar transferul a căzut. Din câte se pare, fotbalistul va trebui să se opereze pentru a rezolva această problemă și ar putea lipsi de pe gazon timp de 3-4 luni.

Crystal Palace ocupă momentan locul 15 în Premier League, la 9 puncte distanță de prima echipă aflată în zona retrogradării, West Ham United. , însă .

Cine este Jorgen Strand Larsen

Născut la Halden, în Norvegia, pe 6 februarie 2000, Jorgen Strand Larsen a început fotbalul la echipa locală, făcând mai apoi pasul spre Sarpsborg. După o scurtă experiență la academia lui AC Milan, atacantul și-a făcut debutul la nivel de seniori pentru Sarpsborg, unde a evoluat timp de trei sezoane înainte de a fi achiziționat de formația olandeză Groningen.

„Vârful” de 1.94m a „explodat” cu adevărat în Eredivisie, marcând 27 de goluri în două sezoane, iar în 2022 Celta Vigo plătea 11 milioane de euro în schimbul său. După doi ani și 17 goluri înscrise în La Liga, norvegianul ajungea în Premier League, la Wolverhampton, inițial sub formă de împrumut. În primul său sezon în fotbalul englez, Strand Larsen a înscris 14 goluri, iar cei de la Wolves au activat opțiunea de cumpărare de 30 de milioane de euro.