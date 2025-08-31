Sport

Uluitor! Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Cristi Balaj în CFR Cluj – FCSB! De ce a fost trimis în tribune președintele clujenilor. Exclusiv

Finalul primei reprize dintre CFR Cluj și FCSB a oferit un moment cu totul inedit. Care este motivul pentru care Cristi Balaj a văzut cartonașul roșu de la Sebastian Colțescu.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
31.08.2025 | 22:44
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Etapa cu numărul 8 din SuperLiga ne aduce în prim-plan derby-ul „rănitelor” din acest start de sezon, anume CFR Cluj – FCSB. Prima repriză a fost cu de toate, în primele 45 de minute marcându-se nu mai puțin de 3 goluri, dar și un cartonaș roșu, însă nu jucătorilor, ci lui Cristi Balaj. Care a fost motivul din spatele deciziei.

Cristi Balaj a văzut cartonașul roșu după ce CFR Cluj a reușit să marcheze golul de 2-1. Faza a fost una extrem de surprinzătoare, președintele feroviarilor fiind surprins de faptul că Sebastian Colțescu a decis să îl trimită în tribune.

Din informațiile FANATIK, oficialul lui CFR Cluj, după golul marcat de Emerllahu, i-a solicitat lui Sebastian Colțescu să îi arate al doilea cartonaș galben lui Mihai Popescu, fundașul central de la FCSB având o intervenție imprudentă asupra lui Louis Munteanu în faza premergătoare reușitei. VAR nu a putut interveni, asta din cauza faptului că poate atrage atenția doar asupra unei eliminări directe.

Cristi Balaj i-a arătat două degete lui Colțescu, asta pentru a-i atrage atenția că Mihai Popescu merită al doilea galben. Cum fundașul nu a fost eliminat, președintele clujenilor a răbufnit, însă fără a adresa injurii fostului coleg. Site-ul nostru a aflat că arbitrul asistent, Daniel Mitruți, a observat gesturile făcute de Balaj și i-a transmis lui Colțescu că ar trebui să arate cartonașul roșu.

Primă repriză spectaculoasă în CFR Cluj – FCSB

Pe lângă eliminarea lui Cristi Balaj, partida dintre CFR Cluj și FCSB a fost una extrem de spectaculoasă. Scorul a fost deschis de Djokovic, ca mai apoi Florin Tănase să egaleze dintr-un penalty oferit după intervenția VAR. Entuziasmul roș-albaștrilor a fost stins la scurt timp, Emerllahu punctând pentru a doua oară pentru formația din Gruia pe finalul primului act.

Cum arată echipele de start în CFR Cluj – FCSB

  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Sinyan, Kresic, M.Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi. Antrenor: Andrea Mandorlini.
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Fl. Tănase, Cisotti – Thiam. Rezerve: Zima – Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
