Uluitor! Sportivii nigerieni nu au primit vize și au ratat Mondialul de tenis de masă din România: ”Nedrept și discriminatoriu”

ADVERTISEMENT

În perioada 23-30 noiembrie, Sala Sporturilor din Cluj este gazdă a Cupei Mondiale de Tenis de Masă pentru juniori, iar Nigeria este una dintre echipele calificate.

Scandal uriaș în România, după ce sportivii din Nigeria nu au primit vize

Sportivii din Nigeria, care au câștigat aurul la U15 și U19 la Campionatul African de Tenis de Masă la Juniori, nu au primit vize pentru a veni în România, iar în locul acestora au fost primiți în competiție jucători Egipt și Tunisia. O reacție oficială din partea Nigeriei nu a întârziat să apară, iar acuzațiile de discriminare nu au lipsit.

ADVERTISEMENT

„În calitate de reprezentant oficial al Nigeriei și al Africii la acest prestigios eveniment global, cred că motivele oferite pentru refuzul acordării vizelor sunt nedrepte, discriminatorii și contrare spiritului de unitate pe care este gândit să îl cultive sportul internațional. În ciuda unor săptămâni intense de antrenamente, refuzul acordării vizelor a redus moralul lotului și a dus la pierderi financiare pentru federație.

Din moment ce incapacitatea noastră de a participa nu e vina NTTF, notificăm ITTF și federația gazdă, FRTM, că NTTF nu e responsabilă de orice penalități sau obligații financiare legate de cazare sau de rezervările făcute în legătură cu acest eveniment. Rugăm ITTF să intervină urgent pentru a preveni alte situații similare în viitor, deoarece refuzul acordării vizelor a întrerupt ambiția Nigeriei de a crește o nouă generație de jucători de clasă mondială”, a spus Adesoji Tayo pentru .

ADVERTISEMENT

Reacția Federației Române de Tenis

Federația Română de Tenis, prin președintele Romanescu, a reacționat cu privire la acuzațiile ce au fost aduse și spune că nigerienii nu au reușit să respecte condițiile.

ADVERTISEMENT

„Aici este o situație care ține de statele Schengen. Probabil că cineva de la Federația Nigeriană sau, mai mult ca sigur, cel puțin din informațiile noastre, n-a respectat nici numărul de zile, nici alte proceduri legate de actele pentru intrarea în Spațiul Schengen.

Nu numai România, ci toate statele Schengen trebuie să fie de acord ca cineva să intre sau să primească viza de intrare în Spațiul Schengen”, a spus Cristinel Romanescu pentru .

ADVERTISEMENT

România, prestația excelentă la Mondialele de Juniori

Campionatul Mondial pentru juniori, obținând până în prezent două medalii, ambele câștigate de Iulian Chiriță. Tânărul sportiv s-a remarcat prin performanțe solide, aducând primele succese pentru delegația României în competiția internațională, și demonstrând încă o dată valoarea jucătorilor români în întrecerile de nivel mondial.

Iulian Chiriță continuă să impresioneze, calificându-se în semifinala probei de dublu, alături de portughezul Tiago Abiodun, și în finala probei de , împreună cu galeza Anna Hursey. Rezultatele sale promițătoare fac ca România să fie atent urmărită în continuare la acest Campionat Mondial pentru juniori, iar performanțele sale ar putea aduce noi medalii și recunoaștere pe plan internațional.