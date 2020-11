Uluitor: Stadionul din Timișoara a fost transformat în morgă pentru COVID! „E cea mai civilizată soluție”

Situație incredibilă la Timișoara: de câteva zile, morga Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” a fost mutată la aproximativ 5 kilometri de unitatea sanitară, pe stadionul CFR din localitate!

Conducerea spitalului a încheiat un contract cu o firmă privată, iar în urma acestuia persoanele decedate de COVID vor fi duse într-o remorcă de TIR care va funcționa pe post de morgă.

Morga improvizată într-o cabină frigorifică a fost amplasată pe stadionul CFR din Timișoara. Aici vin rudele și apropiații să-i identifice pe cei decedați din cauza coronaviruslui.

Stadionul CFR din Timișoara a devenit morgă pentru COVID!

Firma „SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL” a încheiat în urmă cu o săptămână un contract cu Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara prin care se angajează să amenajeze o morgă mobilă pe stadionul CFR din localitate, acolo unde să fie transportate persoanele decedate de COVID.

Contractul se derulează pe perioada 09.11.2020 – 31.12.2020 și are o valoare de 81.000 de lei, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). În acești bani, spitalul plătește pentru transportul și depozitarea într-un container frigorific pentru un număr de 150 de persoane decedate. „Suma este de 390 RON per persoană decedată transport + depozitare corp 24 de ore container frigorific mortuar”, a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș, pentru Libertatea.

Defalcat, cei 81.000 de lei pe care Spitalul „Victor Babeș” îi plătește firmei private sunt împărțiți astfel:

150 persoane decedate X 390 lei transport funerar = 58.500 lei

150 persoane decedate X 150 lei depozitare (24 de ore) = 22.500 lei

Cristian Oancea a mai precizat că a recurs la această soluție deoarece morga de la spital este mică și nu face față solicitărilor de cele mai multe ori.

„Facem asta când serviciul nostru mortuar este plin. Depinde în mod special de perioada de weekend. Când avem multe decese, avem contract cu această firmă, care este acreditată. Noi avem o morgă mică, așa că ducem cadavrele acolo, pe cheltuiala spitalului.

În plus, morga noastră este, la rândul ei, împărțită în două, pentru a exista circuite. Avem și decedați COVID, dar și non-COVID, de aceea am luat decizia să facem așa. Avem zile în care nu avem niciun deces, dar în weekendul în care am avut zece decese am zis că asta este cea mai civilizată soluție”, a mai precizat managerul Spitalului „Victor Babeș”.

În primăvara acestui an, firma respectivă instalase un container frigorific asemănător, cu o capacitate de 50 de locuri, și în apropierea Spitalului din Lugoj.