Uluitor! Starul lui Manchester United ratează meciul cu Chelsea din cauza unor insulte adresate arbitrului. Ce i-a spus

Harry Maguire (33 de ani) va rata partida pe care Manchester United o va disputa sâmbătă, de la ora 22:00, pe terenul lui Chelsea. Federația Engleză i-a acordat fundașului o suspendare de două etape după cartonașul roșu încasat în partida cu Bournemouth, deoarece l-ar fi insultat pe arbitru, iar aceasta a fost menținută, așadar Maguire nu va fi disponibil pentru partida cu Chelsea.

Harry Maguire a văzut cartonașul roșu în partida Bournemouth – Manchester United 2-2, după un fault comis asupra lui Evanilson. Englezul a primit o suspendare de două etape din partea Federației, o etapă în plus fiind acordată deoarece apărătorul l-ar fi insultat pe cel de-al patrulea oficial, Matt Donohue, în momentul în care părăsea terenul după ce fusese eliminat.

Conform , Federația susține că Maguire i-ar fi spus arbitrului „Ești o glumă. Toți sunteți o glumă nenorocită”, iar sancțiunea acestuia a fost confirmată miercuri. Maguire a negat că l-ar fi insultat pe arbitru: „Nu am folosit cuvinte jignitoare la adresa celui de-al patrulea oficial sau la adresa oricărui alt arbitru. Când am părăsit terenul după eliminare, am spus ceva pe ideea ‘Este o glumă nenorocită’. Sunt sigur că nu am spus celui de-al patrulea oficial sau oricărui arbitru că este o glumă, nu am folosit nicio insultă”.

Maguire a ratat deja , și nu va juca nici în partida de pe Stamford Bridge contra lui Chelsea, un duel extrem de important în contextul în care cele două echipe sunt rivale în lupta pentru un loc de Champions League. .

Probleme mari pentru Michael Carrick înainte de meciul cu Chelsea

Manchester United are probleme mari în centrul defensivei pentru partida cu Chelsea. Dincolo de sancțiunea primită de Harry Maguire, Lisandro Martinez va fi suspendat la rândul său, după cartonașul roșu încasat în partida cu Leeds. De asemenea, Matthijs de Ligt este în continuare accidentat, așadar, cel mai probabil, Michael Carrick va miza în centrul apărării pe tinerii Leny Yoro (20 de ani) și Ayden Heaven (19 ani).

Partida de la Londra este una foarte importantă pentru ambele formații, care sunt implicate în lupta pentru un loc în top 5, poziții care asigură calificarea în UEFA Champions League. „Diavolii” ocupă momentan locul 3, cu 55 de puncte, în timp ce formația antrenată de Liam Rosenior este pe poziția a 6-a, cu 48 de puncte.