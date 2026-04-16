Uluitor! Starul lui Manchester United ratează meciul cu Chelsea din cauza unor insulte adresate arbitrului. Ce i-a spus

Un jucător important de la Manchester United a primit o etapă de suspendare în plus și va rata meciul cu Chelsea, deoarece l-a insultat pe arbitru după ce a încasat un cartonaș roșu.
Bogdan Mariș
16.04.2026 | 23:30
Harry Maguire (33 de ani) va rata meciul Chelsea - Manchester United. FOTO: Hepta
Harry Maguire (33 de ani) va rata partida pe care Manchester United o va disputa sâmbătă, de la ora 22:00, pe terenul lui Chelsea. Federația Engleză i-a acordat fundașului o suspendare de două etape după cartonașul roșu încasat în partida cu Bournemouth, deoarece l-ar fi insultat pe arbitru, iar aceasta a fost menținută, așadar Maguire nu va fi disponibil pentru partida cu Chelsea.

Harry Maguire va rata meciul cu Chelsea. Fundașul lui Manchester United, sancționat pentru că l-a insultat pe arbitru

Harry Maguire a văzut cartonașul roșu în partida Bournemouth – Manchester United 2-2, după un fault comis asupra lui Evanilson. Englezul a primit o suspendare de două etape din partea Federației, o etapă în plus fiind acordată deoarece apărătorul l-ar fi insultat pe cel de-al patrulea oficial, Matt Donohue, în momentul în care părăsea terenul după ce fusese eliminat.

Conform Daily Mail, Federația susține că Maguire i-ar fi spus arbitrului „Ești o glumă. Toți sunteți o glumă nenorocită”, iar sancțiunea acestuia a fost confirmată miercuri. Maguire a negat că l-ar fi insultat pe arbitru: „Nu am folosit cuvinte jignitoare la adresa celui de-al patrulea oficial sau la adresa oricărui alt arbitru. Când am părăsit terenul după eliminare, am spus ceva pe ideea ‘Este o glumă nenorocită’. Sunt sigur că nu am spus celui de-al patrulea oficial sau oricărui arbitru că este o glumă, nu am folosit nicio insultă”.

Maguire a ratat deja meciul cu Leeds United de pe Old Trafford, în care „diavolii” au cedat surprinzător cu 1-2, și nu va juca nici în partida de pe Stamford Bridge contra lui Chelsea, un duel extrem de important în contextul în care cele două echipe sunt rivale în lupta pentru un loc de Champions League. Harry Maguire se confruntă cu probleme și în afara terenului, fiind condamnat la închisoare de către un tribunal din Grecia.

Probleme mari pentru Michael Carrick înainte de meciul cu Chelsea

Manchester United are probleme mari în centrul defensivei pentru partida cu Chelsea. Dincolo de sancțiunea primită de Harry Maguire, Lisandro Martinez va fi suspendat la rândul său, după cartonașul roșu încasat în partida cu Leeds. De asemenea, Matthijs de Ligt este în continuare accidentat, așadar, cel mai probabil, Michael Carrick va miza în centrul apărării pe tinerii Leny Yoro (20 de ani) și Ayden Heaven (19 ani).

Partida de la Londra este una foarte importantă pentru ambele formații, care sunt implicate în lupta pentru un loc în top 5, poziții care asigură calificarea în UEFA Champions League. „Diavolii” ocupă momentan locul 3, cu 55 de puncte, în timp ce formația antrenată de Liam Rosenior este pe poziția a 6-a, cu 48 de puncte.

Parteneri
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui...
iamsport.ro
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui selecționer din obligație, din pupincurism? Este ceva sinistru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!