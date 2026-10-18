Uluitor! Toate biletele pentru revenirea lui Lionel Messi în Spania s-au epuizat în doar 13 minute

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Lionel Messi continuă să provoace un interes uriaș în Spania, chiar și la ani distanță de perioada în care evolua pentru FC Barcelona. Revenirea sa în peninsulă, cu ocazia unui eveniment organizat la Oviedo, a declanșat o adevărată cursă pentru bilete. Cele 4.700 de locuri gratuite puse la dispoziția publicului de Fundația „Premiilor Prințesa de Asturia” au fost ocupate în numai 13 minute. Cererea a fost atât de mare, încât peste 16.000 de persoane au ajuns să aștepte simultan în coada virtuală de pe site-ul organizatorilor. Starul argentinian va participa la o întâlnire cu publicul tânăr, înainte de a primi „Premiul Prințesa de Asturia” pentru Sport 2026.

Biletele pentru evenimentul cu Lionel Messi s-au epuizat în 13 minute! Peste 16.000 de persoane au stat la coada virtuală

Fundația „Premiilor Prințesa de Asturia” a pus la dispoziție, duminică, 18 octombrie, 4.700 de bilete gratuite pentru evenimentul la care va participa . Interesul a fost imens încă din primele momente, iar toate locurile disponibile publicului au fost ocupate în doar 13 minute. Potrivit informațiilor comunicate de organizatori și preluate ulterior de , platforma oficială a înregistrat un vârf de 16.200 de utilizatori conectați în același timp, care încercau să obțină un bilet.

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Întâlnirea cu Messi este programată joi, 22 octombrie, la Palacio de los Deportes din Oviedo, capitala regiunii Asturia. Evenimentul este dedicat în special copiilor și tinerilor și face parte din programul cultural „Toma la palabra”, prin intermediul inițiativei „El juego del 10”. Pe lângă cele 4.700 de persoane care au obținut bilete prin intermediul platformei online, la manifestație vor participa și 1.500 de membri ai comunității educaționale implicate în acest proiect.

Așadar, interesul pentru prezența campionului mondial în Spania nu se limitează la suporterii care vor să îl vadă pe teren. Messi va avea ocazia să se întâlnească direct cu publicul și să participe la o acțiune cu o puternică dimensiune educațională. Evenimentul are loc cu o zi înaintea ceremoniei în care argentinianul va primi distincția acordată de Fundația Premiilor Prințesa Asturiei.

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Lionel Messi primește „Premiul Prințesa de Asturia” pentru Sport 2026! De ce a fost ales starul argentinian

Lionel Messi a fost desemnat laureatul „Premiului Prințesa de Asturia” pentru Sport 2026, iar recunoașterea vine atât pentru performanțele sale extraordinare din fotbal, cât și pentru implicarea în proiecte caritabile. Juriul a evidențiat cariera sa sportivă excepțională, dar și activitatea constantă prin care contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor defavorizați la educație și servicii medicale.

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Ceremonia oficială de acordare a premiilor este programată vineri, 23 octombrie, la Oviedo. Distincția reprezintă o nouă recunoaștere importantă pentru fotbalistul argentinian, care a petrecut o mare parte a carierei la Barcelona și a rămas strâns legat de Spania. După perioada petrecută pe Camp Nou, Messi a evoluat la Paris Saint-Germain, iar în prezent joacă pentru .