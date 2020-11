Uluitor! Un portar a marcat golul egalării în prelungiri, apoi a fost învins de la jumătatea terenului. Video

Un portar al unei micuțe echipe din liga a șasea spaniolă a fost înger și demon pentru formația sa în decurs de numai câteva secunde. El a reușit să marcheze golul egalării în minutul 90+5, pentru ca imediat să fie învins cu un șut de la jumătatea terenului.

Carlos Aguayo Torres este portar la echipa spaniolă Vinaros CF, iar meciul disputat zilele trecute pe teren propriu contra rivalilor de la ACD Peniscola nu-l va uita toată viața.

În minutul 90+5 al confruntării, la scorul de 1-0 în favoarea oaspeților, gazdele au beneficiat de o lovitură liberă, iar Torres a decis să lase poarta echipei sale goală și să vină în atac pentru a-și ajuta coechipierii să marcheze golul egalării.

Lovitura liberă a fost executată în careu, fundașii gazdelor au respins balonul până la portarul Carlos Aguayo Torres, care a reușit o fază incredibilă, ce ar face invidios orice atacant de clasă. El a preluat balonul cu eleganță, a trecut de un adversar și a șutat cu sete de la aproximativ 20 de metri la colțul lung, fără nicio șansă pentru omologul său din poarta adversă.

Gol superb, care aducea o egalare nesperată pentru formația gazdă, mai ales că erau ultimele secvențe ale partidei. A urmat o bucurie de nedescris a celor de la Vinaros, toți colegii sărind pe Torres să-l felicite pentru reușita superbă. Extaz și în tribune printre puținele persoane prezente la meci, inclusiv comentatorii rămânând cu gura căscată la șutul senzațional al goalkeperului celor de Vinaros.

Care, însă, avea să treacă de la extaz la agonie în numai câteva secunde. După golul egalării, el se întorcea agale spre poarta proprie, fără să-și dea seama că oaspeții se pregăteau să repună mingea la centru pentru, probabil, o ultimă atingere de balon. Iar aceștia au profitat de „lenea” lui Carlos Aguayo Torres și au șutat direct de la mijlocul terenului, balonul l-a depășit pe portarul gazdelor și a intrat în poartă fix în momentul când arbitrul se pregătea să fluiere finalul partidei.

1-2 scor final și bucuria se muta de data aceasta în tabăra celor de la ACD Peniscola, după ce în urmă cu doar câteva secunde erau aproape la pământ din cauză că fuseseră egalați de portarul advers în ceea ce păreau a fi ultimele secvențe ale jocului,

„Incredibiul! Nu am mai văzut așa ceva în viața mea!”, exclama stupefiat, dar și dezamăgit, comentatorul partidei, evident mare fan al formației gazdă.

Și în fotbalul românesc am avut parte la finalul săptămânii trecute de un gol extrem de spectaculos marcat de un portar. Protagonistul a fost Răzvan Udrea, portarul formației FCSB 2, iar reușita a venit în meciul din deplasare contra celor de la FC Voluntari 2 din Liga 3.

În minutul 47 al partidei, la scorul de 1-1, Udrea a reușit să marcheze cu un șut de la peste 70 de metri de poarta adversă. La o acțiune de atac a gazdelor, el ieșit la marginea careului și a degajat cu sete balonul, care a căpătat o traiectorie ciudată, l-a sărit pe goalkeeperul advers și a intrat în plasă. FCSB 2 s-a descătușat după această reușită și a mai marcat de două ori, scorul final fiind de 4-1 în favoarea oaspeților.

19yo goalkeeper Razvan Mihai Udrea scored a goal from just outside his own box for FCSB 2 vs Voluntari 2 in Liga 3

High line and weak keeping, but still a brilliant hit!#Liga3 #FRF #fotbal #FCSB #RomanianFootball #goalkeepergoals #football pic.twitter.com/a4A6Sg9KxK

— Romanian football (@RoFtbl) October 31, 2020