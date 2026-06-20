Sport

Uluitor! Un tenismen a pierdut aproape întreg premiul obținut la turneul de la Queen’s după ce a înjurat la interviu

Francezul Corentin Moutet a primit o amendă uriașă pentru că a înjurat la interviu după victoria obținută în primul tur al turneului de la Queen's. Acesta a pierdut aproape tot premiul câștigat la Londra.
Bogdan Mariș
20.06.2026 | 15:00
Uluitor Un tenismen a pierdut aproape intreg premiul obtinut la turneul de la Queens dupa ce a injurat la interviu
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Corentin Moutet (27 de ani, 36 ATP) a primit o amendă imensă din partea ATP pentru că a înjurat la interviu. FOTO: Hepta
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Francezul Corentin Moutet (27 de ani, 36 ATP) a primit o amendă imensă din partea ATP pentru că a înjurat de șapte ori la interviu după victoria obținută în primul tur al turneului de la Queen’s contra conaționalului său, Giovanni Mpetshi Perricard. Acesta a fost sancționat pentru „conduită nesportivă” și a pierdut aproape întreg premiul câștigat în Anglia.

Corentin Moutet, amendat cu 40.000 de dolari după ce a înjurat la interviu

Pe 16 iunie, Corentin Moutet l-a învins pe Giovanni Mpetshi Perricard cu 6-7, 6-4, 7-6 în primul tur al turneului de la Queen’s, la capătul unui meci care a durat aproape trei ore. După joc, francezul a oferit un interviu unei jurnaliste de la BBC, care l-a întrebat despre serva foarte puternică a conaționalului său, care a ajuns la aproape 230 de kilometri pe oră.

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„E atât de frustrant. Când am avut mingea de meci, eram la al doilea serviciu. OK, țintești spre mijloc, orice faci, pur și simplu pui mingea în teren. Și apoi mă lovește la 142 (n.r. de mile pe oră), a spus inițial Moutet, conform The Athletic, înainte de a folosi un cuvânt obscen pentru a descrie reacția pe care a avut-o în acel moment.

Jurnalista i-a spus francezului „Nu mai folosi cuvântul cu ‘F’ ” înainte de a relua interviul, însă Moutet a pronunțat din nou cuvântul, de această dată de trei ori. Jurnalista a spus „Nu, nu” și a tras microfonul din fața tenismenului, iar după ce l-a întrebat pe acesta despre victoria obținută, Moutet a înjurat din nou de trei ori. Interviul nu s-a mai reluat, iar trei zile mai târziu, ATP a confirmat că francezul a primit o amendă de 40.000 de dolari pentru „conduită nesportivă”.

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Corentin Moutet a pierdut aproape tot premiul câștigat la Queen’s

După ce interviul editat, fără cuvinte obscene, a fost postat pe rețelele sociale, Moutet a lăsat un comentariu: „Glumeam doar, sper că nu v-ați supărat. Mulțumesc pentru apreciere”. Scuzele sale nu au avut însă un impact asupra sancțiunii acordate de ATP, iar acesta va pierde aproape toată suma câștigată la turneu. Parcursul francezului s-a oprit în optimile de finală, după un eșec cu 4-6, 3-6 suferit contra spaniolului Alejandro Davidovich Fokina.

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Moutet și-a asigurat un cec de aproximativ 43.500 de dolari, însă cu cea mai mare parte din această sumă va acoperi amenda primită, în cazul în care apelul său nu va avea succes. Săptămâna trecută a avut loc turneul feminin de la Queen’s, care a fost câștigat de croata Donna Vekic după un succes în finală contra Emmei Răducanu. Poate cel mai notabil moment a avut loc însă în turneul de dublu feminin: revenirea Serenei Williams pe teren.

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