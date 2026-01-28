Sport

Uluitor! Unde ar putea ajunge Kurt Zouma după despărțirea de CFR Cluj. Francezul valorează mai mult decât tot lotul echipei

Kurt Zouma (31 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în această iarnă și este aproape să semneze cu o nouă echipă. Ce salariu solicită fostul internațional francez.
Bogdan Mariș
28.01.2026 | 15:16
Uluitor Unde ar putea ajunge Kurt Zouma dupa despartirea de CFR Cluj Francezul valoreaza mai mult decat tot lotul echipei
ULTIMA ORĂ
Kurt Zouma ar putea semna cu o nouă formație după despărțirea de CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a anunțat pe 10 ianuarie despărțirea de Kurt Zouma, transferul fostului internațional francez în România nefiind o mutare inspirată pentru „feroviari”. După aproximativ trei săptămâni, fostul jucător al lui Chelsea este aproape să semneze cu Kaysar Kyzylorda, echipă din prima ligă a Kazahstanului.

Incredibil! Cu ce echipă negociază Kurt Zouma

Transferul lui Kurt Zouma a fost un eșec total pentru CFR Cluj. Afectat de probleme medicale, fundașul a evoluat în doar patru partide pentru „feroviari”, fără să aducă o contribuție notabilă. Liber de contract în acest moment, Zouma negociază cu Kaysar Kyzylorda, grupare care a terminat pe locul 11 (din 14) în sezonul precedent al primei ligi din Kazahstan.

ADVERTISEMENT

„Fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma (31 de ani) ar putea să semneze cu Kaisar. Cele două părți negociază semnarea contractului. Fundașul francez solicită un salariu de 350.000 de euro pe an plus bonusuri, conform insider-ului Ivan Karpov”, au transmis cei de la match.kz pe Instagram.

Cine este Kaysar, echipa cu care ar putea semna Kurt Zouma. Francezul valorează mai mult decât întreg lotul

Înființat în 1968, clubul Kaysar este implicat în competițiile naționale din Kazahstan începând din 1992, primul an în care această țară a avut propriul campionat. Gruparea din Kyzylorda nu a câștigat niciun titlu și chiar a retrogradat de 6 ori în ultimii 35 de ani, însă de fiecare dată a reușit să revină în prima divizie.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Momentan, întreg lotul echipei este cotat de transfermarkt la 3.98 milioane de euro, mai puțin decât cota actuală a lui Kurt Zouma (4 milioane de euro). Singura echipă din Superliga României care valorează mai puțin decât Kaysar este Metaloglobus București (3.48 milioane de euro). Fără îndoială, cel mai important jucător din lot este fostul coechipier al lui Zouma de la Chelsea, nigerianul Victor Moses (35 de ani), care a semnat în această iarnă cu gruparea din Kazahstan.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș

Ce mesaj a transmis Kurt Zouma după plecarea de la CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 10 ianuarie că gruparea din Gruia s-a despărțit de Kurt Zouma, iar o zi mai târziu, francezul a oferit o primă reacție, pe contul său de Instagram. „Mulțumesc tuturor fanilor! Vă doresc tot binele. A fost o călătorie scurtă. Nu a fost să fie. Dar acesta e planul lui Dumnezeu. Dornic de mai mult”, a scris Zouma, în limba engleză. Francezul a fost cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului românesc.

  • 11 selecții are Kurt Zouma la echipa națională a Franței
  • 2 titluri în Premier League a cucerit fundașul alături de Chelsea
Dan Șucu, amendat drastic în Italia din cauza suporterilor! Cât trebuie să plătească...
Fanatik
Dan Șucu, amendat drastic în Italia din cauza suporterilor! Cât trebuie să plătească patronul de la Genoa
Gestul minunat făcut de Poli Timișoara pentru familiile suporterilor uciși ai lui PAOK
Fanatik
Gestul minunat făcut de Poli Timișoara pentru familiile suporterilor uciși ai lui PAOK
Champions League, etapa 8. Ultima rundă din faza ligii. Cristi Chivu, lăudat de...
Fanatik
Champions League, etapa 8. Ultima rundă din faza ligii. Cristi Chivu, lăudat de fostul său coechipier înainte de meciul decisiv dintre Borussia Dortmund și Inter
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Antrenorul român, desființat de fostul său conducător: 'Mi-a pus vată în nas, pantofi...
iamsport.ro
Antrenorul român, desființat de fostul său conducător: 'Mi-a pus vată în nas, pantofi de lac în picioare și flori pe piept! L-am dat afară cu ultima zvâcnire din groapă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!