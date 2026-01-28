Uluitor! Unde ar putea ajunge Kurt Zouma după despărțirea de CFR Cluj. Francezul valorează mai mult decât tot lotul echipei

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a anunțat pe 10 ianuarie despărțirea de Kurt Zouma, transferul fostului internațional francez în România nefiind o mutare inspirată pentru „feroviari”. După aproximativ trei săptămâni, fostul jucător al lui Chelsea este aproape să semneze cu Kaysar Kyzylorda, echipă din prima ligă a Kazahstanului.

Incredibil! Cu ce echipă negociază Kurt Zouma

Transferul lui Kurt Zouma a fost un eșec total pentru CFR Cluj. Afectat de probleme medicale, fundașul a evoluat în doar patru partide pentru „feroviari”, fără să aducă o contribuție notabilă. Liber de contract în acest moment, Zouma negociază cu Kaysar Kyzylorda, grupare care a terminat pe locul 11 (din 14) în sezonul precedent al primei ligi din Kazahstan.

„Fostul fundaș al lui Chelsea, Kurt Zouma (31 de ani) ar putea să semneze cu Kaisar. Cele două părți negociază semnarea contractului. Fundașul francez solicită un salariu de 350.000 de euro pe an plus bonusuri, conform insider-ului Ivan Karpov”, au transmis cei de la match.kz pe .

Cine este Kaysar, echipa cu care ar putea semna Kurt Zouma. Francezul valorează mai mult decât întreg lotul

Înființat în 1968, clubul Kaysar este implicat în competițiile naționale din Kazahstan începând din 1992, primul an în care această țară a avut propriul campionat. Gruparea din Kyzylorda nu a câștigat niciun titlu și chiar a retrogradat de 6 ori în ultimii 35 de ani, însă de fiecare dată a reușit să revină în prima divizie.

Momentan, întreg lotul echipei este cotat de transfermarkt la 3.98 milioane de euro, mai puțin decât cota actuală a lui Kurt Zouma (4 milioane de euro). Singura echipă din Superliga României care valorează mai puțin decât Kaysar este Metaloglobus București (3.48 milioane de euro). Fără îndoială, cel mai important jucător din lot este fostul coechipier al lui Zouma de la Chelsea, nigerianul Victor Moses (35 de ani), care a semnat în această iarnă cu gruparea din Kazahstan.

Ce mesaj a transmis Kurt Zouma după plecarea de la CFR Cluj

, iar o zi mai târziu, francezul a oferit o primă reacție, pe contul său de Instagram. „Mulțumesc tuturor fanilor! Vă doresc tot binele. A fost o călătorie scurtă. Nu a fost să fie. Dar acesta e planul lui Dumnezeu. Dornic de mai mult”, a scris Zouma, în limba engleză. .