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Uluitor! Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăgușin pentru 50.000 de euro! Exclusiv

Radu Drăguşin este unul dintre cei mai valoroşi jucători români. Fundaşul Fiorentinei a fost la un pas de Universitatea Craiova, dar oltenii au ratat transferul pentru 50.000 de euro.
Marian Popovici
18.08.2026 | 15:50
Uluitor Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Dragusin pentru 50000 de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Uluitor! Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăgușin pentru 50.000 de euro, Sursa: colaj Fanatik
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Radu Drăguşin este cel mai valoros fundaş român. Fiorentina l-a transferat în această vară de la Tottenham, care a plătit 28 de milioane de euro la începutul anului 2024 celor de la Genoa. Suma îl face pe Drăguşin cel mai scump transfer din istoria României.

Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăguşin pentru 50.000 de euro!

Însă, înainte de a ajunge în fotbalul mare, Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăguşin. Silviu Bogdan, omul care a crescut mai mulţi jucători de top printre care Screciu, Baiaram sau Mihăilă, a dezvăluit că echipa lui Rotaru a ratat pentru 50.000 de euro transferul lui Drăguşin:

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Nu prea mă înşel la jucători, îi urmăresc ani de zile. L-am văzut pe Drăguşin într-un trial la Târlungeni, la 14 ani. A plecat pe o sumă colosală. Spuneam că trebuie să îl aduc la Universitatea Craiova. Am negociat cu proprietarul o sumă de transfer, dar clubul nu a vrut să o plătească. 

Suma era de 50.000 de euro. Dar ştii cum e, mergi la patron şi îi spui: „Am văzut un copil de 14 ani, foarte bun, dar trebuie să dăm 50.000 pe el”. Cum putem să dăm 50.000 de euro la 14 ani? Şi mulţi alţii pe care i-am propus. Unii au venit, alţii nu.

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Unii au reuşit, alţii nu au reuşit. Trebuie să inviţi copii la masă, să stai cu ei. Prima noapte a copiilor transferaţi la Craiova o dorm la mine acasă. I-am invitat la masă, i-am integrat. Ca să ai grijă de ei este o muncă”, a spus Silviu Bogdan.

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Regretul agentului lui Drăguşin: „Nu a mers la Bayern!”

Florin Manea, agentul lui Radu Drăguşin, a dezvăluit că marele său regret este că fundaşul central nu a ales Bayern Munchen în momentul în care a avut oferta şi de la Tottenham. Înaintea accidentării la ligamentele încrucişate, Drăguşin a avut şi o ofertă de 50.000.000 de euro:

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”Eu regret că nu a mers la Bayern atunci, dar el nu. Mi-a spus că așa a simțit și că aceea a fost alegerea lui. A fost decizia lui. De obicei interveneam și eu când era vorba despre alegerea unei echipe, dar atunci am respectat în totalitate hotărârea lui. 

Înainte să se accidenteze am avut o ofertă de 50 de milioane de euro, care a fost refuzată. Dacă nu se accidenta, eu cred că juca titular și poate lucrurile se așezau altfel. A fost o perioadă foarte ciudată”, a spus Manea.

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Uluitor! Universitatea Craiova a ratat transferul lui Radu Drăgușin pentru 50.000 de euro

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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