Umilință pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova 1948, zdrobită de ACS Avicola Rojiște cu 3-0 în Liga 4

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Prăbușirea dramatică a proiectului patronat de atinge cote de neimaginat. Ajunsă să evolueze în eșalonul al patrulea din județul Dolj, FCU Craiova 1948 a bifat o nouă rușine , fiind învinsă fără drept de apel, scor 0-3, de formația ACS Avicola Rojiște.

Corecție severă administrată pe terenul de la Tâmburești

Confruntarea din etapa a 8-a a Ligii 4 Dolj, disputată pe stadionul „Gigi Rotaru” din Tâmburești, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru trupa finanțată de Mititelu. Gazdele de la Avicola Rojiște au dominat clar ostilitățile și s-au impus la o diferență categorică de trei goluri. Tabloul este de-a dreptul halucinant pentru o echipă care până nu demult juca în prima ligă cu cele mai puternice echipe din țară. Astăzi, jucătorii din Bănie încasează eșecuri drastice pe terenuri comunale, în fața unor formații de amatori.

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Sezon de coșmar în fotbalul județean

Traseul trupei lui Adrian Mititelu în Liga 4 este departe de a fi o simplă plimbare de sănătate. În loc să domine autoritar competiția județeană, FCU Craiova 1948 adună înfrângeri pe bandă rulantă și se zbate în zona inferioară a clasamentului. Pentru finanțatorul din Bănie, eșecul umilitor în fața celor de la Avicola Rojiște reprezintă o nouă lovitură extrem de dură. În acest moment, FCU Craiova se află pe locul 9 în eșalonul al patrulea din județul Dolj.

Mititelu taie orice speranță fanilor: „Este o minune că țin lumina aprinsă! Nu ne gândim la promovare”

În paralel cu eșecurile de pe teren și , Adrian Mititelu a ieșit public pe canalele oficiale ale clubului în luna august pentru a expune starea critică în care se află FCU Craiova. Finanțatorul le-a transmis suporterilor un mesaj tranșant, cerându-le să nu își facă nicio iluzie că prezenta aventură din Liga 4 va însemna începutul unui nou drum spre SuperLigă.

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„Nu vreau ca suporterii noștri, puțini câți au mai rămas, dar foarte atașați, să-și facă iluzii, să nu aibă așteptări, pentru că nu merită să aibă iar dezamăgiri. Înscrierea în campionat a fost făcută strict doar pentru a asigura o minimă continuitate sportivă a echipei istorice Universitatea Craiova, fie ea și în Liga a IV-a. Nu avem capacitatea să refacem traseul din 2017, când am început din nou la drum. Nu suntem în aceeași situație, suntem într-o situație foarte dificilă. Este o minune că reușesc să țin lumina aprinsă la bază și ca echipa să evolueze cu acești copii în Liga a IV-a. Este o activitate doar pentru a asigura o minimă continuitate a activității sportive. Nicidecum nu este o activitate care să ducă la o promovare în Liga a III-a, a II-a. Nu!”, a concluzionat resemnat Adrian Mititelu.