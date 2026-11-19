CE TREBUIE SĂ ȘTII Dezastru încă din prima repriză pentru nordici: 3-0 la pauză pentru Mozambic

ADVERTISEMENT

Startu a produs deja unul dintre cele mai șocante rezultate ale turneului. Într-o partidă disputată joi, 19 noiembrie 2026, pe terenurile complexului Aspire Zone din Doha, naționala Danemarcei U17 a suferit un eșec categoric în fața reprezentativei din Mozambic U17, cedând cu un neverosimil 0-4.

Dezastru încă din prima repriză pentru nordici: 3-0 la pauză pentru Mozambic

Deși plecau din postura de favoriți cerți ai confruntării din Grupa C, danezii au fost surprinși încă din primele minute de determinarea și viteza jucătorilor africani. Tabela a fost deblocată extrem de rapid, în minutul 4, când Khensane a punctat după un șut din afara careului, din pasa decisivă a lui Chausson Nhabanga. Portarul danez, Elias Medina, a atins mingea, însă nu a putut să o oprească din drumul către plasă.

ADVERTISEMENT

Selecționata din Mozambic nu a redus motoarele după deschiderea scorului și a continuat să marcheze, profitând de erorile uriașe din defensiva nordică. Alirio Cuna Junior a ieșit la rampă și a reușit o „dublă” până la pauză, Acesta a marcat mai întâi în minutul 32 (din assist-ul lui Allan de Figueiredo) și apoi a dus scorul la un uluitor 3-0 în minutul 44, după o fază foarte bine lucrată de către africani, dar în care au beneficiat și de noroc, după ce mingea a sărit din bară direct în piciorul lui Cuna Junior.

Triplă schimbare la pauză în zadar și lovitura de grație în prelungiri

Selecționerul Danemarcei a încercat să schimbe fața echipei după pauză și a efectuat nu mai puțin de trei modificări în minutul 46, însă asaltul nordicilor a fost unul complet steril. În ciuda unei posesii ușor superioare pe durata partidei (54% față de 46%), danezii nu au reușit să-l pună prea tare la treabă pe Jofrisse, expediind doar trei șuturi pe spațiul porții în decursul celor 90 de minute, acumulând totuși un XG (expected goals) de 2.30, semn că ocaziile acestora au fost periculoase.

ADVERTISEMENT

În finalul partidei, pe fondul disperării europenilor de a marca măcar golul de onoare, africanii au dat lovitura de grație. În primul minut al prelungirilor (90+1′), Joaquim Mubai, intrat pe teren pe parcursul reprizei secunde, a închis tabela la un istoric 4-0, reușită validată în urma verificării VAR. Acest rezultat uriaș propulsează naționala din Mozambic în fruntea Grupei C încă din prima rundă, în timp ce Danemarca U17 ajunge cu spatele la zid și este obligată să obțină rezultate pozitive în următoarele două meciuri din grupă pentru a mai spera la calificarea în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Tot la acest turneu final , calificată cu generația 2009 la competiția din Qatar, unde „tricolorii” au fost repartizați în Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Reprezentativa țării noastre va debuta sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 17:30 (ora României), chiar împotriva Mexicului, o dublă campioană mondială la această categorie de vârstă.