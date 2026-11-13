Umilință istorică pentru Grecia în Olanda! De 37 de ani nu a mai pățit așa ceva într-un meci

Grecia se deplasa în Olanda cu moralul ridicat după o serie excelentă în Liga Națiunilor: 2-1 victorie cu Serbia, 1-0 victorie în Germania, 2-2 cu Olanda și 0-0 cu Germania la Atena. Așadar, nimeni nu se aștepta ca Grecia să primească 5 goluri în primele 45 de minute ale meciului.
Prim sfert de oră de coșmar în repriza secundă pentru Grecia! Julien Timber a dus scorul la 6-0, în minutul 59, iar Donyell Malen a dus scorul la 7-0, în minutul 62.
I-au readus cu picioarele pe pământ pe greci Summerville (‘6), Reijnders (’12, ’18, ’33) și Timber (’40). Ultima dată când naționala Greciei a primit cel puțin 5 goluri într-un meci a fost pe 5 septembrie 2001, când a pierdut cu 5-1 în fața Finlandei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2002.
Ultima înfrângere a Greciei în care a primit cinci goluri într-o singură repriză a fost contra Danemarcei, pe 17 mai 1989: 1-7. De asemenea pe 25 mai 1930, Grecia pierdea 1-8 cu România, primind 5 goluri în repriza secundă la Cupa Balcanică.
Paradoxal, grecii au reușit în prima repriză un număr asemănător spre poartă cu adversarii lor. Problema e că olandezii au șutat de 8 ori pe poartă, în timp ce grecii o singură dată, dintr-un număr similar de încercări.
Înainte de meciul din Olanda, selecționerul Greciei, Ivan Jovanovic, anunța că echipa sa este pregătită de meci și nu părea îngrijorat că ar putea primi o căruță de goluri. „Avem o echipă căreia îi place să joace astfel de meciuri. Vrem să încheiem în cel mai bun mod posibil”, a declarat selecționerul.
Optimist părea și fundașul grec Konstantinos Mavropanos. Acesta era convins că echipa sa poate obține un rezultat pozitiv în această deplasare, mai ales că la Atena naționala Greciei a remizat cu Olanda, scor 2-2, în luna octombrie.