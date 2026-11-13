Sport

Umilință istorică pentru Grecia în Olanda! De 37 de ani nu a mai pățit așa ceva într-un meci

Flaviu Popa
13.11.2026 | 22:52
Umilinta istorica pentru Grecia in Olanda De 37 de ani nu a mai patit asa ceva intrun meci
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Naționala Greciei, dezastrul în Olanda. Foto: FB ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Dezastru pentru naționala Greciei în meciul din deplasare contra Țărilor de Jos. Neînvinsă de patru meciuri, Grecia a primit 5 goluri într-o singură repriză în Olanda.
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Grecia se deplasa în Olanda cu moralul ridicat după o serie excelentă în Liga Națiunilor: 2-1 victorie cu Serbia, 1-0 victorie în Germania, 2-2 cu Olanda și 0-0 cu Germania la Atena. Așadar, nimeni nu se aștepta ca Grecia să primească 5 goluri în primele 45 de minute ale meciului.

UPDATE: Grecia a mai încasat două goluri!

Prim sfert de oră de coșmar în repriza secundă pentru Grecia! Julien Timber a dus scorul la 6-0, în minutul 59, iar Donyell Malen a dus scorul la 7-0, în minutul 62.

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Grecia a primit cinci goluri în prima repriză în deplasarea din Țările de Jos

I-au readus cu picioarele pe pământ pe greci Summerville (‘6), Reijnders (’12, ’18, ’33) și Timber (’40). Ultima dată când naționala Greciei a primit cel puțin 5 goluri într-un meci a fost pe 5 septembrie 2001, când a pierdut cu 5-1 în fața Finlandei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2002.

Ultima înfrângere a Greciei în care a primit cinci goluri într-o singură repriză a fost contra Danemarcei, pe 17 mai 1989: 1-7. De asemenea pe 25 mai 1930, Grecia pierdea 1-8 cu România, primind 5 goluri în repriza secundă la Cupa Balcanică.

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Paradoxal, grecii au reușit în prima repriză un număr asemănător spre poartă cu adversarii lor. Problema e că olandezii au șutat de 8 ori pe poartă, în timp ce grecii o singură dată, dintr-un număr similar de încercări.

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Grecii erau optimiști înainte de deplasarea în Olanda și se gândeau la un rezultat pozitiv

Înainte de meciul din Olanda, selecționerul Greciei, Ivan Jovanovic, anunța că echipa sa este pregătită de meci și nu părea îngrijorat că ar putea primi o căruță de goluri. „Avem o echipă căreia îi place să joace astfel de meciuri. Vrem să încheiem în cel mai bun mod posibil”, a declarat selecționerul.

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Optimist părea și fundașul grec Konstantinos Mavropanos. Acesta era convins că echipa sa poate obține un rezultat pozitiv în această deplasare, mai ales că la Atena naționala Greciei a remizat cu Olanda, scor 2-2, în luna octombrie.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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