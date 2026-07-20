Sport

Umilință mondială pentru Donald Trump! Ce a postat Spania pe contul oficial după ce președintele SUA s-a băgat în poza de grup

Finala Cupei Mondiale s-a încheiat cu un moment controversat. Donald Trump a urcat pe scenă alături de campionii mondiali, însă ulterior a fost eliminat din fotografia postată de iberici.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 15:47
Umilinta mondiala pentru Donald Trump Ce a postat Spania pe contul oficial dupa ce presedintele SUA sa bagat in poza de grup
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Donald Trump, scos din fotografia campioanei mondiale! Spaniolii au surprins pe toată lumea. Foto: Hepta
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Spania a cucerit duminică seara titlul mondial. Ibericii au câștigat marea finală împotriva Argentinei, scor 1-0. Jucătorii și fanii au sărbătorit până dimineață, însă nu au lipsit nici controversele. Ibericii l-au sfidat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a insistat să fie în centrul atenției.

Donald Trump a ieșit în evidență după finala Spania – Argentina

La finalul jocului, fotbaliștii Spaniei au primit medaliile de campioni și s-au adunat pentru tradiționala fotografie de grup cu trofeul Cupei Mondiale. Pe scenă a urcat însă și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

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Trump a ținut să fie prezent alături de jucătorii Spaniei în momentul în care aceștia au ridicat Cupa Mondială. La un moment dat, președintele FIFA, Gianni Infantino, a urcat pe scenă și i-a făcut semn lui Trump să iasă din cadru. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Donald Trump, scos din fotografia campioanei mondiale! Spaniolii au surprins pe toată lumea

Spaniolii nu i-au făcut însă pe plac lui Donald Trump. Pe rețelele de socializare, Federația Spaniolă de Fotbal a publicat o fotografie editată în care președintele Statelor Unite este eliminat din cadru. În imagine au rămas doar jucătorii și selecționerul Luis de la Fuente.

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„Probabil că nu a existat niciodată ceva similar în ceea ce privește un astfel de eveniment, cu atât mai puțin în «soccer» sau fotbal, cum vreți să-i spuneți. În opinia mea, a fost incredibil.

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A fost de patru ori mai grandios decât orice FIFA (n.r. Campionat Mondial) de până acum. De fapt, poate chiar de cinci ori, așa mi se spune astăzi. Așa că suntem foarte mândri de țara noastră. Suntem foarte mândri de munca depusă de toți. Îl felicităm pe Gianni Infantino și pe întreaga sa echipă pentru munca incredibilă pe care au depus-o. A fost unul dintre cele mai mari evenimente din toate timpurile”, a declarat Donald Trump după finala Cupei Mondiale, potrivit BBC.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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