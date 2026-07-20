Umilință mondială pentru Donald Trump! Ce a postat Spania pe contul oficial după ce președintele SUA s-a băgat în poza de grup

ADVERTISEMENT

Spania a cucerit duminică seara titlul mondial. Ibericii au câștigat marea finală împotriva Argentinei, scor 1-0. Jucătorii și fanii au sărbătorit până dimineață, însă nu au lipsit nici controversele. Ibericii l-au sfidat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a insistat să fie în centrul atenției.

Donald Trump a ieșit în evidență după finala Spania – Argentina

La finalul jocului, fotbaliștii Spaniei au primit medaliile de campioni și s-au adunat pentru tradiționala fotografie de grup cu trofeul Cupei Mondiale. Pe scenă a urcat însă și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, președintele FIFA, Gianni Infantino, a urcat pe scenă și i-a făcut semn lui Trump să iasă din cadru. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

The Spanish team wanted Trump to stay and lift the trophy with them… This a good reminder for the left that they operate in a small echo chamber. — Inevitable West (@Inevitablewest)

Donald Trump, scos din fotografia campioanei mondiale! Spaniolii au surprins pe toată lumea

Pe rețelele de socializare, Federația Spaniolă de Fotbal a publicat o fotografie editată în care președintele Statelor Unite este eliminat din cadru. În imagine au rămas doar jucătorii și selecționerul Luis de la Fuente.

ADVERTISEMENT

🙌🏼🏆 LOS SUEÑOS SE CUMPLEN. | — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol)

„Probabil că nu a existat niciodată ceva similar în ceea ce privește un astfel de eveniment, cu atât mai puțin în «soccer» sau fotbal, cum vreți să-i spuneți. În opinia mea, a fost incredibil.

ADVERTISEMENT

A fost de patru ori mai grandios decât orice FIFA (n.r. Campionat Mondial) de până acum. De fapt, poate chiar de cinci ori, așa mi se spune astăzi. Așa că suntem foarte mândri de țara noastră. Suntem foarte mândri de munca depusă de toți. Îl felicităm pe Gianni Infantino și pe întreaga sa echipă pentru munca incredibilă pe care au depus-o. A fost unul dintre cele mai mari evenimente din toate timpurile”, a declarat Donald Trump după finala Cupei Mondiale, potrivit BBC.