Umilință pe Old Trafford! Reacții acide în presa din Anglia după Manchester United – Bournemouth 0-3. Carrick, OUT? Video

ADVERTISEMENT

, 0-3 cu Bournemouth pe teren propriu, iar presa din Anglia nu a menajat formația pregătită de Michael Carrick. Rayan și Marcus Tavernier au punctat în prima repriză, iar Evanilson a stabilit scorul final după pauză. Eșecul a adâncit criza de pe Old Trafford și a readus în prim-plan întrebările legate de viitorul antrenorului englez, dar și de problemele tot mai evidente din jocul echipei. „Diavolii” nu au mai câștigat in campionat din luna august!

„Manchester United arată ca o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării!” – Critici devastatoare după umilința cu Bournemouth

Una dintre cele mai dure reacții a venit din partea celor de la „The Guardian”. În cronica partidei, publicația britanică a descris prestația gazdelor printr-o formulare extrem de dură: „United looked like a relegation outfit”, adică Manchester United a arătat ca o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării. Jurnalistul Daniel Harris a mers și mai departe în comentariul său live, scriind despre formația lui Carrick: „United are an absolute debacle” (n.r – „United este un dezastru absolut”).

ADVERTISEMENT

Tot cei de la „The Guardian” au atras atenția asupra diferenței dintre cele două echipe. Bournemouth a fost descrisă drept o formație rapidă, puternică, organizată și inventivă, în timp ce United a părut incapabilă să răspundă adversarului. Publicația a pus sub semnul întrebării și decizia lui Carrick de a-l lăsa pe Bruno Fernandes pe banca de rezerve, mai ales că echipa avea nevoie de soluții pentru a reveni în joc. La final, concluzia a fost una apăsătoare: United ocupă locul al cincilea de la coada clasamentului, iar schimbarea antrenorului pare tot mai probabilă.

Nici cei de la talkSPORT nu au avut milă de „diavoli”. În analiza de după meci, postul britanic a prezentat înfrângerea drept o nouă umilință și a relatat că Michael Carrick riscă să-și piardă postul. Jurnalistul Alex Crook a pus sub semnul întrebării șansele tehnicianului de a mai continua, avertizând inclusiv asupra pericolului ca United să ajungă într-o luptă pentru evitarea retrogradării. La rândul său, Micky Gray a criticat situația echipei, într-un moment în care rezultatele și prestațiile au devenit tot mai greu de apărat.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Manchester United i-au scandat numele lui Carrick la finalul partidei!

În ciuda înfrângerii categorice, Michael Carrick a avut parte de un moment neașteptat la finalul întâlnirii. În timp ce se îndrepta spre tunel, antrenorul lui Manchester United a fost întâmpinat cu scandări din partea unei părți a suporterilor aflați în tribune. Aceștia i-au cântat numele, într-un gest de susținere care a contrastat puternic cu prestația dezamăgitoare a echipei și cu atmosfera apăsătoare de pe Old Trafford.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul englez nu a rămas indiferent. Carrick s-a întors către suporteri, i-a aplaudat și și-a dus mâna la piept, mulțumindu-le pentru încurajare. Astfel, deși viitorul lui Carrick pe banca „diavolilor” este pus sub semnul întrebării după un nou rezultat negativ, imaginile surprinse la final arată că antrenorul încă beneficiază de simpatia unei părți a publicului de pe Old Trafford. Nu toți suporterii îl consideră responsabil pentru problemele clubului, iar reacția lor a fost una dintre puținele note pozitive pentru United după seara de coșmar cu Bournemouth.

ADVERTISEMENT

Manchester United, sezon de coșmar! Pe locul 16 în Premier League și dezastru în Liga Campionilor

Manchester United traversează un start de sezon extrem de dificil, iar problemele nu se limitează la Premier League. După opt etape, „diavolii” au acumulat doar șapte puncte și ocupă locul 16 în clasament, cu un bilanț de o victorie, patru remize și trei înfrângeri. Echipa a marcat de 10 ori și a primit 13 goluri, iar singurul succes din campionat a fost obținut în fața nou-promovatei Ipswich Town, scor 5-2. Respectiva victorie a avut loc pe 30 august.

Nici în UEFA Champions League lucrurile nu stau mai bine. După eșecul cu Atletico Madrid, 1-2, United a pierdut cu 1-4 în fața lui Como, într-o partidă care a provocat tensiuni între . În schimb, singura victorie europeană a venit împotriva formației azere Sabah. Ba mai mult, „diavolii” au fost deja eliminați din Cupa Ligii Angliei, după un 2-3 cu Brighton.