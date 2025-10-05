Umilință pentru Barcelona în La Liga! Câte goluri i-a dat Sevilla

Barcelona a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din ultimii ani. Catalanii au pierdut duelul cu Sevilla de pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán cu 1-4 și rămân în urma rivalilor de la Real Madrid.

Barcelona, de nerecunoscut la Sevilla! Echipa lui Flick, umilită

a fost surclasată de Sevilla. Gazdele au făcut un meci aproape perfect și au surprins defensiva Barcelonei, care a apărut total nepregătită în fața contraatacurilor fulger purtate de formația din Andaluzia.

Sevilla a marcat de două ori în prima repriză, iar Barcelona a dat semne că poate reveni în meci în prelungirile primei părți, când Marcus Rashford a ratat din poziții favorabile. Hasni Flick a forțat cu două schimbări după pauză, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

Robert Lewandowski a făcut un meci foarte slab, iar a irosit șansa de a egala. Vârful Barcelonei a ratat un penalty în partea secundă a meciului cu Sevilla, iar până la final echipa gazdă a mai punctat de două ori.

Ce a declarat Pedri după 1-4 cu Sevilla

„Trebuie să ne facem autocritica. În prima repriză nu am reușit să atacăm sau să ne apărăm cum trebuie. După pauză trebuie să corectăm lucrurile pentru a reveni la victorii. Ne-a lipsit intensitatea, calitatea cu mingea… au lipsit foarte multe lucruri, iar la pauză a trebuit să corectăm. Am ieșit mai bine după reluare, dar nu am fost noi în niciun moment al meciului.

Lipsa de intensitate. În dueluri am fost depășiți peste tot, uneori am ridicat linia când nu trebuia. De asemenea, am fost presați individual și nu am știut cum să reacționăm. La faultul lui Koundé eram aproape de fază și arbitrul mi-a spus că e foarte puțin. Apoi a fost o fază similară pentru Sevilla, i-am spus și mi-a dat dreptate. Dacă VAR-ul nu a intervenit, înseamnă că nu a fost fault”, a declarat Pedri, jucătorul Barcelonei, după umilința cu Sevilla.