Sport

Umilință pentru Barcelona în La Liga! Câte goluri i-a dat Sevilla

FC Barcelona, campioana Spaniei din ultimul sezon, a suferit o înfrângere rușinoasă, în deplasare cu Sevilla. Ce a declarat Pedri, la finalul celor 90 de minute.
Alex Bodnariu
05.10.2025 | 20:20
Umilinta pentru Barcelona in La Liga Cate goluri ia dat Sevilla
ULTIMA ORĂ
Umilință pentru Barcelona! Catalanii au luat 4 goluri de la Sevilla!

Barcelona a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din ultimii ani. Catalanii au pierdut duelul cu Sevilla de pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán cu 1-4 și rămân în urma rivalilor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Barcelona, de nerecunoscut la Sevilla! Echipa lui Flick, umilită

Gruparea blaugrana a fost surclasată de Sevilla. Gazdele au făcut un meci aproape perfect și au surprins defensiva Barcelonei, care a apărut total nepregătită în fața contraatacurilor fulger purtate de formația din Andaluzia.

Sevilla a marcat de două ori în prima repriză, iar Barcelona a dat semne că poate reveni în meci în prelungirile primei părți, când Marcus Rashford a ratat din poziții favorabile. Hasni Flick a forțat cu două schimbări după pauză, însă rezultatele nu au fost cele așteptate.

ADVERTISEMENT

Robert Lewandowski a făcut un meci foarte slab, iar atacantul polonez a irosit șansa de a egala. Vârful Barcelonei a ratat un penalty în partea secundă a meciului cu Sevilla, iar până la final echipa gazdă a mai punctat de două ori.

Ce a declarat Pedri după 1-4 cu Sevilla

„Trebuie să ne facem autocritica. În prima repriză nu am reușit să atacăm sau să ne apărăm cum trebuie. După pauză trebuie să corectăm lucrurile pentru a reveni la victorii. Ne-a lipsit intensitatea, calitatea cu mingea… au lipsit foarte multe lucruri, iar la pauză a trebuit să corectăm. Am ieșit mai bine după reluare, dar nu am fost noi în niciun moment al meciului.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Lipsa de intensitate. În dueluri am fost depășiți peste tot, uneori am ridicat linia când nu trebuia. De asemenea, am fost presați individual și nu am știut cum să reacționăm. La faultul lui Koundé eram aproape de fază și arbitrul mi-a spus că e foarte puțin. Apoi a fost o fază similară pentru Sevilla, i-am spus și mi-a dat dreptate. Dacă VAR-ul nu a intervenit, înseamnă că nu a fost fault”, a declarat Pedri, jucătorul Barcelonei, după umilința cu Sevilla.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Echipa de start a campioanei,...
Fanatik
FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Echipa de start a campioanei, anunțată de Fanatik încă din dimineața meciului! Mirel Rădoi a explicat de ce l-a scos pe Baiaram din primul 11
Fanatik SuperLiga, luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după FCSB...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după FCSB – Universitatea Craiova
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce...
Fanatik
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce a spus după ce Tottenham nu i-a dat voie la națională
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Afacerea care-i umple buzunarele lui Gigi Becali. Puțini aveau habar: ”Treburi mărețe, serioase!”
iamsport.ro
Afacerea care-i umple buzunarele lui Gigi Becali. Puțini aveau habar: ”Treburi mărețe, serioase!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!