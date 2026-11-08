Sport

Umilință totală! Ce a putut să facă atacantul după ce a rămas singur cu poarta goală. Video

Dragoș Petrescu
08.11.2026 | 21:05
Umilinta totala Ce a putut sa faca atacantul dupa ce a ramas singur cu poarta goala Video
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Gestul lui Thom van Bergen după ce a marcat cu poarta goală în fața lui AZ Alkmaar // FOTO: colaj FANATIK
Thom van Bergen, moment viral în AZ Alkmaar – Groningen! Ce a făcut atacantul după ce a rămas față în față cu poarta goală.
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Thom van Bergen a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente ale partidei dintre AZ Alkmaar și FC Groningen, încheiată cu scorul de 4-3. Atacantul oaspeților a profitat de o eroare uluitoare în defensiva gazdelor, a rămas cu poartă goală în față și a trimis mingea în plasă pentru 1-3, insă modul în care a marcat și gestul pe care l-a făcut imediat după gol au reprezentat momentele care s-au viralizat în mediul online.

Thom van Bergen a profitat de o gafă incredibilă! Gestul atacantului după gol a atras toate privirile

Faza s-a petrecut în minutul 54, când FC Groningen conducea deja cu 2-1. După o eroare uriașă a defensivei lui AZ Alkmaar, Thom van Bergen a ajuns într-o poziție ideală și a trimis mingea în poarta rămasă practic fără apărare. Reușita a dus scorul la 3-1 pentru oaspeți și părea să anunțe o după-amiază extrem de complicată pentru formația din Alkmaar.

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Van Bergen a ales însă o celebrare care a făcut faza și mai interesantă. Atacantul a rămas în apropierea liniei porții, a făcut un gest provocator, după care a luat mingea și a trimis-o cu putere spre tribune, o reacție care a dat și mai multă sare și piper unui duel deja extrem de tensionat.

Golul are și o încărcătură specială în contextul perioadei de mercato din vară. AZ Alkmaar a fost interesată de transferul lui Thom van Bergen, însă negocierile cu FC Groningen nu s-au concretizat. Astfel, fotbalistul care nu a ajuns în tricoul lui AZ a ajuns să înscrie chiar împotriva formației care l-a dorit.

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AZ Alkmaar a revenit spectaculos de la 1-3 și a câștigat cu 4-3! Ce înseamnă acest rezultat pentru clasamentul din Olanda

Deși FC Groningen a avut un avantaj de două goluri după reușita lui Van Bergen, AZ Alkmaar nu a renunțat la luptă. Ayoub Oufkir a redus din diferență în minutul 61, Mateo Chávez a restabilit egalitatea în minutul 76, iar finalul a fost cu adevărat dramatic. Portarul lui Groningen, Etienne Vaessen, a fost eliminat în minutul 88, iar AZ a primit o nouă șansă de a întoarce rezultatul.

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Mexx Meerdink a transformat penalty-ul din minutul 90 și a stabilit astfel scorul final: 4-3 pentru gazde. Acest rezultat este extrem de important pentru AZ Alkmaar în lupta pentru locurile fruntașe din Eredivisie. Formația din Alkmaar a ajuns la 23 de puncte după 12 etape și a urcat pe locul 5, în timp ce FC Groningen a rămas cu 18 puncte și ocupă poziția a opta.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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