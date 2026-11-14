Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul de la Braga

ADVERTISEMENT

Naționala Portugaliei a avut parte de o seară de coșmar la primul meci disputat după retragerea lui Cristiano Ronaldo de la prima reprezentativă. , pe teren propriu, la Braga, iar atmosfera din tribune a fost marcată și de un moment provocator, în care suporterii nordici i-au pomenit numele lui Lionel Messi, marele rival al superstarului lustinan.

Fanii danezi i-au ironizat pe Cristiano Ronaldo și Portugalia scandând numele lui Lionel Messi

În ultimele minute ale meciului de la Braga, moment în care Danemarca conducea cu 4-0 pe tabelă, suporterii nordici au început să scandeze „Messi! Messi! Messi!”, timp de aproximativ zece secunde, un gest cu care au dorit, în mod evident, să-i irite pe fotbaliștii și fanii portughezi.

ADVERTISEMENT

Reacția lusitanilor nu a întârziat să apară. Suporterii echipei lui Jorge Jesus prezenți pe stadion au început să-i huiduie puternic pe danezi, semn că aceștia nu au gustat deloc ironia adversarilor. Secvența a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare, mai ales în contextul în care Portugalia disputa primul meci după .

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Denmark fans were chanting ‘MESSI! MESSI! MESSI!’ very loud for about 10 seconds long while beating Portugal 4-0! The Portugal fans immediately responded with LOUD WHISTLING, they did NOT LIKE TO HEAR THAT! 😡 https://t.co/YlUAebYqyR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Portugalia, învinsă categoric de Danemarca la primul meci fără Cristiano Ronaldo!

Ironia din tribune a venit într-o seară extrem de dificilă pentru naționala pregătită de Jorge Jesus. Danemarca a câștigat cu 4-1 la Braga, după ce Pierre-Emile Højbjerg a deschis scorul în minutul 43, iar Rasmus Højlund a reușit o „dublă”, în minutele 50 și 57. Joachim Andersen a dus scorul la 4-0 în minutul 75, în timp ce Bernardo Silva a marcat golul de onoare al Portugaliei în prelungiri, în minutul 90+3.

ADVERTISEMENT

Partida a avut o încărcătură simbolică aparte. Portugalia a organizat un moment special de omagiere a lui Cristiano Ronaldo, retras din echipa națională după o carieră de 23 de ani. Jucătorii și membrii delegației au purtat tricouri cu numărul 7, iar suporterii au avut programat un moment de aplauze în minutul 7. Totuși, seara care trebuia să marcheze începutul unei noi etape pentru naționala lusitană s-a încheiat cu o înfrângere usturătoare.