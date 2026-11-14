Sport

Umilință totală pentru Cristiano Ronaldo și Portugalia! Ce au strigat danezii la șocul de la Braga

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 00:17
Umilinta totala pentru Cristiano Ronaldo si Portugalia Ce au strigat danezii la socul de la Braga
ULTIMA ORĂ
Fanii danezi i-au ironizat pe Cristiano Ronaldo și Portugalia scandând numele lui Lionel Messi // FOTO: colaj FANATIK
Ironie maximă la adresa lui Cristiano Ronaldo și a naționalei Portugaliei! Ce au scandat fanii danezi în timpul umilinței de la Braga
ADVERTISEMENT

Naționala Portugaliei a avut parte de o seară de coșmar la primul meci disputat după retragerea lui Cristiano Ronaldo de la prima reprezentativă. Lusitanii au pierdut categoric, scor 1-4, în fața Danemarcei, pe teren propriu, la Braga, iar atmosfera din tribune a fost marcată și de un moment provocator, în care suporterii nordici i-au pomenit numele lui Lionel Messi, marele rival al superstarului lustinan.

Fanii danezi i-au ironizat pe Cristiano Ronaldo și Portugalia scandând numele lui Lionel Messi

În ultimele minute ale meciului de la Braga, moment în care Danemarca conducea cu 4-0 pe tabelă, suporterii nordici au început să scandeze „Messi! Messi! Messi!”, timp de aproximativ zece secunde, un gest cu care au dorit, în mod evident, să-i irite pe fotbaliștii și fanii portughezi.

ADVERTISEMENT

Reacția lusitanilor nu a întârziat să apară. Suporterii echipei lui Jorge Jesus prezenți pe stadion au început să-i huiduie puternic pe danezi, semn că aceștia nu au gustat deloc ironia adversarilor. Secvența a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare, mai ales în contextul în care Portugalia disputa primul meci după retragerea lui CR7 de la națională.

Portugalia, învinsă categoric de Danemarca la primul meci fără Cristiano Ronaldo!

Ironia din tribune a venit într-o seară extrem de dificilă pentru naționala pregătită de Jorge Jesus. Danemarca a câștigat cu 4-1 la Braga, după ce Pierre-Emile Højbjerg a deschis scorul în minutul 43, iar Rasmus Højlund a reușit o „dublă”, în minutele 50 și 57. Joachim Andersen a dus scorul la 4-0 în minutul 75, în timp ce Bernardo Silva a marcat golul de onoare al Portugaliei în prelungiri, în minutul 90+3.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

Partida a avut o încărcătură simbolică aparte. Portugalia a organizat un moment special de omagiere a lui Cristiano Ronaldo, retras din echipa națională după o carieră de 23 de ani. Jucătorii și membrii delegației au purtat tricouri cu numărul 7, iar suporterii au avut programat un moment de aplauze în minutul 7. Totuși, seara care trebuia să marcheze începutul unei noi etape pentru naționala lusitană s-a încheiat cu o înfrângere usturătoare.

ADVERTISEMENT
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digisport.ro
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Prima reacție a lui Gică Hagi după România – Polonia 2-1! „E doar...
Fanatik
Prima reacție a lui Gică Hagi după România – Polonia 2-1! „E doar o victorie frumoasă și atât”
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de...
Fanatik
România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de 7, care acum poate ieși pe stradă!
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV în România – Polonia 2-1! Bere la 5 lei pe 3 grade, provocări poloneze în tribune și plecăciunea lui Coman în faţa „Regelui”
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt,...
iamsport.ro
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt, motivul real din spatele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!