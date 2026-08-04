10-1! Umilință totală pentru Genoa: echipa lui Dan Șucu, distrusă de o formație din Premier League

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Bournemouth a umilit-o pe Genoa în amicalul disputat marți, 4 august. Formația din Premier League s-a impus cu un neverosimil 10-1. Echipa lui Dan Șucu s-a făcut de râs în baza de pregătire a „cireșarilor”, iar sezonul din Serie A se anunță deja unul complicat.

Umilință istorică pentru echipa lui Dan Șucu! Genoa a încasat 10 goluri de la Bournemouth

Partida s-a disputat la baza de pregătire a lui Bournemouth, cu porțile închise, într-un format special de trei reprize a câte 30 de minute. Englezii au deschis rapid scorul și a marcat imediat golul doi, însă Genoa a reușit să reducă din diferență prin Mikael Ellertsson. A fost însă singurul moment în care italienii au ținut pasul cu adversara din

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What a crazy score for two clubs of this level.

Bournemouth 10:1 Genoa 😁 — Amir Amirel (ex – Tiptop) (@amir_amirel)

Din acel moment, Bournemouth a dominat categoric jocul. Formația engleză a profitat de fiecare greșeală din defensiva lui Genoa și a înscris pe bandă rulantă. După aproximativ o oră de joc, scorul era deja 4-1, iar în ultima repriză diferența a devenit uriașă. La final, tabela a arătat un incredibil 10-1.

Coșmar pentru Genoa înainte de startul sezonului!

Printre remarcații echipei lui Bournemouth s-a numărat Justin Kluivert, autor al unei duble. Și atacantul Enes Ünal a înscris de două ori pe finalul partidei. Rezultatul vine la doar câteva zile după un alt meci dezamăgitor pentru Genoa. „Grifonii” s-au chinuit cu Leicester City, echipă din liga a treia engleză, pe care au învins-o cu doar 1-0.

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Pentru Daniele De Rossi și conducerea clubului, înfrângerea reprezintă un avertisment serios înaintea În această vară, investițiile în transferuri au lipsit aproape complet, iar suporterii ar putea reacționa negativ dacă echipa nu va arăta mult mai bine în partidele oficiale.