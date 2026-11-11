Umilință totală pentru Steaua! Jucătorii Metalului Buzău au cântat imnul Rapidului în vestiar. Video exclusiv

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Metalul Buzău a produs o nouă surpriză în Liga 2! Formația pregătită de Valentin Stan a învins Steaua București, scor 2-1, după ce a revenit de la 0-1. La finalul partidei, reporterul FANATIK prezent la stadion a surprins un moment inedit: fotbaliștii gazdelor au sărbătorit succesul cântând imnul Rapidului. Geani Crețu, fostul jucător al lui Dinamo, s-a numărat printre protagoniștii partidei.

Metalul Buzău a întors scorul cu Steaua! Echipa lui Daniel Oprița, în subsolul clasamentului

a câștigat cu 2-1 confruntarea cu Steaua, disputată marți, 10 noiembrie, în ultima partidă a etapei a 13-a din Liga 2. Bucureștenii au început excelent meciul și au deschis scorul încă din minutul 4, prin Alexandru Albu. Avantajul nu a rezistat însă până la pauză. Geani Crețu a restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize, după un contraatac al gazdelor, iar Nikolaos Baxevanos a marcat golul victoriei în minutul 83.

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care traversează un sezon mult sub așteptări. Echipa pregătită de Daniel Oprița ocupă locul 16 în clasament, cu doar 11 puncte după 13 etape, și este departe de zona play-off-ului. De cealaltă parte, Metalul Buzău a acumulat 24 de puncte și a urcat pe poziția a șaptea.

Imagini inedite surprinse de FANATIK ! Jucătorii Metalului Buzău au cântat imnul Rapidului după victoria cu Steaua

Bucuria a fost uriașă în tabăra buzoienilor după fluierul final. Reporterul FANATIK prezent la partida de pe stadionul Gloria a surprins un moment inedit. Fotbaliștii Metalului Buzău au sărbătorit succesul împotriva Stelei cântând imnul Rapidului, una dintre marile rivale ale formației din Ghencea.

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Jucătorii gazdelor nu s-au mulțumit doar cu cele trei puncte obținute pe teren, ci au continuat să se bucure și după încheierea confruntării. Aceștia i-au ironizat pe militari cântând imnul Rapidului. În schimb, steliștii s-au întors la București fără niciun punct, iar șansele de calificare în play-off se micșorează de la o etapă la alta.

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Imagini inedite surprinse de FANATIK! Jucătorii Metalului Buzău au cântat imnul Rapidului după victoria cu Steaua

Geani Crețu, fostul dinamovist, printre eroii victoriei cu Steaua! Buzoienii visează la un sezon istoric

Unul dintre protagoniștii partidei a fost Geani Crețu, fotbalistul trecut pe la Dinamo București. Mijlocașul a marcat golul egalizator în prelungirile primei reprize și a contribuit decisiv la revenirea echipei sale. Succesul împotriva Stelei a avut o semnificație aparte și prin prisma trecutului său la marea rivală a roș-albaștrilor.

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„Suntem fericiți că am reușit să revenim. Terenul nu ne-a ajutat prea mult. Important este că ne-am revenit și am reușit să câștigăm. Mă bucur că am marcat în fața Stelei, eu jucând în trecut la Dinamo. S-a schimbat foarte mult Dinamo în ultima vreme. Le doresc să câștige campionatul. Au un antrenor foarte bun”, a declarat Geani Crețu.