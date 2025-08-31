Sport

Umilit! Vlad Chiricheș, scos de pe teren în minutul 29 după greșeala din meciul cu CFR Cluj! Ngezana și Șut l-au consolat. Foto

Damjan Djokovic a deschis scorul în prima repriză a derby-ului CFR Cluj - FCSB. Mijlocașul croat a marcat de lângă Vlad Chiricheș, care a fost schimbat după doar o jumătate de oră.
Alex Bodnariu
31.08.2025 | 22:07
Umilit Vlad Chiriches scos de pe teren in minutul 29 dupa greseala din meciul cu CFR Cluj Ngezana si Sut lau consolat Foto
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Vlad Chiricheș a fost înlocuit după 29 de minute în CFR Cluj - FCSB. Foto: fanatik

CFR Cluj și FCSB au dat piept duminică seară în Gruia, în cadrul celui mai așteptat meci al etapei a 8-a din SuperLiga. „Derby-ul rănitelor” a fost deblocat rapid, în minutul 19. Damjan Djokovic a marcat în urma unei faze fixe.

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic, gol în CFR Cluj – FCSB. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor s-a bucurat fără rețineri

CFR Cluj a început mai bine duelul cu FCSB și a pus presiune la poarta lui Ștefan Târnovanu încă din primele minute. Echipa antrenată de Andrea Mandorlini a spart gheața după aproximativ 20 de minute.

Korenica a centrat excelent în careu la o lovitură de colț, iar Damjan Djokovic s-a înălțat de lângă Vlad Chiricheș. „Veteranul” croat în vârstă de 35 de ani l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu o lovitură zdravănă de cap.

ADVERTISEMENT

Imediat după ce a marcat, Damjan Djokovic a mers în fața fanilor și s-a bucurat nestingherit. Mijlocașul defensiv are 5 titluri de campion în România, dintre care 4 cu CFR Cluj și unul singur cu FCSB. Vezi video aici. 

  • ianuarie 2023 – iulie 2024 este perioada în care Djokovic a îmbrăcat tricoul FCSB

Vlad Chiricheș, schimbat în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj

La doar 10 minute după golul marcat de Djokovic, în minutul 29, Vlad Chiricheș a fost „pedepsit”. „Veteranul” care a scris istorie în tricoul roș-albaștrilor a fost scos de pe teren, iar în locul său a fost introdus Darius Olaru.

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

Fundașul central reprofilat pe postul de mijlocaș defensiv a fost depășit de Djokovic la faza golului marcat de jucătorul lui CFR Cluj. La ieșirea de pe teren, Chiricheș a zâmbit amar și a fost consolat de Ngezana și Șut, conform reporterului FANATIK.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe”...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
Chiricheș CFR Cluj - FCSB
Vlad Chiricheș a fost înlocuit după 29 de minute în CFR Cluj – FCSB. Foto: fanatik
Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu...
Fanatik
Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu Liverpool. Derby-ul, decis de un gol din lovitură liberă. Video
Live Video SuperLiga, etapa 8. FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Leo Grozavu...
Fanatik
Live Video SuperLiga, etapa 8. FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1. Leo Grozavu a oferit declarația serii după egalul cu oltenii: „Cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o”
Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”
Fanatik
Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea...
iamsport.ro
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la antrenamentul naționalei
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Favoriții lunii: Eclipsele din septembrie 2025 aduc noroc uriaș pentru 5 zodii
Jurnalul.ro
Favoriții lunii: Eclipsele din septembrie 2025 aduc noroc uriaș pentru 5 zodii
„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești...
adevarul.ro
„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”. Cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e România
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
Observatornews.ro
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut...
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față...
Libertatea.ro
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
IT News Review: Google spune că un prompt AI obișnuit consumă doar 5...
informat.ro
IT News Review: Google spune că un prompt AI obișnuit consumă doar 5 picături de apă
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans...
RTV.NET
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans la bară incendiar VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!