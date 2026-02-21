Sport

Umit Akdag a comis-o în Alanyaspor – Başakşehir: și-a pus mâinile în cap! Ianis Hagi, schimbat la pauză. Video

Umit Akdag a gafat decisiv în Alanyaspor – Başakşehir! Fundașul a comis un penalty și a văzut cartonașul galben după o fază controversată. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
21.02.2026 | 17:22
Umit Akdag a comiso in Alanyaspor Basaksehir sia pus mainile in cap Ianis Hagi schimbat la pauza Video
Umit Akdag, gafă în Alanyaspor – Başakşehir. Ianis Hagi, înlocuit la pauză. Foto: Colaj Fanatik
Alanyaspor se duelează cu Başakşehir în etapa a 23-a din campionatul Turciei. Umit Akdag a gafat decisiv la golul doi marcat de oaspeți. Fundașul și-a pus mâinile în cap după decizia arbitrului.

Umit Akdag a comis-o în Alanyaspor – Başakşehir

Cu Umit Akdag și Ianis Hagi titulari, Alanyaspor a cedat în două rânduri în prima repriză a meciului cu Istanbul Başakşehir. Primul gol al partidei a fost marcat de Selke, în minutul 14, ca ulterior Akdag să se afle în prim-plan.

Internaționalul de tineret urmărea o centrare trimisă din colț, când un adversar s-a împiedicat de picioarele fundașului. Decizia arbitrului a fost incredibilă, anume penalty pentru Istanbul Başakşehir.

Umit Akdag a adus proteste la adresa arbitrului și spera ca faza să fie revăzută în camera VAR. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat, iar „centralul” i-a arătat cartonașul galben. Başakşehir nu a iertat de la punctul cu 11 metri, iar Shomurodov a dublat diferența de pe tabelă în minutul 44.

Ianis Hagi, schimbat la pauză de Alanyaspor

Nu doar Umit Akdag a ieșit negativ în evidență în partida dintre Alanyaspor și Başakşehir. Ianis Hagi, la rându-i titular, a fost înlocuit la pauza meciului de către antrenorul Joao Pereira.

Prestația „Prințului” din prima repriză a fost foarte slabă. Notat cu 6,2 de site-urile de profil, Ianis Hagi a atins mingea de doar 17 ori, a avut 6 din 7 pase reușite și a câștigat doar 3 din cele 6 dueluri avute la sol.

Pe lângă Ianis Hagi, Joao Pereira l-a înlocuit și pe Guven Yalcin după primele 45 de minute. Mutările antrenorului par a fi fost inspirate, Florent Hadergjonaj reușind să reducă din diferență în minutul 67.

Din nefericire pentru formația românilor, reușita lui Hadergjonaj nu a fost suficientă pentru a obține o remiză. Golurile marcate în primul act de Başakşehir au adus victoria oaspeților, Alanyaspor – Başakşehir terminându-se cu scorul de 1-2.

Iulian Stoica
