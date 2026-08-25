Umit Akdag a spus „DA” pentru transferul carierei! Prețul: 10 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Fenerbache caută întăriri pentru centrul defensivei după ce Jayden Oosterwolde a ajuns la AS Roma, iar Caglar Soyuncu nu mai face parte din planurile antrenorului. În condițiile în care locurile rezervate jucătorilor străini sunt ocupate, Fener s-a reorientat spre jucători turci.

Umit Akdag este dorit de Fenerbache, însă „canarii” nu au făcut momentan nicio ofertă clară

În acest context, Fenerbahçe și-a îndreptat atenția către Umit Akdag, fundașul de 22 de ani al lui Alanyaspor. Potrivit Milliyet, tânărul fundaș își dorește să facă acest pas în cariera sa și ar fi acceptat să meargă la Fenerbahce. în următoarele zile.

ADVERTISEMENT

Akdag mai are contract cu Alanyaspor până în 2028, iar valoarea sa de piață este estimată la 6 milioane de euro. Fundașul de 1,92 metri poate evolua atât în centrul defensivei, cât și ca fundaș stânga. În sezonul trecut a disputat 36 de meciuri oficiale pentru Alanyaspor, în care a înscris de două ori.

Cu toate acestea, președintele celor de la Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, a precizat că echipa sa nu a primit momentan nicio ofertă oficială pentru fundaș. cu toate acestea, gruparea „galben-albastră” îl urmărește îndeaproape pe tânărul fundaș al lui Alanyaspor și ar dori să-l transfere. „Nu am primit nicio ofertă din partea lui Fenerbache”, a declarat Hasan Cavusoglu.

ADVERTISEMENT

rămâne de văzut dacă cei de la Alanyaspor o vor accepta sau vor începe negocierile între cele două cluburi. În urmă cu o săptămână, scria că cel mai probabil cei de la Fenerbahce vor trebui să plătească pentru fundaș aproximativ 10 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Umit Akdag își dorește să meargă la Fener, însă conducerea așteaptă o ofertă clară

„Fenerbahce, care își propune să-și întărească apărarea centrală cu jucători naționali și puternici din punct de vedere fizic, l-a adăugat din nou pe tânărul fundaș al lui Alanyaspor, Umit Akdag, pe lista sa. Clubul mediteraneean solicită o taxă de transfer de 10 milioane de euro pentru fundașul central stângaci, înalt de 1,92 m, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Toulouse, în Franța.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care are contract cu Alanyaspor până în 2028, este un jucător versatil, capabil să joace nu doar ca fundaș central, ci și ca fundaș stânga și mijlocaș defensiv. Sezonul trecut, Umit a contribuit cu 1 gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții”, scria presa turcă despre jucătorul cu origini române.