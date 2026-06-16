Sport

Umit Akdag, aproape de transferul carierei! Echipa de Champions League îl vrea pe fundașul care a refuzat România

Umit Akdag se află în vizorul gigantului din SuperLiga Turciei. Fundașul care a refuzat naționala României poate ajunge la echipa de Champions League.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 11:55
Umit Akdag aproape de transferul carierei Echipa de Champions League il vrea pe fundasul care a refuzat Romania
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Umit Akdag, dorit de o formație de Champions League. Foto: Colaj FANATIK.
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Fenerbahce face schimbări importante în vara acestui an. Conducerea clubului pregătește o campanie de „turcizare” a lotului, cu accent pe jucători locali și reducerea numărului de străini. Printre fotbaliștii doriți se află și Umit Akdag, fundașul care a refuzat să reprezinte România la nivel de echipă națională.

Fenerbahce îl vrea pe Umit Akdag

Conducerea lui Fenerbahce, clubul cu care FCSB a remizat în sezonul recent de Europa League, vrea să întărească nucleul de jucători turci și să se adapteze noilor reguli privind numărul de străini din campionat. În acest sens s-a stabilit o listă de 3 jucători care pot ajunge la formația de pe stadionul Şukru Saracoglu.

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Mai exact, fotbaliștii aflați în vizorul gigantului din SuperLiga Turciei sunt Bertug Yıldırım (atacant), considerat prioritatea pentru ofensivă, Arda Okan Kurtulan (fundaș dreapta), văzut ca soluție pe termen lung pentru postul de fundaș dreapta și Umit Akdag (fundaș central), apreciat pentru versatilitate și profilul de jucător local.

Totuși, cluburile de care aparțin nu sunt gata să renunțe la ei fără sume de transfer (aproximativ 15 milioane de euro pentru Bertug și Okan, respectiv 10 milioane de euro pentru Umit). „Fenerbahçe, care își propune să-și întărească apărarea centrală cu jucători naționali și puternici din punct de vedere fizic, l-a adăugat din nou pe tânărul fundaș al lui Alanyaspor, Ümit Akdağ, pe lista sa. Clubul mediteranean solicită o taxă de transfer de 10 milioane de euro pentru fundașul central stângaci, înalt de 1,92 m, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Toulouse, în Franța.

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Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care are contract cu Alanyaspor până în 2028, este un jucător versatil, capabil să joace nu doar ca fundaș central, ci și ca fundaș stânga și mijlocaș defensiv. Sezonul trecut, Ümit a contribuit cu 1 gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții”, a notat presa turcă despre jucătorul cu origini române.

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Umit Akdag a ales, în sfârșit, între România și Turcia

Umit Akdag a făcut parte din lotul echipei naționale a României pentru Campionatul European U21, din vara anului 2024, când s-a aflat sub comanda lui Daniel Pancu. Ulterior, el a fost în atenția echipei de seniori, dar a refuzat convocările la prima reprezentativă. El a decis în primăvara acestui an că-și dorește până la urmă să evolueze la nivel de seniori pentru Turcia.

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„Am refuzat. Poate că nu am spus-o clar până acum pe cine prefer dintre Turcia și România, dar cei care mă cunosc știu pentru cine-mi bate inima”, declara Umit Akdag pentru presa din Turcia.

  • 6.000.000 de euro este cota de piață a lui Umit Akdag
  • 4 contribuții în 36 de apariții a bifat fundașul în sezonul recent la Alanyaspor
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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