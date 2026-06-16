Umit Akdag, aproape de transferul carierei! Echipa de Champions League îl vrea pe fundașul care a refuzat România

ADVERTISEMENT

Fenerbahce face schimbări importante în vara acestui an. Conducerea clubului pregătește o campanie de „turcizare” a lotului, cu accent pe jucători locali și reducerea numărului de străini. Printre fotbaliștii doriți se află și Umit Akdag, fundașul care a refuzat să reprezinte România la nivel de echipă națională.

Fenerbahce îl vrea pe Umit Akdag

Conducerea lui vrea să întărească nucleul de jucători turci și să se adapteze noilor reguli privind numărul de străini din campionat. În acest sens s-a stabilit o listă de 3 jucători care pot ajunge la formația de pe stadionul Şukru Saracoglu.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fotbaliștii aflați în vizorul gigantului din SuperLiga Turciei sunt Bertug Yıldırım (atacant), considerat prioritatea pentru ofensivă, Arda Okan Kurtulan (fundaș dreapta), văzut ca soluție pe termen lung pentru postul de fundaș dreapta și Umit Akdag (fundaș central), apreciat pentru versatilitate și profilul de jucător local.

Totuși, cluburile de care aparțin nu sunt gata să renunțe la ei fără sume de transfer (aproximativ 15 milioane de euro pentru Bertug și Okan, respectiv 10 milioane de euro pentru Umit). „Fenerbahçe, care își propune să-și întărească apărarea centrală cu jucători naționali și puternici din punct de vedere fizic, l-a adăugat din nou pe tânărul fundaș al lui Alanyaspor, Ümit Akdağ, pe lista sa. Clubul mediteranean solicită o taxă de transfer de 10 milioane de euro pentru fundașul central stângaci, înalt de 1,92 m, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Toulouse, în Franța.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care are contract cu Alanyaspor până în 2028, este un jucător versatil, capabil să joace nu doar ca fundaș central, ci și ca fundaș stânga și mijlocaș defensiv. Sezonul trecut, Ümit a contribuit cu 1 gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții”, a notat despre jucătorul cu origini române.

ADVERTISEMENT

Umit Akdag a ales, în sfârșit, între România și Turcia

Umit Akdag a făcut parte din lotul echipei naționale a României pentru Campionatul European U21, din vara anului 2024, când s-a aflat sub comanda lui Daniel Pancu. Ulterior, el a fost în atenția echipei de seniori, dar a refuzat convocările la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

„Am refuzat. Poate că nu am spus-o clar până acum pe cine prefer dintre Turcia și România, dar cei care mă cunosc știu pentru cine-mi bate inima”, declara Umit Akdag pentru