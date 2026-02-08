Sport

Umit Akdag, decisiv pe stadionul în care România joacă barajul cu Turcia. Ce s-a întâmplat în Beșiktaș – Alanyaspor. Video

Umit Akdag a fost decisiv pe stadionul în care România își va disputa barajul cu Turcia pentru Campionatul Mondial. Află pe FANATIK ce s-a întâmplat la Beșiktaș - Alanyaspor.
Iulian Stoica
08.02.2026 | 20:00
Umit Akdag decisiv pe stadionul in care Romania joaca barajul cu Turcia Ce sa intamplat in Besiktas Alanyaspor Video
ULTIMA ORĂ
Umit Akdag, decisiv în Beșiktaș - Alanyaspor. Sursă foto: Colaj Fanatik
Turcia – România este primul baraj care va stabili prezența „tricolorilor” la Campionatul Mondial. Tupraș Stadium este arena gazdă a lui Beșiktaș, iar Umit Akdag a reușit să fie decisiv în ultima rundă din Super Lig.

Umit Akdag, decisiv pe stadionul în care România joacă barajul cu Turcia

Beșiktaș – Alanyaspor are loc în etapa a 21-a din campionatul Turciei. Deși echipa gazdă a plecat ca mare favorită, formația la care este legitimat Ianis Hagi și Umit Akdag a reușit să puncteze prima.

Mai exact, Alanyaspor a marcat de două ori în prima repriză. Yalcin a reușit o „dublă”, iar la ultimul gol Umit Akdag a reușit să livreze o pasă decisivă.

Internaționalul de tineret l-a găsit excelent pe atacantul de la Alanyaspor, iar Yalcin nu a iertat din careul lui Beșiktaș. Interesant este că arena este cea care va găzdui duelul Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Umit Akdag, om de bază la Alanyaspor

Revenit în vara anului trecut la Alanyaspor după împrumutul la Toulouse, Umit Akdag s-a impus în primul 11 al formației din campionatul turc.

Umit Akdag (22 ani) a bifat 23 de apariții în tricoul turcilor în acest sezon și a reușit să marcheze un gol. Totodată, internaționalul de tineret a oferit și trei pase decisive la formația la care este legitimat și Ianis Hagi.

Mircea Lucescu îl vrea pe Akdag la națională

Umit Akdag deține dublă cetățenie. Deși a evoluat pentru România U21, fundașul central tinde să evolueze la seniori pentru prima reprezentativă a Turciei.

Mircea Lucescu este cunoscut pentru faptul că promovează jucători tineri și astfel că îl dorește și pe Umit Akdag în prima reprezentativă a României. Deși au existat mai multe discuții între selecționer și fundaș, Akdag nu a oferit, cel puțin pentru moment, un răspuns cert vizavi de viitorul său internațional.

  • 1,5 milioane de euro este cota lui Umit Akdag
  • 23 de meciuri, un gol și trei pase decisive a adunat fundașul la Alanyaspor în acest sezon
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
