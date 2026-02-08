Umit Akdag, decisiv pe stadionul în care România joacă barajul cu Turcia. Ce s-a întâmplat în Beșiktaș – Alanyaspor. Video

ADVERTISEMENT

Turcia – România este primul baraj care va stabili prezența „tricolorilor” la Campionatul Mondial. Tupraș Stadium este arena gazdă a lui Beșiktaș, iar Umit Akdag a reușit să fie decisiv în ultima rundă din Super Lig.

Umit Akdag, decisiv pe stadionul în care România joacă barajul cu Turcia

Beșiktaș – Alanyaspor are loc în etapa a 21-a din campionatul Turciei. Deși echipa gazdă a plecat ca mare favorită, formația la care este legitimat Ianis Hagi și Umit Akdag a reușit să puncteze prima.

Mai exact, Alanyaspor a marcat de două ori în prima repriză. Yalcin a reușit o „dublă”, iar la ultimul gol Umit Akdag a reușit să livreze o pasă decisivă.

Internaționalul de tineret l-a găsit excelent pe atacantul de la Alanyaspor, iar Yalcin nu a iertat din careul lui Beșiktaș. Interesant este că arena este cea care va găzdui duelul Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

🚨⚽️ Güven Yalçın (2) 🇹🇷 Beşiktaş 0-2 Alanyaspor — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Umit Akdag, om de bază la Alanyaspor

Revenit în vara anului trecut la Alanyaspor după împrumutul la Toulouse, Umit Akdag s-a impus în primul 11 al formației din campionatul turc.

Umit Akdag (22 ani) a bifat 23 de apariții în tricoul turcilor în acest sezon și a reușit să marcheze un gol. Totodată, internaționalul de tineret a oferit și trei pase decisive la formația la care este legitimat și Ianis Hagi.

Mircea Lucescu îl vrea pe Akdag la națională

Umit Akdag deține dublă cetățenie. Deși a evoluat pentru România U21, fundașul central tinde să evolueze la seniori pentru prima reprezentativă a Turciei.

Mircea Lucescu este cunoscut pentru faptul că promovează jucători tineri și astfel că . Deși au existat mai multe discuții între selecționer și fundaș, un răspuns cert vizavi de viitorul său internațional.