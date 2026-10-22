Umit Akdag, eliminat direct după un fault criminal în Europa League! Video

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Umit Akdag a ratat ocazia să o conducă pe Beșiktaș spre a 3-a victorie consecutivă din Europa League. Turcii veneau în duelul cu Crystal Palace după victoriile 3-2 la Hoffenheim și 4-1 cu Marseille, astfel că fanii aveau toate motivele să fie optimiști înainte de această partidă.

Umit Akdag a fost eliminat după un fault criminal în Europa League

iar Beșiktaș intra în avantaj la cabine, scor 1-0. A contat și faptul că Mateta de la oaspeți a avut un gol anulat pentru ofside în minutul 6, însă repriza secundă Mai mult, fundașul are o parte de vină la golul egalizator al britanicilor.

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La faza din minutul 51, Akdag nu a judecat corect momentul când să iasă la ofside și le-a permis celor de la Crystal Palace să deseneze o fază de toată frumusețea, încununată cu un gol perfect al lui Pino. A urmat imediat golul lui Mateta din minutul 55, însă turcii au egalat în minutul 73 prin Olaitan.

Umit Akdag a avut o intrare imprudentă, fără sens, care l-a costat: cartonaș roșu direct

Sfârșitul de meci putea să o coste și mai mult pe Beșiktaș, după ce Umit Akdag a comis un fault criminal, fără sens, asupra lui Larsen. În imaginile surprinse de televiziuni se vede cum Akdag intră prin alunecare, stângaci, în tentativa de a-l deposeda pe jucătorul celor de la Crystal Palace. O judecată de eroare ca-l trimite la vestiare imediat, în timp ce jucătorul advers va avea nevoie de îngrijiri medicale.

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Umit Akdag a devenit cunoscut publicului larg din România după ce a refuzat să joace pentru naționala țării noastre, deși a bifat mai multe selecții la tineret. Fundașul a anunțat că își dorește să joace pentru naționala Turciei, în schimb.

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„Selecționerul Lucescu a venit să mă vadă în septembrie, am avut o întâlnire. A vrut să joc pentru naționala României. De atunci, chiar dacă am primit convocări la naționala României în fiecare pauză internațională, am refuzat. Poate că nu am spus-o clar până acum pe cine prefer dintre Turcia și România, dar cei care mă cunosc știu pentru cine-mi bate inima”, declara Umit Akdag pentru presa din Turcia.

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🚨 Yéremy Pino 51′. Goal stands after VAR review. 🇹🇷 Beşiktaş 1-1 Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/dlGO3xsZix — Goals Xtra (@GoalsXtra)