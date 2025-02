Umit Akdag, singurul tricolor din Ligue 1, le dă speranțe fanilor FCSB și avertizează asupra principalului pericol de la Lyon. ”Atenție la el!”

FCSB va întâlni echipa franceză Olympique Lyon în optimile de finală ale Europa League, în urma care a avut loc vineri, 21 februarie, la Nyon. Prima manșă va avea loc pe teren propriu pe 6 martie, iar returul se va disputa în Franța, pe 13 martie.

Umit Akdag: ”Atenție mare la Rayan Cherki!”

Internaționalul român de tineret , singurul tricolor care activează în Ligue 1, la Toulouse, consideră că FCSB are o șansă mare de calificare și avertizează despre pericolele din echipa lui Olympique Lyon.

Fundașul central de 21 de ani a subliniat calitățile tehnice ale francezilor și a evidențiat un fotbalist deosebit, Rayan Cherki, care joacă un rol esențial în atacul echipei.

”Lyon este o echipă foarte tehnică, cu jucători individuali de mare valoare, iar Rayan Cherki este cu siguranță unul dintre cei mai buni. El creează aproape 90% dintre atacurile echipei și este un jucător care poate face diferența într-un meci. Așadar, atenție mare la Rayan Cherki!”, a declarat Akdag, pentru FANATIK.

Totuși, fundașul turc a punctat că, deși Lyon dispune de jucători talentați, echipa nu trece printr-un moment foarte bun. ”În prezent, Lyon nu se află într-o formă foarte bună, chiar și în campionat sunt pe locul 6”, a spus Akdag.

”FCSB are șanse dacă joacă agresiv și se apără bine”

În opinia sa, cheia unei posibile victorii a FCSB în fața francezilor este o abordare agresivă și o apărare solidă. ”Dacă FCSB joacă agresiv și se apără bine, cred că are șanse mari să se califice în sferturi”, a încheiat Umit Akdag.

Referindu-se la aspectele pozitive ale echipei franceze, Akdag a spus: ”Lyon joacă un fotbal rapid, cu un tempo foarte ridicat, iar calitatea tehnică este excelentă. Ei sunt foarte periculoși cu pasele în careu și în jocul unu contra unu”.

Pe de altă parte, Akdag a menționat și punctele nevralgice ale formației lyoneze: ”În atac, nu sunt jucători atât de puternici fizic cum întâlnim în alte echipe din Ligue 1. De asemenea, în apărare, mai au momente când își pierd concentrarea și fac greșeli”.

Gigi Becali și-a dorit Lyon: ”Vreau să ne calificăm mai departe”

. Patronul Gigi Becali chiar și-a dorit ca roș-albaștrii să pice cu echipa franceză, pe care o consideră mai accesibilă decât Eintracht Frankfurt, cealaltă echipă pe care campioana României ar fi putut să o întâlnească în optimi.

“Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis ’da’, poate să fie de scos. Eu aşa am dorit, am zis că nemţii sunt foarte puternici. Aşa am dorit, aşa a dorit Domnul.

Nu mă mai interesează, ce-o fi o fi. Vreau să ne calificăm mai departe, ştiţi cum zic eu. Dar am făcut lucruri mari şi de acum ce vrea Dumnezeu să fie. Dacă joacă echipa ca aseară nu ne poate bate nimeni”, la FANATIK SUPERLIGA, imediat după tragerea la sorţi.

Patronul FCSB a continuat: ”Exclud alea… 7-8 echipe. Înţelegeţi? La nivelul de ieri suntem peste Lyon. O să vedeţi ce va fi şi cu ei. Echipă puternică, dar dacă noi jucăm aşa… Pentru mine sunt importante două lucruri: Chiricheş şi Tănase sănătoşi.

Cu ei n-am nicio teamă. Avem 2,5 milioane de euro calificarea plus 1,5 milioane de euro biletele. Deci sunt 4 milioane de euro. Ăştia-s banii. Am luat 2,5 milioane de euro, plus biletele care vor fi cu Lyon.

Sunt 3,5 milioane de euro şi acum. Sunt banii mulţi. Enorm de mulţi bani”.

Atenție! Lyon a învins Eintracht Frankfurt în grupă

Olympique Lyon a terminat grupa XXL din Europa League pe locul 6, cu 15 puncte, unul mai mult decât a avut FCSB, care a fost pe 11, ratând la golaveraj calificarea directă în optimi. În cele opt meciuri disputate, echipa franceză a înregistrat patru victorii, trei egaluri și o înfrângere. F

rancezii au jucat cu patru echipe pe care le-a întâlnit și FCSB: Olympiacos, Rangers, Hoffenheim și Qarabag. În timp ce Lyon a câștigat 10 puncte din aceste confruntări, FCSB a obținut doar 5.

Rezultatele înregistrate de Olympique Lyon în Europa League:

Lyon – Olympiacos 2-0

Rangers – Lyon 1-4

Lyon – Beșiktaș 0-1

Hoffenheim – Lyon 2-2

Qarabag – Lyon 1-4

Lyon – Eintracht Frankfurt 3-2

Fenerbahce – Lyon 0-0

Lyon – Ludogoreț 1-1

Programul complet al meciurilor din optimile Europa League

Viktoria Plzen – Lazio Roma

Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt

Real Sociedad – Manchester United

Fenerbahce Istanbul – Glasgow Rangers

Bodo/Glimt – Olympiakos Pireu

AZ Alkmaar – Tottenham Hotspur

FCSB – Olympique Lyon

AS Roma – Athletic Bilbao

Sferturi de finală (10 și 17 aprilie):

Bodo/Glimt/Olympiakos Pireu – Viktoria Plzen/Lazio Roma

AZ Alkmaar/Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam/Eintracht Frankfurt

Fenerbahce Istanbul/Glasgow Rangers – AS Roma/Athletic Bilbao

FCSB/Olympique Lyon – Real Sociedad/Manchester United