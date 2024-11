Umit Akdag, titular împotriva lui PSG! Internaționalul român de tineret, față în față cu vedetele parizienilor

Umit Akdag trece printr-o perioadă de vis pe plan profesional. , fundașul central a fost trimis în luptă din primul minut împotriva campioanei Franței, PSG.

Umit Akdag, trimis din primul minut pe teren împotriva lui PSG

Fundașul cu dublă cetățenie a fost trimis pe teren din primul minut de către Carles Martinez, antrenorul de la Toulouse. Umit Akdag bifează astfel a treia prezență în Ligue 1, după împrumutul din această vară.

Umit Akdag a debutat în campionatul francez într-o partidă cu Brest, pierdută de echipa sa cu scorul de 2-0, dar evoluția românului a fost una apreciată. Al doilea meci a fost de bun augur pentru fundaș, acesta fiind titular într-un duel împotriva lui Angers, care s-a terminat la egalitate, 1-1.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Umit Akdag este doar al doilea jucător român din campionatul francez, însă singurul care a prins minute în acest sezon.

Al doilea fotbalist român din Ligue 1 este Rareș Ilie, colegul lui Akdag de la România U21, însă fostul jucătorul de la Rapid nu a evoluat în niciun minut în actualul sezon pentru Nice, formație la care a ajuns în schimbul a 5 milioane de euro.

Umit Akdag, gânduri mărețe la Toulouse

Umit Akdag este un jucător de bază în echipa României U21. Fundașul a fost debutat de către Daniel Pancu la „tricolorii mici”. Ba mai mult, acesta a și avut un episod nefiresc cu antrenorul, atunci când „Pancone” a intrat pe teren în partida cu Elveția U21, moment în care Akdag l-a reținut pe tehnician în drumul spre arbitru.

Totodată, Akdag a marcat și primul gol la reprezentativa de tineret, însă acesta a recunoscut că nu se gândește pentru moment să se transfere în campionatul intern. S-a scris mult în spațiul public și i.

„Încă mai are putere (n.r. Daniel Pancu), nu poți să îl ții, dar am încercat și eu. Chiar așa e, prima dată când am venit nu mă așteptam la acest nivel. Și prima echipă joacă foarte bine acum, la EURO au demonstrat. Da, trebuie să fim mai respectați la nivelul echipei naționale. O să arătăm că suntem mai buni decât credeți. Avem calitate foarte mare.

Să marchezi e altceva, e frumos, cu stadionul plin, le mulțumim fanilor. Vrem să ieșim din grupă. Știm că avem o echipă bună, vrem să mergem cât de departe putem. Nu vreau să mă gândesc la asta (n.r. la naționala de seniori a României), sunt fericit, am dat gol, ne-am calificat.

(n.r te-ai gândit la un transfer în România?) Acum nu cred, să fiu sincer, nu! Știu că și în România e un campionat bun, dar am obiective mai mari”, a spus Umit Akdag după calificarea României U21 la Campionatul European.