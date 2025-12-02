Umor involuntar cu premeditare. Analiza lui Bogdan Baratky după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano

ADVERTISEMENT

Vă amintiți, sunt convins, de televiziunea care provoca românii să răspundă la întrebarea “Cine ar câștiga un război intre daci și samurai?”. Samuraii fiind în mod evident interpretați de băieții în vișiniu, cei care au comis la Mioveni seppuku fotbalistic în repriza a doua, după ce au practicat cu suces greva japoneză în prima. Cu amendamentul că seppuku în varianta giulesteana acoperă victima cu ridicol, nicidecum cu onoare.

Înfrângerea face întotdeauna parte din sport, dar modul cu iz de hal în care Rapidul s-a prezentat la Mioveni ridică multiple semne de exclamare. Deplasare relativ scurtă, după o victorie relativ lejeră în campionat, înaintea unei confruntări relativ importante în etapa următoare, soldată cu o evoluție relativ hilară. Pe drumul devenirii sale, Rapidul bifează astfel o premiera în acest sezon: primul meci în care o repriza slabă e urmată de una catastrofală.

Sosii și gemeni identici

Nelăsându-se mai prejos decât elevii sai, Gâlcă punctează și el la capitolul premiere: primul meci în care lasă senzația că nu el a pregătit echipa, ci o sosie a sa, specializată în ikebana cu kendame, pentru că, nu-i așa, noi suntem japonezii în această tragi-comedie. Și, ca să nu lase loc întâmplării sau neprevăzutului, a trimis aceeași sosie să îi țină locul pe bancă. Iar sosia și-a interpretat atât de bine rolul, încât martorii oculari depun și la aceasta oră mărturie sub jurământ că pe banca Rapidului a stat Constatin Gâlcă, antrenorul Universității Craiova din meciul de Cupă cu Metalul Buzău.

Există însă încă două elemente care au condus la evoluția catastrofală a Rapidului. Surse informate din cadrul clubului, dar care doresc să își păstreze anonimatul, confirmă faptul că lotul giuleștean a fost bântuit de confuzie în ultimile zile. Nimeni (nici măcar mental coach-ul) nu a putut să îi convingă pe băieți că meciul programat luni seara nu e amical. Obișnuiți să joace lunea în epilogul etapei de campionat, căpriorii au intrat pur și simplu într-o buclă psihotronică cauzată de amintirile unui meci jucat (și castigat cu 4-1) în prologul etapei, vineri.

Cum nimeni în afara lui Mironaș nu poate juca două meciuri în aceeași etapă, băieții au reușit să iasă din această spirală a contradicțiilor doar prin autosugestie. Autosugestionându-se așadar că meciul de luni de la Mioveni este unul amical. Acesta este și motivul pentru care odată ajunși în Mioveni au acceptat că Iasiul s-a schimbat foarte mult și odată intrați pe teren au acceptat faptul că Ronaldinho s-a întrupat în Caio. Astfel seria nesfârșită de “urechi” a devenit nu doar acceptabilă, ci și dezirabilă.

Kramer contra Kramer

Nu în ultimul rand, Inspirat de exercițiul cu sosii de pe bancă și de straniul caz al domnului Edgar Ie (vezi sezonul trecut al reality-show-ului TV Superliga), simpaticul olandez a decis să îl trimită la meci pe fratele său geamăn. Uitând că acesta a fost scutit la educație fizica în gimnaziu și liceu și a atins performanța doar în sportul național olandez fierljeppen, cunoscut că săritura cu prăjina peste canale.

Această nefastă înlănțuire de elemente paranormale a condus la prestația memorabilă a Rapidului de la Mioveni, din care rămânem cu două imagini cât se poate de elocvente: Grameni pus în (mă scuzați pe mine) fund de driblingul lui Caio și căderea în patru (mă scuzați pe mine) labe a lui Kramer, cel care a încercat să oprească cu pieptul o minge aflată la 25-26 de centimetri de sol. Desigur, Rapidul participă cu ambele imagini la concursul internațional de artă fotografică naivă, cunoscut sub numele de Campionatul Mondial de Umor Involuntar cu Premeditare, subsectiunea Sporturi de Echipă.

Redevenind brusc serioși, menționez faptul că deși încerc din răsputeri, îmi este practic imposibil să mă recompun și să scriu o cronică acceptabilă a acestui meci. Rog însă onorata instanță să rețină cine a început totuși…

Nuanțe de groaznic

Cu gândul la meciul de la Botoșani, sau poate pentru a arăta conducerii clubului care sunt riscurile participării într-o cupă europeană (din perspectiva rotației jucătorilor), Constantin Gâlcă a ales următorul 11: Aioani – Manea, Kramer, Bolgado, Onea – Keita, Grameni – Pop, Gojkovic, Petrila – Jambor

Deși prima ocazie îi aparține lui Gojkovic (șut care șterge bara), Argesul pune stăpânire pe joc și ratează două ocazii (una mare și una uriașă) prin Caio. Între fazele de poartă, argeșenii au timp să organizeze și un concurs de dat mingea printre picioarele adversarului, cu Grameni și Kramer victime.

Totuși, Rapidul este cel care deschide scorul, după o fază creată de singurii jucători veniți la Mioveni să joace fotbal – și Gojkovic. Dealtfel, zburdălnicia sârbului a și fost pedepsită la pauză. Înlocuirea lui Luka a rezolvat, anticipând puțin, două probleme. A penalizat fronda mijlocașului care și-a sfidat efectiv colegii prin cheful de fotbal și a demonstrat că poți neutraliza foarte ușor o extremă în formă dacă scoți din teren coechipierul care îl pune în valoare.

La pauză se intră la egalitate, 1-1, pentru că fundașii Rapidului insista să demonstreze că gafele fundașilor ciucani din etapa de campionat pot fi foarte ușor replicate. Gâlcă simte că jocul Rapidului scârțăie și reacționează în stil de antrenor campion în sezonul trecut – 3 schimbări la pauză. Iar rezultatul este imediat. Prestația slabă devine foarte slabă, iar jocul noilor intrați demonstrează fară putință de tăgadă că alegerile pentru primul 11 au fost inspirate.

Dacă Christensen se afla oricum într-o postură ingrată, aceea de a înlocui cel mai activ mijlocaș din prima repriză, Dobre bifează o dublă performanță – prestație sub nivelul lui Pop și prima întalnire cu mingea abia în minutul 51. Pe acest fond, Moldoveanu marchează cu capul dintre Turnurile Gemene, iar meciul se încheie la eliminarea lui Bolgado, provocata de numărul de haioșenie marca Kramer.

Zeii fotbalului fie cu noi!

Încă o cugetare și vă las. Rapidul a reușit vara trecută o fulminantă campanie de transferuri, concretizată prin înregimentarea a trei fotbaliști – Kramer, Baroan și Bolgado. Dacă facem abstracție de brazilian (așa cum a făcut și el abstracție de meciul de Cupa), al cărui transfer a fost forțat de împrejurări (accidentarea lui Ciobotariu), rămânem cu doua noutăți.

O deziluzie ofensivă care ne-a mințit frumos într-un singur meci și un stoper care a confirmat. Ei bine, Kramer este transferul care a confirmat. Celălalt, Baroan, trezindu-i astăzi mai puțină încredere antrenorului decât Jambor. Mda…

Cu problema Cupei rezolvată în proporție de 90%, Rapidul se deplasează etapa viitoare la Botoșani. Unde, pentru a se transforma din mârțoagă în armăsar ar trebui să înfulece o tava de jăratec și să se dea de trei ori peste cap. Adevăr grăiesc eu vouă…nu văd altă metodă de revigorare a căpriorilor după coșmarul miovenesc. Care vine după prima repriză cu Ciuc și corecția de la CFR… Dacă vreți să întrerupeți campionatul azi, eu semnez, să știți!