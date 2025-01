Umorul lui Marius Șumudică îl recunosc și actorii de comedie! ”Am primit ofertă să urc pe scenă la stand up” Exclusiv

Rapid încheie astăzi . Vișiniii vor reveni în București și vor continua să se antreneze până luni, când vor avea primul meci oficial din acest an, cu Poli Iași. În primele două părți din , antrenorul a vorbit despre o presiune foarte mare pe care o resimte, despre nevoia de a mai aduce doi jucători.

Umorul lui Marius Șumudică îl recunosc și actorii de comedie. ”Am avut propunerea să fac stand up. Eu așa am fost mereu, glumeț și spontan”

Într-o porțiune mai relaxată a discuției, Șumi vorbește deschis despre talentul lui de a face glume și povestește că i-a atras atenția unui comediant faimos care l-a ofertat. Relatează și amintiri grozave cu Hagi și cu Budescu și mai compară o dată munca lui cu aceea a predecesorului: ”Cu Neil Lennon antrenor, nici masorii nu munceau!”.

ADVERTISEMENT

Toate glumele pe care le faceți sunt pregătite sau sunt spontane?

Sunt spontane toate. Păi, ce crezi? Că mi le pregătesc? Crezi că sunt ca pe vremuri cu ghidul ăla de-l luai înainte să te apuci să faci vreo maioneză? Te uitai în carte și vedeai cum să faci maioneza. Eu sunt spontan.

Ați avut mereu umor, talent pentru poante?

Dintotdeauna, da. Păi, am avut și ofertă să mă duc la stand-up comedy. Mi-a propus cineva.

Să urcați pe scenă?

Da, pe scenă.

Și ați refuzat propunerea?

Nu, nu pot. Am tot primit oferte, m-au sunat pentru tot felul de emisiuni de divertisment. Am refuzat de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Cel care v-a ofertat e un comediant cunoscut?

Da. Nu pot să-ți dau numele, dar e cunoscut în România.

Gică Hagi și Constantin Budescu, admirați pentru talentul lor. ”Ca Hagi nu se mai naște, iar Budi e ireal! A dat un gol în Arabia, doar el a știut că fusese gol”

Aveți vreo amintire cu Hagi? Erați junior la Sportul când juca el în Regie.

Eram junior, copil de mingi la meciurile Sportului Studențesc. Țin minte că odată noi veneam de pe terenul doi, din spate, și i-am văzut la centrul terenului pe Hagi și pe Coraș, făcuseră un pariu. Gică îi zisese lui Cori că dă patru din cinci, din cercul de la centru să cadă mingea direct în plasă. Dar nu s-o lovească cu interiorul, să dea cu șiretul, cu laba piciorului! Hagi a dat cinci din cinci! N-am mai văzut în viața mea așa ceva! Deși cred că din punctul de vedere al lovirii balonului, în afară de Hagi, am mai văzut un singur jucător cum e greu să se mai nască: Budescu.

Chiar atât de bun e?

O pune unde vrea el, e ceva ireal! La Shabab punea la mijlocul terenului un con, așeza mingea pe con și dădea din lateral, ca la voleu, direct în poartă. Nici mie nu-mi venea să cred, iar bașkanii de acolo s-au speriat când au văzut așa ceva! A dat un gol cu Batin, am câștigat cu 3-0, de nu s-a bucurat nimeni.

ADVERTISEMENT

Cum adică?

Noi nu ne bucuram fiindcă nu știam că fusese gol. N-am înțeles nimic. Era mingea în poartă și se bucura numai Budescu. A fluierat arbitrul și s-au dus toți buluc peste Budescu.

Dar cum a fost golul?

I-a dat un exterior, a zburat mingea, a ocolit toți jucătorii și a căzut direct în plasa laterală, gol! Zic ”ce e, mă, aici? A început să bată vântul atât de tare?!”. Am văzut și acum niște imagini cu Budescu prin Antalya, imagini din zilele astea. A dat dintr-o parcare peste un teren și a intrat mingea în poartă.

ADVERTISEMENT

Îi plac astfel de jocuri.

Păi, n-ai văzut că l-a lăsat pe unul fără buletin, fără bani de maxi-taxi? Pe la Astra sau pe la Petrolul. I-a zis magazionerului ”vezi că îți iau buletinul, îți iau totul!”. Nu există jucător să lovească mingea ca Budescu!

”Copilul rapidist Șumudică l-ar privi cu respect pe antrenorul Marius Șumudică. Pentru că în venele mele sângele e vișiniu”

Cum l-ar privi copilul rapidist Șumudică pe antrenorul Șumudică de azi?

Cu speranță și cu respect fiindcă mie prin vene îmi curge sânge vișiniu. Ar fi de zece ori mai frumos ca Rapidul să câștige un trofeu cu un antrenor care vine din peluză. Ar fi ceva fantastic!

Ați vorbit despre îmbunătățirea pregătirii fizice. Un aspect e straniu: cum să nu fie bine pregătită o echipă care l-a avut pe Lennon, un antrenor campion în Scoția și care a condus-o pe Celtic și în Champions League?

Nici eu nu prea înțeleg cum a fost posibil. Când am vorbit despre pregătirea fizică lumea a interpretat ca pe un atac la adresa lui Lennon, dar eu chiar nu îmi explicam problemele. Am încercat să iau date, am păstrat un preparator fizic italian care este și acum în club. Nu înțeleg, să ai timp de pregătire o lună cu cantonamente în Curtea de Argeș și în Slovenia și în perioada aceasta să existe doar trei zile cu câte două antrenamente. Păi, am făcut eu acum câte două antrenamente în cinci zile, când eu am avut mai puțin de două săptămâni la dispoziție. Mi-au zis și masorii ”cu Lennon a fost cel mai ușor cantonament pe care l-am făcut vreodată”.

De ce fusese ușor?

Aveau puțin de muncit. Și acum am mers într-o seară pentru masaj că mă durea spatele. Din respect pentru jucători am mers seara, după ce terminau ei masajul. Și mai erau trei jucători la masaj la 11 seara. Mi-au spus masorii ”când să mai dormim? Că au venit toți jucătorii la masaj!”. Lumea vorbea că am făcut antrenamente pe plajă, vezi, Doamne, a fost vreo distracție. Pe nisip e cel mai greu să alergi. Pe nisip și în apă e cel mai greu. Zăpada o bătătorești, pe nisip nu ai ce să faci. Nu știi unde calci, nu ai control.

4 luni și jumătate are Marius Șumudică de când a fost angajat ca antrenor al Rapidului. Antrenorul în vârstă de 53 de ani are în continuare obiectivele de a duce echipa în playoff și în finala Cupei României

8 e locul pe care e clasat Rapidul. Giuleștenii au 29 de puncte, cu două mai puține decât are Sepsi, formația clasată pe poziția a 6-a, ultima din playoff

Marius Șumudică, remarcat de actorii de comedie. Ce propunere a primit