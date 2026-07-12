Sport

Un actor extrem de popular în România a fost fotbalist în tinerețe: ”Mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor”

Cine este actorul celebru din România, foarte cunoscut și îndrăgit de publicul larg, care a fost fotbalist în tinerețe. El mărturisește că a vrut să renunțe la actorie. La ce echipă a jucat.
Adrian Baciu
12.07.2026 | 16:30
Un actor extrem de popular in Romania a fost fotbalist in tinerete Mia trecut prin cap sa ma fac antrenor
Cine e actorul faimos din România care a jucat fotbal. La ce echipă a activat. ”A rămas pentru mine o pasiune”. Sursa foto: Facebook
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Înainte să facă roluri de excepție pe scena filmului sau a teatrului, actorii au avut și ei fel și fel de pasiuni în tinerețe. Celebrul actor din România, extrem de cunoscut și de apreciat de public pentru multitudinea de roluri interpretate, care a dezvăluit recent că a fost fotbalist în tinerețe. La ce echipă din țara noastră a evoluat și pe ce post.

Celebrul actor român care a fost fotbalist în tinerețe. La ce echipă a evoluat

Nu există român amator de film sau teatru care să nu fi auzit sau să fi văzut cel puțin o producție cinematografică în care să joace Andi Vasluianu (52 de ani). Într-o apariție televizată recentă, acesta a povestit faptul că, în copilărie și adolescență, a jucat fotbal la o echipă din Capitală. S-a întâmplat asta înainte să aleagă actoria.

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El nu a ajuns însă la nivel de seniori sau în fotbalul de performanță. A optat în final pentru a urma cariera artistică. Se pare că nu a greșit. Un alt sport cu care a cochetat actorul a fost boxul. ”Sportul rege” a rămas însă prima sa iubire pentru Vasluianu. Spune că a avut o perioadă în care a vrut să se facă antrenor.

Sunt foarte pasionat de fotbal. Da, așa este. De mic, pe când eram puștan, ne luau din școli diverse centre sportive din acea vreme (n.r. se referă la anii de dinainte de Revoluție), eu fiind bucureștean. Și am jucat o perioadă la Metalul (n.r. București), când am fost portar. Apoi, după ce m-am lăsat, am făcut box mai mult decât fotbal, dar fotbalul a rămas pentru mine o pasiune. Chiar mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor. A fost o perioadă prin care am vrut să renunț la actorie și chiar m-am interesat ce trebuie să fac”, a spus Vasluianu, conform televiziunii Digisport.

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Ce similitudini există între fotbal și teatru în viziunea lui Vasluianu

La Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, Andi Vasluianu este fan al Argentinei lui Messi. La aceeași televiziune citată, acesta a mai explicat de ce fotbalul a rămas pasiunea vieții sale. Admite că există multe asemănări între cel mai iubit sport de pe planetă și teatru. ”Fotbalul seamănă foarte mult cu teatrul, de aceea îmi și place foarte mult.

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Antrenorul e regizorul, apoi sunt roluri foarte clare și bine definite. Fiecare teatru are câte un nume, ca echipele de fotbal, plus că relaționarea contează. Nu poti să fi bun fără partener, așa e în teatru. Dacă partenrul e atent și îmi dă o pasă și eu nu sunt atent, de acolo apare partea magică despre care vorbeam. Este o muncă de echipă”, a mai spus Vasluianu.

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Ce carieră impresionantă are Andi Vasluianu

Andi Vasluianu s-a născut pe 23 iunie 1974, la București. El este unul dintre cei mai apreciați actori români de film și teatru. În 1999, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) ”I.L. Caragiale” în 1999. De-a lungul carierei a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai ”Noului Val” românesc.

Din 1997 până în prezent, acesta a jucat în aproape 50 de filme. În paralel, în teatru, a interpretat tot atâtea roluri. Are deja și un premiu Gopo pentru ”Cel mai bun actor în rol secundar”, în filmul „Hârtia era albastră” (2007), şi o nominalizare Gopo pentru ”Cel mai bun actor”.

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Consacrarea actorului în filme a venit prin producții precum ”Hârtia va fi albastră”, ”California Dreamin’ (nesfârșit)”, ”Marilena de la P7”, „Cea mai fericită fată din lume”, ”Despre oameni și melci”, ”Două lozuri”, ”Moromeții 2”, ”A fost sau n-a fost”, ”Libertate” și ”Taximetriști”. A mai avut roluri importante și în seriale: ”Profu’”, ”Hackerville” și, mai recent, ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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