Sport

Un actor în vogă de la Hollywood a fost copleșit de emoție la un meci de la Cupa Mondială. Cu cine s-a întâlnit celebrul Timothee Chalamet

Un meci de 5 stele de la Cupa Mondială 2026 a avut parte de un oaspete important. Timothee Chalamet, un actor celebru de la Hollywood, a fost copleșit de emoție. Cu cine s-a întâlnit.
Adrian Baciu
19.07.2026 | 08:15
Un actor in voga de la Hollywood a fost coplesit de emotie la un meci de la Cupa Mondiala Cu cine sa intalnit celebrul Timothee Chalamet
SPECIAL FANATIK
Ce l-a impresionat pe un celebru actor de la Hollywood la meciul Franța - Spania. Frumusețile pe care le-a întâlnit la stadionul din Dallas. Sursa foto: X / colaj Fanatik
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Cele peste 100 de meciuri disputate până în prezent la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 au adus în tribune, pe lângă oamenii simpli, și staruri din diferite domenii. Nu au lipsit nume grele de la Hollywood. La un super duel din faza semifinalelor, în tribunele Cupei Mondiale și-a făcut apariția și celebrul Timothee Chalamet (30 de ani).

”Sunt copleșit!” Momente inedite la un meci important de la Cupa Mondială. Ce a pățit Timothee Chalamet, un actor celebru de la Hollywood

Peste 70.000 de spectatori au asistat, marți, 14 iulie, la super meciul Franța – Spania din semifinalele Campionatului Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Penultimul act al Cupei Mondiale, disputat pe stadionul AT&T din Dallas, a atras nu doar zeci de mii de suporteri, ci și numeroase celebrități din lumea filmului, muzicii și sportului.

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Nu o singură dată, camerele de televiziune au surprins mai multe vedete care au venit să urmărească duelul pentru un loc în finală. Starurile de la Hollywood au atras atenția. De această dată, actorii nu și-au mai ascuns simpatiile. Ibericul Javier Bardem, deținător de Oscar, a avut pe el tricoul naționalei lui Luis de la Fuente.

Printre cele mai urmărite și spectaculoase apariții din Texas s-a numărat și actorul din nou generație, Timothee Chalamet (30 de ani). El a venit să facă galerie Franței, țara de origine a tatălui său. A avut pe el o geacă pe care era inscripționată sigla naționalei Hexagonului. Starul de la Hollywood a fost surprins pe imagini salutând fanii și arătând emblema de pe haină.

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Dar cel mai important moment de marți de pe arena din Dallas s-a petrecut în ”culise”. Chiar înaintea meciului Franța – Spania, Chalamet s-a întâlnit pentru câteva minute cu celebrele Dallas Cowboys Cheerleaders. Acesta fost copleșit de emoție și a glumit la un moment dat spunând că fetele l-au lăsat ”starstruck”, adică profund impresionat și emoționat, notează People.com.

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Ce sport și ce echipă mai susține celebru actor american

Această apariție în public la un eveniment sportiv este cel mai recent exemplu al pasiunii lui Chalamet pentru sport. La începutul acestui an, actorul a sărbătorit alături de jucători pe teren după ce New York Knicks au câștigat titlul NBA. Ulterior, el a declarat într-un video că titlul înseamnă mai mult pentru el decât un Oscar.

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”Prefer asta în locul Oscarurilor”, a spus Chalamet după victorie. În ultimii ani, Chalamet a devenit o prezență constantă la meciurile lui Knicks. A fost văzut periodic la partidele din play-off, la Madison Square Garden. În timpul cursei echipei favorite spre titlul NBA, tânărul a fost adesea însoțit de prietena sa, Kylie Jenner.

Ce distincții a primit Timothee Chalamet după prestațiile sale cinematografice

Deși are doar 30 de ani, Timothee Chalamet a câștigat mai multe premii importante. Încă nu a pus mâna pe un Oscar, deși a fost nominalizat de mai multe ori. Printre cele mai importante distincții ale sale se numără Golden Globe – Câștigător la categoria Cel mai bun actor într-un film – Musical sau Comedie pentru ”Marty Supreme” (2026). A mai fost nominalizat pentru Call Me by Your Name, Beautiful Boy, Wonka și A Complete Unknown.

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Chalamet este și câștigător al premiului pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea lui Bob Dylan în ”A Complete Unknown” (2025). A mai luat și premiul pentru Cel mai bun actor pentru rolul din ”Marty Supreme”. A fost nominalizat la Oscar  de mai multe ori la categoria Cel mai bun actor, inclusiv pentru ”Call Me by Your Name”, ”A Complete Unknown” și ”Marty Supreme”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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