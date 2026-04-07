„Un adevărat coșmar!”. Spaniolii, îngrijorați după delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Barcelona – Atletico Madrid

Brigada condusă de Istvan Kovacs urmează să împartă dreptatea la manșa tur a sfertului din Champions League, dintre Barcelona și Atletico Madrid, iar presa din Spania a avut o reacție clară cu privire la această delegare făcută de către cei de la UEFA.

Motivul de îngrijorare remarcat de presa din Spania după delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Barcelona – Atletico

Jurnaliștii iberici au tras imediat concluziile după ce au văzut că Istvan Kovacs este alesul celor de la UEFA pentru a conduce partida dintre Barcelona și Atletico Madrid. Spaniolii scriu că românul este iute la mânie și dă foarte repede cartonașe galbene, lucru care reprezintă o problemă pentru cele două formații, care au mulți jucători la limita suspendării.

„În urma supărării celor de la Atletico la adresa arbitrajului după duelul din campionat cu Barcelona, în urma fazei în care Gerard Martin a fost iertat de cartonașul roșu pentru o lovitură pe glezna lui Thiago Almada, acum vine o altă lovitură. În Liga Campionilor. UEFA a publicat lista arbitrilor care urmează să conducă partida contra trupei lui Hansi Flick din prima manșă a sferturilor de finală și numele acestora a stârnit discuții. Istvan Kovacs, românul de 41 de ani, care este arbitru internațional din 2010 și cunoscut pentru stilul rigid, strict, predispus să dea cartonașe galbene, este alesul. Problemele vin din faptul că 12 jucători sunt la limita suspendării, 8 de la Atletico Madrid și 4 de la Barcelona.

Madrilenii știu bine această situație. Kovacs i-a arbitrat de 5 ori și nu au reușit vreo victorie, au fost 4 înfrângeri și un egal. Într-un duel cu PSG, de la Cupa Mondială a Cluburilor, din vară, a fost o situație curioasă: echipa lui Cholo Simeone a făcut 7 faulturi și a văzut 6 cartonașe galbene. Koke a avut niște comentarii la finalul confruntării pierdute cu 4-0: ‘Micile detalii determină ce se întâmplă pe teren. Mereu au fost în aceeași direcție’.

O altă particularitate a românului în relația cu Atletico este că toate partidele arbitrate au fost departe de Metropolitano. Desigur, remarcăm că nici Barcelona nu a câștigat vreodată cu Istvan Kovacs, fiind însă doar două partide. Un egal cu Napoli, în Europa League, în 2022, și un eșec cu PSG, în returul sferturilor din Champions League, când a fost o decizie controversată, eliminarea lui Araujo”, au notat jurnaliștii de la .

Nu doar AS a scris de Istvan Kovacs înainte de duelul de foc de pe Camp Nou. Publicația Marca l-a numit „un adevărat coșmar” pentru Atletico Madrid pe arbitrul român în vârstă de 41 de ani.

„Un arbitru care este un adevărat coșmar pentru Atletico de Madrid. Nu a câștigat niciodată un meci arbitrat de român. Numai în acest sezon, el a arbitrat egalul 1-1 de la Istanbul , unde a arătat șapte cartonașe galbene echipei Atletico”, notează .

Scandal după meciul din campionat dintre Atletico și Barcelona

a avut loc în weekend, iar trupa catalană a reușit să se impună, 2-1, în urma unui gol venit pe final. Totuși, desfășurarea confruntării nu a fost lipsită de tensiune, iar arbitrajul a fost comentat intens după încheierea partidei, gazdele reclamând decizii care au condus la rezultatul stabilit pe tabelă.

Concret, Nico Gonzalez a fost eliminat pentru un fault în postură de ultim apărător la Lamine Yamal, iar în startul reprizei secunde, când Atletico era deja în inferioritate numerică, , analizată inclusiv în camera VAR, care nu a dus la un cartonaș roșu. Această decizie a stârnit o reacție dură chiar și din partea lui Cholo Simeone, care a criticat arbitrajul și astfel a pus paie pe foc înainte de duelul din Champions League.