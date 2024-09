Alpinistul ar fi greșit escaladarea undeva în coridorul Gouter, conform serviciilor de urgență. AR fi alunecat în urma unei erori tehnice, astfel că nu a avut nicio șansă după ce a căzut în gol peste 200 de metri. Cel care a semnalat căderea salvatorilor a fost un alt alpinist, martor la întreaga scenă. Salvatorii au intervenit cu ajutorul unui elicopter Dragon 74.

Un alpinist român a murit pe Mont Blanc. Martorii spun că a căzut în gol peste 200 de metri

a fost transportat la o firmă de pompe funebre din Sallanches. Defileul Gouter din masivul Mont Blanc este considerat foarte periculos, astfel că tot mai multe decese au loc în zonă, în fiecare an.

La final de august, un alpinist de 52 de ani murea în aceeași zonă după o cădere de pietre în coridor. Cu siguranță cea mai cunoscută moarte a unui alpinist este cea din 21 mai, atunci când Gabriela Țabără murea pe Everest.

Cunoscutul alpinist a murit la tabăra III de pe Everest la 7470 de metri altitudine, conform Everest Chronicle. Alpinistul în vârstă de 48 de ani a fost găsit mort în cort de către ghidul său. ”Gabriel și ghidul său șerpaș au avut o zi normală și s-au dus în corturile lor, așa cum fac de obicei alpiniștii.

Dar Gabriel nu s-a mai trezit”, a declarat Mohan Lamsal, proprietarul companiei. Khimlal Gautam, șef al Biroului de monitorizare și facilitare a expedițiilor de pe teren, a confirmat acest deces și a anunțat că nu știe prea multe detalii.

în acest sezon pe Everest, vârf care este escaladat de sute de alpiniști în fiecare an, recordul fiind în 2023 (800 de urcări). Gabriela Țabără se afla pe Everest de două luni, pentru că avea de gând să escaladeze Lhotse fără oxigen, reușind să finalizeze aclimatizarea pentru escaladarea finală.

Cunoscutul alpinist Gabriel Țabără a murit pe Everest în luna mai 2024

”Cu siguranță nu este vorba de lipsa oxigenului, deoarece la altitudinea Taberei III nu este nevoie să folosești oxigen suplimentar. Putem fi siguri de cauza morții doar după autopsie”, declara Lamsal în acel moment.

În urmă cu mai mulți ani, alpinistul recunoștea într-un interviu acordat Pagina de Media că a ales o pasiune riscantă, care ar putea să-i aducă sfârșitul. ”Riscuri există. Eu chiar glumeam cu colegii, când am plecat, că există o probabilitate să nu mă întorc.

Am trecut şi pe lângă cazuri fatale. Am văzut pe viu un alpinist decedat, am trecut la jumătate de metru de el. Era adus de şerpaşi. A fost o combinaţie nefericită de infarct şi edem cerebral, când se umflă creierul din cauza presiunii foarte scăzute.

E prima dată când am văzut un caz fatal, dar trebuie să ai o pregătire mentală bună, să treci peste”, povestea alpinistul acum doi ani, ca și cum și-ar fi prevestit propria moarte. Alpinismul era doar o pasiune pentru Gabriel Țabără. În rest, bărbatul lucra de peste 20 de ani în domeniul bancar, la bănci extrem de cunoscute din Europa și din România.