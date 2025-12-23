Sport

Un alt Ceaușescu. Amintirile din comunism ale lui Răzvan Ioan Boanchiș

De 36 de ani, între 16 și 25 decembrie, poporul român intră în acea perioadă de povestiri ceaușiste. ''Ceaușescu și fotbalul'' a însemnat un spectacol aparte, iar cel mai mult îmi plac poveștile pe care le spun Mitică Dragomir și Cornel Dinu.
Razvan Ioan Boanchis
23.12.2025 | 10:07
Un alt Ceausescu Amintirile din comunism ale lui Razvan Ioan Boanchis
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre Nicolae Ceaușescu și regimul comunist din România. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Pentru mine, faza cea mai tare de la Revoluție s-a întâmplat pe Litoral. Mi-a povestit-o Viorel “Pilă” Stoica, vechiul împărat al stațiunii Eforie Nord. Și prieten bun cu Mircea Sandu, nelipsit în deplasările echipei naționale.

Amintirile din comunism ale lui Răzvan Ioan Boanchiș

Deși a crescut la orfelinat, Pilă Stoica a făcut două facultăți (Drept și Geologie) pe timpul lui Ceaușescu și a fost șef de complex la “Steaua de Mare”. Pe 22 decembrie 1989, toți băieții din hotel se întreceau să calce în picioare, la propriu, portretul lui Ceaușescu. A venit și secretarul de partid. “Calcă-l, dom’le, și matale!” Secretarul de partid a intrat în nebunia momentului.

ADVERTISEMENT

Și a zis o chestie memorabilă, în timp ce-l călca pe Ceaușescu. Dar îl călca așa, cu milă: “Și cât am crezut în dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu!”

În perioada de menstruație revoluționară se face anticomunism la seral. Și la plural. Eu – nu! Fiecare cu Ceaușescu al lui. Pe al meu n-am avut când să-l iubesc, fiindcă n-am prins vremurile când juca rolul de șmecher al Estului. N-am nici cum să-l urăsc, fiindcă idioțeniile lui au coabitat cu adolescența și începutul tinereții mele.

ADVERTISEMENT
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Digi24.ro
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”

Îmi doream să scăpăm de el, fiindcă îmi punea prea mult frâne și garduri. Îl vedeam aproape zilnic. Și nu doar la televizor. La opt fără zece traversam Calea Victoriei, prin dreptul Hotelului București (azi Radisson), ca s-o iau spre Liceul Bălcescu (redevenit Sf. Sava, după revoluție), iar Ceaușescu și suita treceau spre C.C. Mă dădeam un metru în spate, pe trotuar.

ADVERTISEMENT
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat
Digisport.ro
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit

Episodul în care s-a „strâmbat” la Nicolae Ceaușescu

Era o casă de modă acolo și m-aș fi amestecat printre manechinele din vitrină. Pe borduri stăteau securiștii, niște animale cu mutre pătrățoase, bărbierite la sânge și umeri de salahori, înghesuiți în costume de tergal sau haine de piele făcute cu toporul ori din cel mult două întredeschideri de foarfecă.

Dacă stau acum să decupez filmul, constat că mai mult mă înspăimânta misanscena decât tovarășul mărunțel și bosumflat, care se agăța cu mâna dreaptă de mânerul portierei. Mi-e greu să înțeleg dacă adopta poziția asta dintr-o frică țărănească sau ca să pară mai mare.

ADVERTISEMENT

Într-o sâmbătă, Ceaușescu s-a dus spre C.C. incognito, fără mașini însoțitoare. Pe stradă era lume puțină și am avut impresia că nea Nicu se uită la mine. Mi s-a lungit pe meclă o crevasă de tâmpenie.

Fiind oportunist ca toți românii, am umblat în garderoba fizionomică și am scos la înaintare zâmbetul numărul șase sau opt. Dacă senzația se întâlnește vreodată cu speranța, îmi permit să cred că a pingelit și tovarășul ceva din buze, mândru de utecistul din fața lui. După aia, am procedat ca jartelele care fac anticomunism la seral. Am ajuns la liceu și am povestit că m-am strâmbat la Ceaușescu.

Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
CSM Bucureşti dă lovitura! A transferat-o pe Rebeca Necula, una dintre cele mai...
Fanatik
CSM Bucureşti dă lovitura! A transferat-o pe Rebeca Necula, una dintre cele mai curtate jucătoare din naţionala României. Exclusiv
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro...
Fanatik
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea...
iamsport.ro
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea Sandu l-ar fi avertizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!