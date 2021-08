Un alt portar din Liga 1 sare în apărarea lui Andrei Vlad: „Ar trebui lăsat în pace”

Nici nu și-a recâștigat bine locul între buturile celor de la FCSB, că Andrei Vlad , culmea, tot într-un derby cu rivala CFR. În minutul 56, când clujenii conduceau deja cu 1-0, tânărul goalkeeper a respins total aiurea o centrare ce nu părea să se anunțe periculoasă și le-a permis să-și dubleze avantajul.

Criticat în termeni extrem de duri imediat după fluierul final al partidei, acesta și-a găsit, însă, un aliat chiar în rândul portarilor din Liga 1. Chestionat pe marginea subiectului, Răzvan Ducan, cel care i-a adus Mioveniului un punct în duelul cu Academica Clinceni, apărând o lovitură de la 11 metri cu doar două minute înaintea fluierului final, nu a ezitat să sară în apărarea lui Vlad.

La cei 20 de ani ai săi, Ducan a fost inclus de Florin Bratu în lotul naționalei U21 a României pentru meciurile din această toamnă, împotriva Angliei (vineri, 3 septembrie) și Georgiei (marți, 7 septembrie).

Andrei Vlad, apărat de un alt portar din Liga 1 după gafa comisă în derby-ul cu CFR Cluj

„Sunt alături de Vlad, e un portar foarte bun, cred că ar trebui lăsat în pace să își facă treaba. E foarte greu, dar trebuie să fii concentrat în timpul meciului, din greșeli înveți.

Am avut și eu astfel de momente, cred că știe toată lumea. Chiar acum merg la naționala sub 21. Am venit aici să joc, să o fac cât mai bine și dacă vor avea nevoie de mine, cu cea mai mare plăcere voi da totul pe teren”, a declarat Răzvan Ducan pentru .

Andrei Vlad: „O să răspund în fața antrenorului”

Prezent la flash-interviu, imediat după derby-ul din Gruia, , 1-4, Andrei Vlad a evitat inițial să vorbească despre greșeala care le-a permis clujenilor să se desprindă pe tabela de marcaj, ca mai apoi să sublinieze, la insistențele reporterului, că își va face o „analiză proprie” și va răspunde în fața antrenorului Edi Iordănescu.

„O seară neagră pentru noi. De mâine trebuie să ne întoarcem la treabă, să strângem rândurile, să ne pregătim pentru Dinamo. A fost un meci greu, au fost mai buni, noi poate nu am îndeplinit toate obiectivele tactice.

Meciul cu Dinamo este meciul sezonului pentru noi şi trebuie să facem puncte separat. Așa este fotbalul, în seara asta au fost mai buni, trebuie să ne strângem mâinile și să dăm drumul la treabă.

Noi mergem la națională, băieții o să muncească bine, o să pună la punct toate detaliile și când ne întoarcem și noi vom strânge rândurile, vine partida cu Dinamo.

O să-mi fac o analiză proprie și o să răspund în faţa antrenorului. Domnul Edi, când a venit, mi-a spus că are încredere în mine şi să-i demonstrez pe teren. În seara asta nu i-am demonstrat asta pe teren. În viitor va fi mai bine, cu siguranță”, a spus portarul roș-albaștrilor.