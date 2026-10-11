Un alt Reghecampf! Schimbarea surprinzătoare remarcată la meciul FCSB – Oțelul

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Laurențiu Reghecampf a pornit în cel de-al treilea mandat la FCSB cu o victorie, după 1-0 cu Oțelul pe Arena Națională. Mihai Stoica a spus cât de mult s-a schimbat antrenorul român față de precedentele experiențe pe banca „roș-albaștrilor”. MM a evidențiat maturitatea pe care Reghe o posedă la cei 51 de ani ai săi.

MM Stoica, impresionat de schimbarea lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf este pus pe fapte mari odată cu revenirea la FCSB. Tehnicianul și-a supus deja elevii la antrenamente intense și . El se află la al treilea mandat pe banca tehnică a fostei campioane a României, însă Mihai Stoica este convins de cât de mult s-a schimbat Reghecampf de la ultima experiență avută la FCSB. Președintele „roș-albaștrilor” consideră că vârsta și experiențele prin care a trecut l-au transformat total pe Reghecampf.

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„Noul Reghe e bun! E schimbat… Eu am mai lucrat cu el în două perioade. Prima când era un copil entuziast, cu foarte multe idei. Rezultatele au fost colosale. El era genul foarte optimist. Eu nu prea sunt, nu mă gândeam niciodată, dar bine. Acum, să fiu foarte sincer, nu mă gândeam niciodată că o echipă la formarea căreia am muncit foarte mult și am avut idei inspirate va ajunge să joace, să fie, hai să zic, la câteva minute de o finală de competiție europeană. N-am visat asta. Eu visam, când m-am apucat de meseria asta, să câștig un campionat. Reghe era super optimist atunci. A ieșit bine, a ieșit fantastic. A plecat, s-a întors în a doua perioadă… lumea, și chiar așa a fost și impresia noastră, că n-a mai fost cum a fost în prima. Dar, de fapt, dacă stai bine și te gândești, rezultate au fost și atunci. Acum a venit schimbat. Probabil că una e cum gândești la 37 de ani și alta e la 51!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Marea diferență sesizată de Mihai Stoica la actualul Laurențiu Reghecampf față de cel din trecut

Față de versiunile din trecut ale lui Laurențiu Reghecampf, actualul tehnician posedă, în ochii lui MM Stoica, o mai mare stabilitate emoțională, chiar dacă la meciul cu Oțelul , a protestat la deciziile arbitrului și a reacționat la fiecare ocazie importantă a echipei sale. Mihai Stoica este sigur de faptul că antrenorul chiar este un om fericit în prezent, bazându-se mai ales pe faptul că îl cunoaște foarte bine după ani mulți de colaborare.

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„Este mai stabil din punct de vedere emoțional. Simt că, și aici probabil că nu e doar discutăm din punct de vedere fotbalistic, ca om, pare că acum are o ancoră. Pare un om cu adevărat fericit. Chiar îl cunosc foarte bine. Am fost ani de zile, am lucrat, dacă stau bine și mă gândesc la Steaua/FCSB, nu cred că am lucrat cu cineva mai mult decât am lucrat cu Reghe. La ultimul lui mandat, starea lui de spirit se schimba…”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”. În primul mandat la FCSB, Laurențiu Reghecampf a câștigat două titluri (12/13 și 13/14), o Supercupă (13/14) și a dus echipa până în optimile Europa League (12/13), respectiv în grupele Champions League (13/14). În al doilea mandat, Reghecampf a mai pus mâna pe o Cupă a Ligii (15/16).

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