Un alt român și-a pierdut viața într-o stațiune din Grecia. Un moment de neatenție i-a fost fatal

Un român, în vârstă de 48 de ani, aflat în Grecia, a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul și-a dat ultima suflare într-o stațiune din Salonic. Ce s-a întâmplat cu acesta
Codrina Menţel
17.08.2025 | 15:51
Un alt român și-a pierdut viața în Grecia. Un moment de neatenție i-a fost fatal. Foto: unsplash.com/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Un român în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața într-o stațiune din Salonic, Grecia. Presa elenă susține că acesta ar fi căzut de pe un dig, iar mai apoi a fost tras de curenți. Din nefericire, medicii nu au mai putut să-l salveze.

Român mort în Grecia

Un turist român a murit în stațiunea Thermaikos din Salonic, în urma unui accident. Într-un moment de neatenție, acesta a căzut de pe un dig. Imediat, curenții l-au tras la fund, conform CNN Greece.

Martorii au chemat ambulanța, astfel că la fața locului s-au deplasat medicii. Între timp, acesta a fost scos la mal de cei care se aflau prin preajmă și a primit primul ajutor.

Bărbatul a fost stabilizat, iar mai apoi a fost transportat la Spitalul General Universitar AHEPA. Din nefericire, acesta a murit în cadrul unității. Trupul neînsuflețit va ajunge pe mâna medicilor legiști. Necropsia va arăta cauzele exacte ale morții.

Turist român, lăsat să moară pe o plajă din Thassos

Un alt român a avut o soartă tragică, în timp ce se afla în vacanță în Thassos, Grecia, cu soția și cei trei copii. Tragedia s-a întâmplat în urmă cu aproximativ două săptămâni, în timp ce acesta făcea scufundări în zona Paradise Beach.

Salvamarii prezenți pe plajă au intervenit rapid și l-au scos pe român din ape. I-au aplicat manevre de resuscitare timp de peste 45 de minute, timp în care ambulanța a întârziat să apară. Martorii spun că medicii au venit prea târziu, iar atunci când au ajuns la locul tragediei, doar au constatat decesul turistului.

Cei prezenți susțin că românul s-a pregătit să facă scufundări, ba chiar s-a echipat și cu o mască de tip full face. Nu se afla departe de țărm, însă curenții puternici l-au îndepărtat de zona sigură. Mai mult, acestuia i s-ar fi făcut rău în timpul înotului și nu a mai reușit să iasă la suprafață.

