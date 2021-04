Un altfel de horoscop realizat de Nicoleta Svârlefus. Saturn în Vărsător schimbă ordinea în lume până în 2023

Vă prezentăm un horoscop cu totul special, realizat de astrologul Nicoleta Svârfefus, legate de fenomenul care dictează încă din 2020 mersul lucrurilor pe planetă, prezența lui Saturn în Vărsător, de care vom scăpa abia din 2023.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cunoscutul astrolog a realizat niște previziuni pentru următorii ani în 2020, atunci când a explicat ce înseamnă acest Saturn în Vărsător și la ce ar trebui să ne așteptăm în cel mai realist mod.

Svârlefus a vorbit despre tendințele astrologice pe care vom sta până în anul 2023 într-un dialog postat pe Youtube cu Ion Hristescu în luna martie a anului trecut, la scurt timp după declanșarea stării de urgență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Horoscop special realizat de Nicoleta Svârlefus. Ce face Saturn în Vărsător până în 2023

Planeta Saturn vorbește în primul rând despre limite și limitări. Planeta separă planul vizibil de cel invizibil, iar atunci când e Saturn în preajmă trebuie să învățăm să trasăm anumite limite, să învățăm să creionăm altfel realitatea noastră și proiectele la care ținem.

„Sunt mulți oameni care cred despre Saturn că este lordul karmei, este marele malefic și lumea când aude e un fel de, unde să mă ascund, aoleo, am pus-o. Eu am învățat să mă împrietenesc eu el și am o componentă saturniană, deși sunt Leu, dar din punctul meu de vedere Saturn nu e deloc un Bau-Bau, ci un mentor cu care într-adevăr nu te joci și de la care înveți cum să obții rezultate măsurabile dacă îndeplinești anumite condiții”, a explicat Nicoleta Svârlefus în dialogul apărut pe Youtube.

ADVERTISEMENT

Astrologul susține că vom percepe cu adevărat ce înseamnă acest tranzit saturnian în Vărsător (acesta face o pauză și se duce puțin în Capricorn, apoi revine) abia pe la sfârșitul acestei perioade, deci undeva prin 2023.

Lumea se va împărți în comunități diverse

Svârlefus susține că urmează ani în care oamenii își vor căuta și își vor găsi tribul. Cu Saturn în Vărsător nu vom avea încotro să facem lucruri împotriva crezurilor noastre. Aceasta spune că lumea se va împărți în grupuri, în cluburi, în comunități care luptă pentru aceleași crezuri și cauze, aceeași viziune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Saturn ne poate ajuta dacă ne găsim tribul potrivit și recunoaștem adevărul. Astrologul a mai precizat că acești ani vor fi unii în care va trebui să ne adaptăm din mers schimbărilor, iar eforturile pe care le vom depune pentru a obține ce dorim vor fi mult mai mari.

ADVERTISEMENT