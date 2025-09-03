Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. Video

Daniel Bîrligea (25 de ani) este accidentat după CFR Cluj – FCSB 2-2 și Atacantul nu va juca în „dubla” din luna septembrie, cu Canada și Cipru. „Bîrli-Gol” a răspuns unor întrebări inedite, care vor face deliciul fanilor campioanei.

Daniel Bîrligea, replici de milioane: „Nu contează cu ce parte a corpului dai”. Ce preferințe are starul FCSB

Ce mai frumos, primul gol al sezonului sau un gol marcat în minutul 90?

– Cred că un gol marcat în minutul 90.

Ai visat vreodată că ai dat gol?

– Da, de multe ori. Se întâmplă. Visez destul de des. Poate sunt și visurile care vrei să se îndeplinească și d-aia.

Ce gust are un gol, ciocolată sau șampanie?

– Ciocolată.

Golul pe care nu îl vei uita niciodată?

– Golul cu Midtjylland.

Ai sărbătorit vreodată un gol urât?

– Normal. Golul e gol. Important e să intre mingea în poartă. Nu contează cu ce parte a corpului dai. Cea mai mare fericire e să treacă de linia porții și niciodată nu contează dacă e frumos sau urât. Golul e gol.

„Cred că tuturor atacanților ne place să ajungem în poziția aia”

Cum arată golul ideal pentru tine?

– Un gol de echipă. Ținem posesia, jucăm pasă filtrantă pentru atacant, unu contra unu cu portarul și înscrii și toți colegii se iau în brațe.

Ți-a fost vreodată frică să tragi la poartă?

– Nu. E plăcerea mea ca atacant. Cred că tuturor atacanților ne place să ajungem în poziția de a trage la poarta. Asta e ideea când intri în teren. Vrei să ajungi la poartă și vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi, să vezi plasa fluturând. Cred că e cel mai frumos sentiment să ai ocazia să dai cu piciorul în minge și să șutezi.

Ai dat vreodată gol din greșeală?

– Se întâmplă. Nu îmi aduc aminte exact acum, dar s-a întâmplat 100%. Probabil am vrut să dau într-o parte și s-a dus în cealaltă parte. Dar nu mai contează important e că s-a dus în gol.

