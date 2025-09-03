Sport

Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. Video

Accidentat, Daniel Bîrligea a răspuns câtorva întrebări inedite. Starul campioanei FCSB a avut câte replici de-a dreptul savuroase
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 16:03
Un altfel de interviu cu Daniel Birligea Ce slabiciune are starul FCSB Vrei sa o mananci cu ochii sa ajungi in ea sa o rupi Video
ULTIMA ORĂ
Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. FOTO: Fanatik

Daniel Bîrligea (25 de ani) este accidentat după CFR Cluj – FCSB 2-2 și a ratat convocarea la echipa națională. Atacantul nu va juca în „dubla” din luna septembrie, cu Canada și Cipru. Până să meargă în Serbia, la „vraciul” Marijana Kovacevic, „Bîrli-Gol” a răspuns unor întrebări inedite, care vor face deliciul fanilor campioanei.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea, replici de milioane: „Nu contează cu ce parte a corpului dai”. Ce preferințe are starul FCSB

Ce mai frumos, primul gol al sezonului sau un gol marcat în minutul 90?

– Cred că un gol marcat în minutul 90.

Ai visat vreodată că ai dat gol? 

– Da, de multe ori. Se întâmplă. Visez destul de des. Poate sunt și visurile care vrei să se îndeplinească și d-aia.

Ce gust are un gol, ciocolată sau șampanie?

– Ciocolată.

Golul pe care nu îl vei uita niciodată?

– Golul cu Midtjylland.

Ai sărbătorit vreodată un gol urât?

– Normal. Golul e gol. Important e să intre mingea în poartă. Nu contează cu ce parte a corpului dai. Cea mai mare fericire e să treacă de linia porții și niciodată nu contează dacă e frumos sau urât. Golul e gol.

ADVERTISEMENT

„Cred că tuturor atacanților ne place să ajungem în poziția aia”

Cum arată golul ideal pentru tine?

– Un gol de echipă. Ținem posesia, jucăm pasă filtrantă pentru atacant, unu contra unu cu portarul și înscrii și toți colegii se iau în brațe.

Ți-a fost vreodată frică să tragi la poartă?

– Nu. E plăcerea mea ca atacant. Cred că tuturor atacanților ne place să ajungem în poziția de a trage la poarta. Asta e ideea când intri în teren. Vrei să ajungi la poartă și vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi, să vezi plasa fluturând. Cred că e cel mai frumos sentiment să ai ocazia să dai cu piciorul în minge și să șutezi.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a...
Digi24.ro
VIDEO Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat semnalele lui, în Eforie Nord. Momentul a fost surprins de came

Ai dat vreodată gol din greșeală?

– Se întâmplă. Nu îmi aduc aminte exact acum, dar s-a întâmplat 100%. Probabil am vrut să dau într-o parte și s-a dus în cealaltă parte. Dar nu mai contează important e că s-a dus în gol.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"

Interviu Daniel Bîrligea

1,27 e cota Betano pentru „victorie FCSB” în meciul cu Csikszereda
Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai...
Fanatik
Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai tare transfer”. Care e marele avantaj al atacantului. Exclusiv
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă...
Fanatik
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Acuzată că ar fi bărbat, o campioană olimpică a primit interzis la Mondialele...
Fanatik
Acuzată că ar fi bărbat, o campioană olimpică a primit interzis la Mondialele de box. Ce se întâmplă cu apelul depus la TAS
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! FCSB a făcut o ofertă uriașă pentru un jucător de la Eintracht...
iamsport.ro
Bombă! FCSB a făcut o ofertă uriașă pentru un jucător de la Eintracht Frankfurt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!