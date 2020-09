Un altfel de meci! Dorinel Munteanu, Anghel Iordănescu şi mulţi foşti sportivi candidează la alegerile locale. Ce personalităţi din lumea sportului intră în “arena” electorală de duminică

Alegerile locale din 2020 se desfăşoară duminică. 256.000 de români candidează la nivel naţional, iar printre ei se află şi foşti sportivi care vor să obţină victoria şi în politică, aşa cum au făcut-o pe terenul de joc.

În ultimul deceniu, mai multe nume importante din sportul românesc au fost atrase în politică. Nici nu e de mirare că multe partide se bat pe asocierea cu foştii campioni ai României, dat fiind capitalul uriaş de imagine pe care aceştia îl au. Sunt deja celebre exemplele lui Ilie Năstase sau Anghel Iordănescu, cei care au făcut de mult timp pasul şi în politică.

Pe listele de duminică regăsim o mulţime de foşti sportivi care caută succesul şi în politică. Unii dintre ei candidează pentru postul de primar, în timp ce alţii ţintesc un post de consilier local sau judeţean în zona în care se regăsesc pe liste.

Pentru judeţul Galaţi avem mulţi candidaţi care au avut sau au în continuare legătură cu sportul. Fostul preşedinte al Oţelului şi al echipei Petrolul Ploieşti, Marius Stan, va candida la Primăria oraşulului Galaţi din partea Pro România.

Marius Stan a fost primar al municipiului Galaţi între 2012 şi 2016. În urmă cu 4 ani, alegerile au fost câştigate de Ionuţ Florin Pucheanu de la PSD. După 4 ani, Stan încearcă să “recupereze” Primăria.

Liderul de selecţii în naţionala României, Dorinel Munteanu, este un new-entry în politică. Fostul fotbalist a intrat în PMP în luna august şi se află pe listele pentru Consiliul Local Galaţi. Tot acolo îl regăsim şi pe Cătălin Moroşanu, fostul luptător de K1.

Moroşanu: “Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi”

Fostul luptător a ales să reprezinte PNL la aceste alegeri, la rugămintea preşedintelui organizaţiei judeţene a PNL, senatorul George Stângă. Cei doi sunt legaţi de o veche prietenie şi Moroşanu a acceptat provocarea:

“Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru.

Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean”, a spus Moroşanu.

Gabi Mureşan vrea să devină primar: „Eu am fugit cât am putut de politică. Doar promisiuni s-au făcut o dată la 4 ani”

Fostul căpitan al celor de la CFR Cluj, Gabi Mureşan, a intrat în cursă pentru a deveni primar în comuna Apold, din judeţul Mureş. 3000 de oameni numără localitatea pe care Gabi Mureşan speră să o conducă:

„Eu am fugit cât am putut de politică. De joi încep campania electorală, sper ca la final să iasă bine. Promisiuni? Doar promisiuni s-au făcut o dată la 4 ani, eu vreau să produc rezultate.

Avem o comună frumoasă, dealuri, peisaje, doar că nu avem infrastructură. N-avem asfalt pe străzi, a început să se lucreze la canalizare, apă avem câte o oră de două ori pe zi”, a spus Mureşan pentru Gsp.

Pleiadă de sportivi pentru Consiliul General din partea PSD: Dragomir, Iordănescu, Lipă şi Pancu

Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu şi Cornel Dinu sunt în echipa Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei. Cei trei oameni de fotbal candidează pe listele PSD pentru Consiliul General al Primăriei Capitalei.

De altfel, cei trei au participat la mai multe acţiuni de campanie desfăşurate de actualul Primar General. Anghel Iordănescu a candidat şi la alegerile europarlamentare din partea UNPR, fără prea mare succes.

Candidaţii crescuţi de Pinalti se luptă pentru şefie în Piatra Neamţ

Gheorghe Ştefan este un alt fost “greu” al fotbalului românesc. A fost ani la rând preşedinte al clubului Ceahlăul şi din 2004 până în 2014 a fost primarul oraşului Piatra Neamţ. Chiar dacă el nu candidează la aceste alegeri, presa locală scrie despre oamenii “crescuţi” de Pinalti că râvnesc la acest post.

Fostul atacant de la Steaua, Oțelul și Gloria Buzău vrea să devină primarul Buzăului. El este candidatul din partea ALDE, condus de Călin Popescu Tăriceanu. În acest moment, el ocupă postul de viceprimar.

Elisabeta Lipă, pe listele PSD după ce în 2016 a fost consilierul lui Cioloş: “Nu putem sta deoparte”

Traian Bendorfean, fost portar la Mediaș, Reghin și ASA Tg. Mureș candidează pentru un post în Consiliul Judeţean Mureş. Constantin Frățilă, un fost arbitru în Liga 1 între 1995 şi 2002 va candida din partea partidului Liga Organizată a Regiunilor Drepte (LORD), o formațiune înființată recent.

Elisabeta Lipă, cvintuplă campioană olimpică la canotaj, ţinteşte un loc în Consiliul General al Municipiului Bucureşti:

“Sportul românesc are, azi, nevoie urgentă de soluții care să ne refacă bazele de antrenament și pregătire, dar și crearea infrastructurii necesare pentru a găzdui evenimente sportive internaționale majore. Copiii noștri, dacă vrem să devină campionii de mâine, trebuie să primească atenția noastră.

Nu putem sta deoparte, în afara acestei curse privind dezvoltarea și modernizarea Capitalei noastre. După 20 de ani de când am primit cu bucurie titlul de Cetățean de Onoare al Bucureștiului, am decis să candidez pentru Consiliul General al Capitalei, pe lista Partidului Social Democrat.

Am încredere în capacitatea Gabrielei Firea de a face din București o Capitală europeană, cu infrastructură modernă, în care bazele sportive să fie tratate cu prioritate. Sportul este pentru orice Capitală un motiv de mândrie, motorul unui stil de viață sănătos și calea către performanță!”, scrie Elisabeta Lipă pe Facebook.

Daniel Pancu: “Nu știu dacă se va ajunge chiar să intru în Consiliul General al Capitalei. Prioritar pentru mine e antrenoratul”

Pe listele pentru un post de consilier general pentru Municipiul Bucureşti din partea PSD este şi Daniel Pancu. Antrenorul celor de la Poli Iaşi a spus că nu ştie sigur dacă va prinde un post de consilier şi deocamdată se focusează pe meseria de antrenor:

„O respect pe doamna Firea și pe domnul Pandele de când am jucat la Voluntari. Voi susține întotdeauna persoanele care sprijină sportul și nu mă interesează culoarea politică. Acum e PSD, dar mâine poate fi PNL sau USR dacă există oameni care ajută sportul.

Nu știu dacă se va ajunge chiar să intru în Consiliul General al Capitalei. Prioritar pentru mine e antrenoratul, fiindcă vreau să am în această meserie cel puțin aceleași rezultate obținute ca jucător”, a povestit Pancu.