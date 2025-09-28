Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Un amatorism îngrozitor la Rapid!” Horia Ivanovici, ferm după greșeala strategică din scandalul Dobre – fani: “Domnule Șucu, învățați puțină șmecherie!”

Horia Ivanovici i-a taxat pe oficialii Rapidului pentru modul în care s-a gestionat situația lui Alexandru Dobre, expus la interviuri după 1-0 cu Petrolul, deși avusese un conflict cu suporterii.
Gabriel Eșanu
28.09.2025 | 12:30
Rapid s-a impus 1-0 la Ploiești, gol marcat de Alex Pașcanu în finalul primei reprize. După final, unul dintre jucătorii prezenți la interviu din partea Rapidului a fost Alex Dobre. O greșeală strategică impardonabilă, consideră Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. Dobre nu ar fi trebuit expus după scandalul cu unii fani de după meciul cu Hermannstadt, etapa trecută.

Horia Ivanovici i-a taxat pe oficialii Rapidului după ce l-au scos la interviuri pe Alex Dobre, după conflictul cu fanii Rapidului: „Băi, amatori rău de tot”

„Eu vreau un lucru să vă mai spun, de nuanță aici. Apropo și de conducerea Rapidului, băi, amatori rău de tot, dar rău, rău de tot. Băi, tu, ai acolo niște oameni puși să protejeze până la urmă echipa, că asta e meseria ta, așa. Dar nu-l scoate mă pe Dobre după meciul ăsta, nu-l scoate la interviu.

Vrăjeală și la revedere. Nu se simte bine. Niciodată nu-l afișăm pe Dobre după meciul ăsta și după scandal. Niciodată, mai ales că se linișteseră lucrurile. Dar repet, un amatorism. E liniște din toate punctele de vedere. Nu se simte bine, a fost o încărcătură mare, aia și aia, nu se simte bine, data viitoare. Puțină șmecherie”.

Horia Ivanovici, mesaj dur pentru oficialii Rapidului: „Bă, puțină minte. Sunt momente când un jucător nu trebuie expus”

Horia Ivanovici le-a explicat rapidiștilor cum ar fi trebuit să gestioneze situația lui Dobre la Ploiești. Trebuiau să le transmită televiziunilor că fotbalistul nu se simte bine și să îl protejeze după scandalul cu fanii din etapa trecută. Nu s-a întâmplat așa, Dobre a ajuns în fața camerelor și a fost vizibil stânjenit de întrebările legate de conflictul cu fanii.

Domnul Șucu, domnul Angelescu, mai învățați și de la mine, puțin, că mă pricep la astea, puțină șmecherie. Nu-l mai expui, mă! Domne, nu dă interviuri pentru că nu se simte bine. Nu se simte bine, ce să-ți facă televiziunile. Ce să-ți facă, stăteau televiziunile să se certe cu Rapidul după meci? Bă, puțin creier, bă profesioniștii ăștia din conducerea administrativă.

Bă, puțină minte, bă, gândește, fotbalul nu se câștigă doar pe teren, se câștigă mai mult în afara terenului. Dar ce să faci, mă? Cine-i lângă echipă acolo? Departamentul de comunicare? Nu știu. Puțin șmecher. Sunt momente când un jucător nu trebuie expus. Punct. Subiect închis”, a explicat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
