Aleksey Batrakov (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Galatasaray, a ajuns pe RAMS Park în vara acestui an, de la Lokomotiv Moscova. Fotbalistul rus s-a adaptat rapid la fotbalul turc și i-a cucerit pe fanii echipei din Istanbul. Performanțele sale au dat naștere comparațiilor lui Aleksey Batrakov cu mai multe legende din istoria lui Galatasaray.
Aleksey Batrakov a jucat 12 partide pentru Galatasaray, însă a fost îndeajuns pentru ca numele său să ajungă pe buzele fanilor de pe RAMS Park. Rusul a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Dintre acestea, 4 reușite au fost în Liga Campionilor. Astfel, cifrele sale l-au propulsat lângă marile legende ale clubului.
”Acest Batrakov, să știți; este magicianul care își dă jos adversarii de pe teren fără să-i rănească, marcându-și golurile și purtând-o pe Galatasaray spre victorie! Acest Batrakov, să știți; este o mașinărie perfectă, un amestec între Mertens, Alex, Sneijder și Hagi!”, a scris publicația Fotomac, pe pagina oficială de X.
Comparându-i pe Batrakov și Hagi, românul avea o rată mai bună de goluri marcate după primele 12 meciuri jucate pentru Galatasaray. ”Decarul” Generației de Aur semnase 8 reușite în toate competițiile, dar și 4 pase decisive. Dintre acestea, 3 assisturi au fost semnate într-un duel, din Cupa Cupelor, contra lui Paris Saint-Germain, 4-2.
În aceeași perioadă de timp, Wesley Sneijder a reușit doar două goluri și nicio pasă decisivă. Atacantul Dries Mertens a marcat două goluri, iar mijlocașul Alex a înscris 4 goluri și a oferit 5 pase decisive. Astfel, dintre cei menționați de publicația turcă, singurul jucător cu cifre mai bune decât Aleksey Batrakov după primele 12 meciuri în ”țara semilunii” este Gică Hagi.
Aleksey Batrakov a devenit primul fotbalist rus care a marcat în cea mai importantă competiție continentală după începutul conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Totuși, mijlocașul nu s-a oprit doar la acest aspect. Batrakov a marcat în 3 dintre cele 4 meciuri disputate din faza principală a Ligii Campionilor:
Pe lângă performanța totală, duelul contra Barcelonei a fost unul special pentru fotbalul din Rusia. Mijlocașul ofensiv al lui Galatasaray este primul fotbalist rus care a înscris împotriva catalanilor în ultimii 15 ani. Înaintea sa, ultima reușită fusese semnată de fostul jucător al lui Arsenal, Andrei Arșavin, în 2011.