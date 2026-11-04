”Un amestec între Sneijder și Hagi”. ”Perla” Rusiei i-a fascinat pe turci și este comparată cu legendele lui Galatasaray

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Aleksey Batrakov (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Galatasaray, a ajuns pe RAMS Park în vara acestui an, de la Lokomotiv Moscova. și i-a cucerit pe fanii echipei din Istanbul. Performanțele sale au dat naștere comparațiilor lui Aleksey Batrakov cu mai multe legende din istoria lui Galatasaray.

Aleksey Batrakov, comparat cu Hagi și alte vedete ale Turciei

Aleksey Batrakov a jucat 12 partide pentru Galatasaray, însă a fost îndeajuns pentru ca numele său să ajungă pe buzele fanilor de pe RAMS Park. Rusul a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. Dintre acestea, 4 reușite au fost în Liga Campionilor. Astfel, cifrele sale l-au propulsat lângă marile legende ale clubului.

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”Acest Batrakov, să știți; este magicianul care își dă jos adversarii de pe teren fără să-i rănească, marcându-și golurile și purtând-o pe Galatasaray spre victorie! Acest Batrakov, să știți; este o mașinărie perfectă, un amestec între Mertens, Alex, Sneijder și Hagi!”, a scris publicația Fotomac, pe pagina oficială de .

Comparându-i pe Batrakov și Hagi, românul avea o rată mai bună de goluri marcate după primele 12 meciuri jucate pentru Galatasaray. ”Decarul” Generației de Aur semnase 8 reușite în toate competițiile, dar și 4 pase decisive. Dintre acestea, 3 assisturi au fost semnate într-un duel, din Cupa Cupelor, contra lui Paris Saint-Germain, 4-2.

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În aceeași perioadă de timp, Wesley Sneijder a reușit doar două goluri și nicio pasă decisivă. Atacantul Dries Mertens a marcat două goluri, iar mijlocașul Alex a înscris 4 goluri și a oferit 5 pase decisive. Astfel, dintre cei menționați de publicația turcă, singurul jucător cu cifre mai bune decât Aleksey Batrakov după primele 12 meciuri în ”țara semilunii” este Gică Hagi.

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Aleksey Batrakov a marcat contra Barcelonei și e primul rus care înscrie în Liga Campionilor după ce a început războiul

Aleksey Batrakov a devenit primul fotbalist rus care a marcat în cea mai importantă competiție continentală după începutul conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Totuși, mijlocașul nu s-a oprit doar la acest aspect. Batrakov a marcat în 3 dintre cele 4 meciuri disputate din faza principală a Ligii Campionilor:

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1 gol: (etapa 2)

(etapa 2) 1 gol: LOSC Lille – Galatasaray, 2-4 (etapa 3)

LOSC Lille – Galatasaray, 2-4 (etapa 3) 2 goluri: Galatasaray – VfB Stuttgart, 2-0 (etapa 4)

Pe lângă performanța totală, duelul contra Barcelonei a fost unul special pentru fotbalul din Rusia. Mijlocașul ofensiv al lui Galatasaray este primul fotbalist rus care a înscris împotriva catalanilor în ultimii 15 ani. Înaintea sa, ultima reușită fusese semnată de fostul jucător al lui Arsenal, Andrei Arșavin, în 2011.