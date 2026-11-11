Un an cu Coelho la Universitatea Craiova: retrospectiva celei mai reușite perioade din istoria modernă a Științei. Analiză din tribuna oltenească

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Cu 61 de meciuri antrenate într-un an pe banca Universității Craiova, Filipe Coelho a devenit al doilea cel mai longeviv al Universității din era ei modernă, după Devis Mangia (82). Analizăm prestația Craiovei lună de lună, de la venirea portughezului până azi.

Noiembrie 2025: două victorii mari și o schimbare de sistem câștigătoare, păstrată până azi

Portughezul a preluat Craiova în cel mai dificil moment al ei din sezonul trecut: exact acum un an, pe 11 noiembrie 2025. După o înfrângere acasă cu UTA în debutul returului sezonului regulat, în ultimul meci cu Rădoi pe bancă, oltenii se aflau pe 4 în clasament, la 6 puncte de liderul Rapid și urmăriți îndeaproape de FC Argeș și Farul.

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De altfel, Coelho a avut încă de la debut o partidă foarte dificilă – deplasarea de la Mioveni cu Argeș. Cu o victorie pe teren propriu, piteștenii ar fi urcat cu un punct peste Craiova în clasament. Avea să fie (cu o mică excepție cu Sănătatea Cluj, într-un meci mai degrabă de antrenament din Cupă) și singura dată când portughezul a încercat o formulă cu 4 fundași centrali. A fost un duel care pe care, dominat per total de Craiova, care a câștigat cu 2-1.

Chiar și mai impresionant a fost însă succesul următor: Știința era vizitată pe teren propriu de Mainz, iar Filipe schimba sistemul și improviza pentru prima dată inspirat, cu Cicâldău distribuit în extrema dreaptă, în oglindă cu Baiaram, amândoi în spatele lui Nsimba. Succes cu 1-0, dar mai ales o soliditate tactică ce părea deja stranie, față de ce ne obișnuise Știința în mandatul precedent. 3-4-2-1-ul portughezului a reprezentat o schimbare semnificativă față de 3-4-1-2-ul folosit de Rădoi. Practic, dacă Rădoi forța centrul terenului (cu doi atacanți centrali și un „număr 10” în spatele lor), într-o așezare care îl făcea vulnerabil pe benzile defensive, Coelho propunea o abordare mult mai versatilă în lateralele terenului, unde lui Bancu și Mora li se alăturau Baiaram, respectiv Cicâldău (și ulterior Matei).

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Decembrie 2025: cea mai slabă lună a portughezului și primele contestări puternice

A urmat un decembrie foarte dificil, primul în care portughezul a avut de gestionat 7 meciuri la interval de 21 de zile, adică unul la fiecare trei zile. Luna a început cu un egal în care Craiova a ratat ocazii mari, la U Cluj, cu o victorie clară la Petrolul (4-0) și un nou egal pe teren propriu cu CFR în care oltenii au putut acuza ghinionul (62-38% posesie, 22 – 5 la șuturi și nenumărate ocazii pentru gazde, cu 10 parade în dreptul lui Hindrich, omul meciului).

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, pe teren propriu cu Sparta Praga și în deplasare la AEK Atena. A fost iarăși mult ghinion în tabăra olteană, ținând cont că ambele meciuri au fost pierdute pe final, iar un singur punct din cele două întâlniri le-ar fi asigurat încă de anul trecut calificarea în primăvara europeană. Și totuși, mulți suporteri olteni indică chiar momentul Atena fiind „definitoriu” pentru o echipă care a crescut și a învățat enorm din greșeli, între timp.

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În campionat, însă, Filipe își continua creșterea: victorii clare la Sibiu și acasă cu Miercurea Ciuc, iar clasamentul la finalul anului calendaristic arăta deja un salt uriaș. Deși fusese preluată de portughez de pe locul 4, Craiova era deja lider, cu un punct în fața Rapidului și 2 înaintea lui Dinamo.

Ianuarie – februarie 2026: Știința începe să defileze, cu o medie de 2,3 puncte/meci, o scoate pe FCSB din cărți în ambele competiții și devine lider autoritar

Reluarea sezoului competițional a însemnat și intrarea lui Coelho într-un ritm cu care deja ne-a obișnuit, de cel puțin 2 puncte obținute / meci. În cele 10 partide disputate în acest interval, Știința a câștigat la 0 de nu mai puțin de 5 ori, inclusiv cu FCSB.

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Tot atunci a venit însă și un prim eșec drastic (lucru foarte rar în mandatului portughezului): pe o vreme în care n-ai scoate un câine roșu afară din casă, la Ovidiu, Craiova a fost pedepsită pentru prima oară la scor în era Coelho: 4-1 pentru dobrogeni. În afară de acesta, în cele două luni cu care a început anul curent a mai fost un singur semieșec: un egal cu Dinamo pe Arena Națională în care tot Știința a fost cea care a controlat partida, dar a ratat prea mult (a fost 58 – 42% la posesie și 11 – 4 la șuturi pentru alb-albaștri).

Imediat după egalul cu Dinamo, Craiova a făcut un egal cu care a scos-o din cupă cu FCSB și a învins-o apoi cu 1-0 și în campionat, reducând șansele de calificare în playoff ale bucureștenilor la minimum. În afară de meciurile cu Farul, Dinamo și cel cu FCSB din cupă, Craiova a prestat „en fanfare” în campionat, câștigând pe linie cu Petrolul, Botoșani, Oțelul, FCSB, Slobozia și Metaloglobus și încasând un singur gol în aceste șase victorii.

Cu această serie excelentă, Coelho punea pentru prima oară o distanță serioasă față de urmăritoarele din clasament: deși preluase echipa de pe locul 4, la 6 puncte diferență în minus față de liderul Rapid, Craiova avea deja 7 puncte în plus față de giuleșteni și dinamoviști (locurile 2-3), la început de martie 2026, și conducea detașat campionatul.

Martie 2026: Craiova se califică în semifinalele cupei, dar suferă o primă „lovitură de topor” în debut de playoff

Primul meci al lunii martie avea să fie sfertul de finală din cupă cu CFR, câștigat de Craiova cu 3-1 în extra time, după ce clujenii egalaseră norocos, la ultima fază a timpului regulamentar. Oltenii n-au avut însă nicio emoție în prelungiri, cu Crețu și Baiaram marcând câte o dată în fiecare repriză.

După un egal cu Rapid la final de sezon regulat care o menținea pe Craiova la 4 puncte de cea considerată atunci marea rivală (2 după înjumătățire), playoff-ul începea șocant: înfrângere cu Pitești pe Oblemenco, iar Craiova se vedea iarăși pe locul 2 după multă vreme, pentru că Rapidul a debutat cu victorie cu Dinamo. De asemenea din „gașcă” părea să se detașeze tot mai mult cea care avea să-i fie rivală Științei până la final de campionat, dar și de cupă: U Cluj era la egalitate cu Știința, după prima etapă de playoff.

Ultimul meci din martie a reamintit însă tuturor că Universitatea era deja o echipă transformată mult în bine: oltenii au bătut Dinamo pe Arena Națională cu 1-0 deși au jucat în minus, după ce căpitanul Bancu a fost eliminat în prelungirile primei părți. Cu roșu direct după un fault la Sivis, pierderea celui mai important jucător al echipei avea să se întindă pe 5 reprize de fapt, adică și pentru următoarele două meciuri din playoff.

Aprilie 2026: un nou eșec la scor al lui Coelho, iar U Cluj devine principala contracandidată la titlu

Fără Bancu, suspendat pentru etapele 3 și 4 din playoff, Craiova învinge acasă pe CFR dar se dezintegrează pur și simplu la U Cluj, după ce ia un nou cartonaș roșu devreme (Etim a fost eliminat în minutul 20). Înfrângere cu 4-0 și Craiova rămânea pe locul 2, iar diferența de puncte față de ardeleni devenise îngrijorătoare: 3 puncte.

În ciuda eșecului drastic de la U, Craiova învinge iarăși la 0 în etapa 5 de playoff, acasă pe Rapid, după care o elimină pe Dinamo din semifinalele Cupei chiar la București, la penaltiuri, și își ia revanșa împotriva Piteștiului (1-0 în deplasare, în etapa 6 de playoff). Astfel, la început de mai 2025, Craiova preluase iarăși conducerea în campionat, iar clasamentul arăta deja că visul vechi de 35 de ani al Olteniei se poate împlini: Universitatea era pe 1 cu 42 de puncte, U Cluj pe 2 cu 39, CFR pe 3 cu 37, iar Dinamo și Rapid păreau deja scoase din cărți.

Mai 2026: al treilea event din istorie și nașterea unei noi Craiova Maxima

Ultima lună a sezonului competițional 2025 – 2026 a adus Științei două finale, ambele contra celeilalte echipe cu origini studențești din campionat, U Cluj. După o victorie grea în finala Cupei de la Sibiu (scor alb în timp regulamentar și 6-5 la penaltiuri), Craiova a desființat-o pe U în meciul de campionat, în fața a 30.000 de suporteri pătimași, veniți din toate colțurile țării și ale Europei. Pe lângă dubla lui Assad, a mai impresionat faptul că au marcat în acel meci de poveste și doi dintre cei mai promițători underi ai României: David Matei a deschis scorul, iar Luca Băsceanu l-a închis.

Per total, echipa lui Coelho a primit un singur gol în mai 2026 (în victoria 2-1 acasă cu Dinamo) și a cucerit ambele trofee interne în același stil calm și autoritar cu care deja îi obișnuise pe români. Avea să fie al treilea „event” din istoria Universității Craiova, după cele reușite în 1981 și 1991. Pentru ca povestea să fie perfectă, Sorin Cârțu a fost artizan în toate cele trei: la primul ca jucător, la al doilea ca antrenor, iar la ultimul ca președinte.

Iulie – august 2026: o vară zbuciumată și nereușită, în care Craiova a țintit către stele, dar a căzut în norii grupelor Conference

Universitatea a început bine noul sezon competițional, cu patru victorii consecutive. A treia a confirmat proverbul italienesc „non c’e due senza tre”, pentru că a însemnat un al treilea trofeu intern, Supercupa, și acela câștigat tot după un meci cu U Cluj, după o nouă victorie la penaltiuri fără ca oltenii să rateze vreo execuție.

Vitebsk a fost eliminată ușor din primul tur Champions League (5-1 la general), iar UTA a fost și ea desființată în debutul campionatului (4-0), însă tragerea la sorți pentru turul 2 al CL avea să-i aducă Universității cel mai greu adversar posibil: pe Levski Sofia, o echipă cu un buget superior și ea însăși cu mari vise de revenire în topul fotbalului intern și european. După două meciuri extrem de echilibrate, bulgarii s-au impus cu 3-2 la general, iar dubla cu ei a încadrat un alt eșec dureros: 1-5 în deplasarea de la Dinamo.

Inevitabil, vulturii care planau deja deasupra echipei au simțit miros de sânge și au trecut la atac, iar Coelho a fost desființat, în presă și în studiouri, mai ales după ce portughezul rata și calificarea în grupele Europa League, în urma unui nou ghinion istoric, în deplasarea din Armenia cu Ararat. Vara se termina cu un egal „de control” în Giulești, dar Craiova avea nevoie să arate altceva, ca să astâmpere corul detractorilor.

Septembrie – octombrie 2026: Craiova e repusă pe șine, victorii pe linie și recorduri noi

Răspunsul lui Filipe Coelho și al echipei la dezamăgirile din vară a fost unul impresionant: în lunile septembrie și octombrie, oltenii au disputat 10 meciuri fără să piardă vreunul (opt victorii și doar două egaluri). Deși a terminat la egalitate cu Getafe, în debutul grupelor de Conference League, și cu Voluntari, într-o deplasare de Cupă jucată în condiții foarte dificile, Craiova a obținut între timp și șase victorii în campionat fără să primească gol. A dublat parcursul perfect din Superliga cu alte două succese în celelalte două competiții, unul la Bacău și celălalt în Andorra, cu Inter Escaldes.

Dintre cele șase victorii la 0 obținute în campionat, în această perioadă, două au fost deosebit de impresionante: 4-0 cu U Cluj și 5-0 cu FCSB, în meciuri consecutive disputate pe „Ion Oblemenco”, iar vulturii s-au potolit și au început vrând-nevrând să zboare deasupra altor cluburi și cuiburi, în mod evident în situații mult mai dificile decât Craiova. Adăugați la asta faptul că seria de „cartea recordurilor” a fost reușită fără aportul a doi jucători importanți, Rus și Etim, ambii accidentați.

Noiembrie 2026: Coelho își încheie cu bine primul an în Bănie și se pregătește să bată recordul de longevitate al lui Mangia

Portughezul a încheiat cu bine o primă serie extrem de dificilă din acest final de an calendaristic, după ce a disputat 9 meciuri într-un interval de 28 de zile. În ultimele trei dintre ele, cele din luna în curs, în care și-a sărbătorit anul pe bancă, a obținut victorii cu Botoșani și Egnatia și un egal pe care gazdele de la CFR Cluj aproape că l-au smuls.

A fost însă egalul care a readus Știința în fruntea clasamentului Superligii, iar oltenii intră plini de optimism și liniște în pauza competițională. Între timp, adversarele par să tremure tot mai tare, ca reacție la stilul autoritar și solid arătat de Craiova, deși aceasta este singura echipă din România implicată pe trei fronturi în sezonul actual.

Pe lângă locul 1 din campionat, , pe care dacă reușește să-l păstreze va juca direct în optimile competiției, în martie.

Cum astăzi își sărbătorește anul pe bancă, noi, suporterii olteni, îi urăm lui Filipe „tradiționalul” La Și Mai Multe Realizări pe banca Universității și, mai ales, să ne conducă spre un al doilea titlu consecutiv, dar și într-o primăvară europeană pe care am arătat că o merităm.

P.S. – dacă portughezul va încheia pe bancă și acest sezon competițional, va deveni cel mai longeviv antrenor din istoria modernă a clubului oltean.