Un an de când Dan Șucu a preluat Genoa! Afaceristul român trebuie să bage adânc mâna în buzunar: „30-40 de milioane de euro”

S-a împlinit un an de când Dan Șucu a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Suma de bani pe care afaceristul român trebuie să o scoată din buzunar.
Mihai Dragomir
18.12.2025 | 15:20
Ce au scris italienii după ce Dan Șucu a împlinit un an la conducerea lui Genoa. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Dan Șucu are un an de când se află în conducerea celor de la Genoa. Italienii au scris despre mandatul său de până acum și au tras câteva concluzii. Cum arată situația financiară a echipei din Serie A și câți bani este nevoit să investească afaceristul român.

Un an cu Dan Șucu la conducerea lui Genoa

Finalul anului 2024 venea cu o veste fabuloasă pentru fotbalul românesc. Dan Șucu cumpăra pachetul majoritar de la Genoa și intra astfel în conducerea celui mai vechi club de fotbal din Italia, fondat în 1893.

La momentul preluării frâielor echipei, afaceristul român a investit puțin peste 40 de milioane de euro la clubul care, la sfârșitul anului 2023, înregistra datorii de 165 de milioane de euro.

În prezent, italienii de la Tuttosport notează că Genoa a reușit să colecteze 4,7 milioane de euro prin proceduri judiciare privind creanțe anterioare împotriva 777 Partners, grupul american de asigurări. Datoriile totale ale A-Cap, principalul creditor al americanilor, se ridică la zeci de milioane de euro.

Dan Șucu trebuie să bage mâna adânc în buzunar la Genoa

Jurnaliștii italieni au scris de asemenea și despre situația financiară a echipei în primul an cu Dan Șucu la conducere. „Redresare economică și financiară” este caracterizarea făcută până acum asupra mandatului său.

Andres Blazquez, directorul executiv al clubului Genoa, a transmis în cadrul unui interviu că „trebuie să acoperim în medie 30-40 de milioane de euro în datorii în fiecare an, pe lângă obligațiile noastre curente. Obsesia mea este să elimin această datorie.”  Italienii estimează că obiectivul ar trebui atins în termen de doi ani, ceea ce înseamnă că Dan Șucu mai are la dispoziție timp.

Schimbări importante la Genoa în iarnă

Directorul executiv a vorbit recent și despre perioada de transferuri din iarnă, în care cei din conducere vor încerca să întărească lotul condus de Daniele De Rossi. Echipa are nevoie de un lot mai puternic pentru a evita retrogradarea, iar vânzarea anumitor jucători poate aduce, de asemenea, sume importante în cont. „Acum avem timp să testăm jucătorii cu un alt antrenor înainte de perioada de transferuri din ianuarie. Planurile nu s-au schimbat.

Vom face ‘tăierile’ necesare din lot și vom aduce întăririle de care este nevoie. Spre finalul perioadei din vară, a existat interes pentru Frendrup, dar am ales să îl păstrăm”, a mai spus Andres Blazquez.

