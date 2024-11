Un an de când ne-am calificat la EURO! Cel mai mare succes al naționalei din ultimul deceniu n-a avut efectul așteptat pentru fotbaliștii tricolori

La 18 noiembrie 2023, România se califica la Campionatul European din Germania.

Calificarea la EURO nu le-a adus fotbaliștilor ascensiunea în carieră

Astăzi, tot pe 18 noiembrie, România poate câștiga oficial grupa din Liga Națiunilor. În așteptarea verdictului de la UEFA, după incidentele din meciul contra Kosovo, o victorie cu Cipru poate simplifica situația.

ADVERTISEMENT

Între cele două momente s-au scurs 12 luni, cu rezultate preponderent pozitive. Totuși, desi se spune că o calificare la un turneu final aduce un plus în cariera fotbaliștilor, nu se poate afirma că și la naționala României s-a întâmplat asta.

Ba din contră. O parte dintre fotbaliști au regresat din punct de vedere profesional. Alții au prins transferuri pe salarii mai mari. Unii au dispărut de la națională.

ADVERTISEMENT

Per ansamblu însă, naționala a evoluat în ultimele 12 luni. A ajuns în optimi la EURO și umple stadioanele. Fanii au revenit lângă echipă și visează la Mondialul din 2026. FANATIK îți prezintă cele mai importante schimbări din ultimul an.

ANTRENORI – Lucescu i-a luat locul lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu, creatorul Generației de Suflet, a ridicat mâna după EURO. După îndelungi încercări, Mircea Lucescu (79 ani) a acceptat să revină la națională.

ADVERTISEMENT

A fost o mișcare de mare succes și imagine pentru FRF. Cel mai bun antrenor român din toate timpurile, din nou pe banca naționalei, după 38 de ani. Efectul Lucescu este evident. Și în joc și în conduită și emulația creeată.

PORTARI – Niță, titular, Moldovan -rezervă, Ionuț Radu – dispărut

Niță a redevenit titular la națională. După un Euro 2024 foarte bun s-a transferat în Arabia Saudită, la Damac. A avut evoluții excelente și în Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan s-a transferat la Atletico Madrid, unde n-a jucat niciun meci. A ajuns apoi la Sassuolo, în Serie B, dar și-a pierdut locul de titular la echipa națională.

Ionuț Radu a dispărut din anturajul echipei naționale. După experiența de la Bournemouth s-a întors la Inrer Milano, unde e al patrulea portar.

FUNDAȘI – Rațiu a ajuns printre cei mai buni, Bancu n-are nici acum concurență

Rațiu a ajuns unul dintre cei mai buni fotbaliști români. E punct fix în națională și greu de înlocuit. Numele lui a apărut pe o posibilă listă a Barcelonei. Mogoș a fost la EURO dar apoi a pierdut naționala. A ajuns și rezervă la CFR Cluj.

Racovițan și-a rupt ligamentele și absentează mult timp. Drăgușin a trecut de la Genoa la Tottenham, pentru o sumă record, dar nu prea joacă. Iar când o face, comite greșeli. La națională a marcat primul lui gol.

Burcă s-a transferat din Arabia Saudită în Emirate. Un nivel considerabil mai jos. Între timp, s-a și însurat. Adrian Rus a revenit în Italia, la Pisa, și e pe primul loc în Serie B.

Bancu joacă tot la Craiova, e tot căpitan și tot titularul postului de fundaș stânga la națională. Fără concurență. Andres Dumitrescu a revenit la Sepsi, dar n-a mai prins naționala.

MIJLOCAȘI – Moruțan s-a accidentat grav și a ratat EURO

Marius Marin e punct fix la națională și căpitan la Pisa. El, Stanciu și Olaru sunt în aceeași situație ca anul trecut. Nu și-au schimbat nici echipa, nici statutul. Screciu s-a accidentat grav și a ratat EURO 2024, pierzând naționala.

Răzvan Marin s-a întors la Cagliari și e tot în Serie A. El e golgheterul ultimelor 12 luni, cu șase goluri. Cinci din penalty. Ianis Hagi a revenit la Rangers, unde e tot rezervă. Și el s-a însurat.

Florinel Coman a prins un transfer în Qatar, la o echipă subțire valoric. Nu a devenit titular la națională. Moruțan s-a accidentat grav, Ștefănescu nu mai e la Sepsi, ci la FCSB. Nu mai contează la lot, cum nu prea o face nici la echipa de club.

Mihăilă a promovat în Serie A. La fel și Man, care a lipsit de la ultimele meciuri din 2023, fiind accidentat. Artean a ajuns prin Cipru, iar apoi s-a întors în Superligă, dar la CFR Cluj. Cicâldău a lăsat Turcia pentru U Craiova, fără mari realizări.

ATACANȚI – Drăguș a urcat, dar acum e în cădere

Drăguș e tot în Turcia, dar nu la Gaziantep, ci la Trabzon, unde are probleme. S-a afirmat însă ca cel mai bun atacant român din ultimul an. El al treilea tricolor însurat în ultimul an.

Alibec a revenit din Qatar, la Farul, unde e golgheter. Tănase a lăsat și el fotbalul arab, întorcându-se la FCSB. Birligea a prins EURO 2024, fără să joace, și apoi s-a transferat de la CFR Cluj la FCSB.

Pușcaș a ajuns în Turcia, la Bodrumspor. A fost la EURO, a fost convocat și de Lucescu, dar acum nu mai e în lot.

NOIEMBRIE 2023

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI

Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

NOIEMBRIE 2024

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Cipru

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Rezultatele naționalei din ultimele 12 luni

Selecționer: Edi Iordănescu

18 noiembrie 2023 Israel – România 1-2 (Pușcaș, Hagi)

21 noiembrie 2023 România – Elveția 1-0 (Alibec)

22 martie 2024 România – Irlanda de Nord 1-1 (Man)

26 martie 2024 Columbia – România 3-2 (Hagi, Tănase)

4 iunie 2024 România – Bulgaria 0-0

7 iunie 2024 România – Liechtenstein 0-0

17 iunie 2024 România – Ucraina 3-0 (Stanciu, R. Marin, Drăguș)

22 iunie 2024 Belgia – România 2-0

26 iunie 2024 România – Slovacia 1-1 (R. Marin)

2 iulie 2024 Olanda – România 3-0

Selecționer: Mircea Lucescu

6 septembrie 2024 Kosovo – România 0-3 (Man, R. Marin, Drăguș)

9 septembrie 2024 România – Lituania 3-1 (Mihăilă, R. Marin, Mitriță)

12 octombrie 2024 Cipru – România 0-3 (Man, R. Marin, Drăgușin)

15 octombrie 2024 Lituania – România 1-2 (R. Marin. Drăguș)

15 noiembrie 2024 România – Kosovo 0-0 (meci întrerupt și abandonat de oaspeți)