Un an de la moartea lui Ion Dichiseanu. Ioana, fiica lui, devastată şi acum de durere. Ce face săptămânal

La un an de la moartea lui Ion Dichiseanu, Simona Florescu face dezvăluiri emoționante pentru FANATIK. Interpreta vorbește despre relația specială pe care o avea Ioana Dichiseanu cu tatăl ei, marele actor Ion Dichiseanu. Fata actorului nu și-a revenit nici acum, după pierderea suferită, și merge săptămânal la mormântul tatălui ei. Atât Simona, cât și Ioana îl visează constant pe actor.

De ce a murit Ion Dichiseanu. Cauza adevărată a morţii

La un an de la moartea lui Ion Dichiseanu, pe regretatul actor, stins din viață anul trecut, pe data de 20 mai, la vârsta de 87 de ani.

Simona Florescu spune că cel mai des actorul îi apare în vis îmbrăcat în alb, sosind acasă. Ultima dată, interpreta l-a visat pe Ion Dichiseanu făcându-și apariția în timp ce familia lui stătea la masă și a început să le povestească pe unde a fost.

Cum îl visează pe Ion Dichiseanu Simona Florescu, văduva lui

”L-am mai visat pe Dichi. Și eu, și Ioana îl visăm mereu. Nu știu dacă asta înseamnă ceva. Dar mi s-a părut că timpul a trecut foarte repede. Într-o seară, l-am visat că a intrat în casă, exact așa cum era el, îmbrăcat în alb, și s-a așezat în bucătărie. Eram noi toți la masă, cu el. Și l-am întrebat: ‘Ce faci, Dichi, unde ai umblat atâta vreme?’ Și a început să ne povestească.

Foarte mult îl visez cum vine acasă. Și totdeauna în alb. Lui Dichi îi plăcea foarte mult culoarea albă. Aproape toate hainele lui erau așa. Se îmbrăca mai mult în alb. A fost un om sufletist, empatic. Empatiza cu generația tânără, cu oamenii… Declara în interviurile lui că iubeste omul. În general, Dichi avea relații apropiate cu oamenii”, pentru FANATIK.

Ce face Ioana, fiica lui Ion Dichiseanu, în fiecare săptămână

În ce o privește pe Ioana Dichiseanu, că tatăl ei nu mai este pe această lume. Ioana a avut o relație apropiată cu părintele ei pe care îl diviniza. Interpreta este de părere că durerea legată de pierderea tatălui ei nu va trece niciodată.

”Nu are cum să se împace cu ideea. Durerea nu va trece niciodată. A fost o legătură foarte puternică. Ioana a stat 34 de ani lângă tatăl ei. Eu am plecat la 18 ani de acasă și mai mult am stat cu Dichi, decât cu tata. Și eu l-am pierdut pe tata și tot îmi e greu să accept lucrul acesta, chiar dacă am o relație extraordinară cu mama.

E foarte greu. Nu mi-e ușor. Se spune că timpul le așază. Dar eu nu cred. Dorul nu trece niciodată. Ioana este încă foarte afectată. Are momente când începe să plângă. I se face dor de el!”, a declarat, pentru FANATIK, Simona Florescu.

Întrebată dacă un psiholog ar putea ajuta în astfel de situații, Simona nu crede în acest lucru.

Solista consideră că totul ține de fiecare, respectiv de Ioana, să treacă singură peste această situație, să găsească puterea să depășească durerea pricinuită de pierderea tatălui.

”Trebuie să socializeze, să plece să viziteze, să-și ia puțin gândul… E adevărat că ea și merge săptămânal la cimitir. Dacă nu a ajuns într-o săptămână se panichează. Au avut o relație specială”, a mai declarat Simona Florescu.

Ion Dichiseanu, diagnostic greșit din partea medicilor

Regretatul actor Ion Dichiseanu a ajuns la spital din cauza unei infecții cu o baterie care i-a provocat o pneumonie bilaterală. la adresa medicilor care i-au pus un diagnostic greșit.

Ioana Dichiseanu este convinsă că tatăl său a murit cu zile și asta pentru că medicii nu l-ar fi îngrijit corespunzător.

La momentul respectiv, Ioana Dichiseanu a povestit că CT-ul nu a fost interpretat concludent și că ar fi mers la un mare profesor, căruia nu a vrut să îi dea numele. Fiica lui Ion dichiseanu a mai declarat, în urmă cu un an, că medicii l-au diagnosticat cu cancer, diagnostic greșit.

„Nu mă voi împăca niciodată cu ceea ce s-a întâmplat la spital”

Fiica marelui actor a dezvăluit că, deși a trecut un an de zile, ea nu se poate accepta ideea că cel care nu i-a fost doar tată, ci și cel mai bun prieten nu îi mai este acum alături.

„Nu mă voi împăca niciodată cu ceea ce s-a întâmplat la spital”, a declarat recent, Ioana Dichiseanu pentru

Ioana l-a făcut bunic pe actor

Simona Florescu s-a căsătorit când avea doar 19 ani cu actorul Ion Dichiseanu. A aflat că marele actor avea 54 de ani, abia la Starea Civilă. Au divorțat după 22 de ani de mariaj, dar au rămas în relații foarte bune. Singurul lor copil este Ioana, rodul dragostei lor. Ea le-a dăruit o nepoțică de toată frumusețea, pe Anastasia, care va împlini 6 ani în luna septembrie.